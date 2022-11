Boletos a Qatar 2022: aún se pueden cazar

La FIFA sorprendió a las aficiones del mundo entero que no habían encontrado aún oportunidad de comprar boletos para entrar a algún partido del Mundial de Qatar. A menos de 20 días de la inauguración, la plataforma de venta de boletos liberó lugares para los juegos de la Selección Mexicana contra Polonia, Argentina y Arabia Saudita, entre otros.

Los boletos disponibles pueden venir de los socios comerciales de la FIFA (con distinción por categoría) que no lograron conectar con algún destinatario. Los principales socios de la organización son Adidas, Coca Cola, Wanda Group, Hyundai, Qatar Airways, Qatar Energy y VISA. Hace un año la FIFA creó un nuevo planteamiento comercial, para que las marcas puedan crear y acelerar oportunidades de negocio ocupando los eventos como los Mundiales.

“Los boletos no son diferentes a los que están establecidos en la venta normal. Lo que puede cambiar es la categoría o si cuentan con servicios VIP como accesos a lounges que incluyen bebidas y comidas. Las entradas liberadas tienen varias razones, una puede ser que muchos ganadores de promociones (especialmente en países latinos) no reclaman sus premios por temor a estafas. También, en Europa aumentó un sentimiento anti-mundial por parte de creadores de contenido que rechazaron invitaciones a Qatar por parte de marcas. Otras razones también pueden ser falta de confirmaciones, enfermedades, situaciones personales o incluso falta de presupuesto para activar esas series de boletos con Big Promos”, explica a El Economista, Victor Alvarado, Influencer Marketing Leader (Spanish Speaking Countries) en OneFootball.

La fase de ventas de último minuto en línea inició el 27 de septiembre pasado y durará hasta el final de la competencia el 18 de diciembre. Durante este período de venta, los boletos se asignan por orden de llegada y las compras de boletos se procesan en una transacción en tiempo real, sujeta a disponibilidad y de obtenerse se confirma en el momento.

A mediados de octubre, Colin Smith, director de operaciones de la Copa Mundial de la FIFA, dijo que ya se habían vendido cerca de 3 millones de tickets, siendo Qatar el país con la mayor cantidad, representando alrededor del 37 % de las ventas. Estados Unidos es el segundo país con más alta demanda, le siguen Arabia Saudita, Inglaterra, México, Emiratos Árabes Unidos, Argentina, Francia, Brasil y Alemania. Los fans mexicanos suelen encabezar la compra de boletos en las Copas del Mundo. En Brasil en 2014, se ubicaron entre los cinco primeros, hazaña que repitieron en Rusia en 2018 y ahora en Qatar 2022.

Si un aficionado aún no puede conseguir un boleto antes de tomar su vuelo, será bienvenido. El Comité Supremo para la Entrega y el Legado de Qatar aprobó que la visita debe realizarse bajo la política Hayya with Me (1+3), esto permite que quienes viajen a Doha con una entrada para al menos un partido de fútbol inviten a un máximo de tres amigos o familiares que no tengan ticket. Sin embargo, todos los viajeros internacionales deben solicitar su propia tarjeta Hayya, que tiene un costo de 137 dólares, por persona, y se aplica a las personas mayores de 12 años.

Uno de los temas de discusión es que el alojamiento en Qatar demandaba más lugares. Sin embargo, aún se puede reservar a través del sitio web oficial de la Agencia de Alojamiento o directamente con hoteles o agencias de viajes. Los organizadores agregaron un tercer crucero para hospedaje de fans: el MSC Opera.

“No hay riesgo (para ningún fan comprar boleto de último momento) porque el hospedaje está disponible, apenas hace unos días se abrió más hospedaje en la pagina qatar2022.qa”, comentó a este diario Aboud Onji, director de Comunicación de la Embajada de Qatar en México.

Entrada al Mundial: sin prueba PCR o antígenos, pero con vacuna contra Covid

Los extranjeros que visiten Qatar ya no necesitarán una PCR negativa o una prueba rápida de antígenos para ingresar al país. La medida emitida por el Ministerio de Salud Pública (MoPH) entra en vigencia a partir del 1 de noviembre. Los fans, jugadores, funcionarios, personal y medios de comunicación que llegan son la mayor afluencia de visitantes que se ha visto en Qatar, que tiene una población de alrededor de 2.9 millones.

