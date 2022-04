Tres actos de magia de Karim Benzema fueron suficientes para convertirse en la estrella sobre el escenario de la Champions League del miércoles. El delantero francés marcó un hat-trick con el que el conjunto merengue derrotó 3-1 al Chelsea en condición de visitante durante el partido de ida de cuartos de final, un paso importante para instalarse en semifinales del torneo de forma consecutiva.

En el papel, el partido lucía complicado para el Madrid, visitando al vigente campeón de la Champions y número tres de la Premier League. Sin embargo, la puerta se abrió desde los 21 minutos gracias a la conexión Vinícius-Benzema: después de una pared, el brasileño desbordó a velocidad por la banda izquierda y mandó un centro que Benzema respondió con un certero cabezazo al ángulo superior derecho del portero Edouard Mendy.

El silencio de los aficionados en Stamford Bridge no frenó a Benzema. Apenas tres minutos después, el francés aplicó la misma dosis a Mendy pero esta vez con un centro desde la banda derecha por parte de Luka Modric. Con dos cabezazos, el capitán merengue tenía a su equipo 0-2 en menos de media hora.

Chelsea respondió antes del final del primer tiempo con un tanto del alemán Kai Havertz (40’), pero iniciando la segunda parte el portero Mendy cometió un error insospechado al regalar la pelota lejos de su portería, a la cual dejó descuidada. Benzema robó el esférico y, ya sin arquero, disparó para ejecutar el 1-3 final que el Madrid saldrá a revalidar en el Santiago Bernabéu en el juego de vuelta del próximo martes.

“Es una noche mágica como el otro día en el Bernabéu contra el PSG (victoria 3-1 en la vuelta de los octavos de final). Entramos en el campo a ganar y mostrar lo que es el Real Madrid, jugamos bien desde el minuto uno hasta el final”, declaró Benzema tras su brillante actuación en Londres.

Benzema se convirtió en el primer jugador en los últimos cinco años en marcar dos hat-tricks de forma consecutiva en Champions League; el más reciente había sido también un jugador del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, en cuartos de final contra el Bayern Múnich y en semifinales contra el Atlético de Madrid en la edición 2017.

En toda la historia del torneo solo seis jugadores han conseguido marcar hat-tricks de forma consecutiva. Además de Benzema y Cristiano lo consiguieron Ton Blanker con el Ajax en 1979, Denis Law con el Manchester United en 1968, José Altafini con el Milan en 1962 y Ladislao Kubala con el Barcelona en 1959.

Respecto a su cuenta personal, Benzema llegó a 70 goles en Champions League con la camiseta del Real Madrid y 82 en total contando los que logró con el Olympique de Lyon. Se mantiene como el cuarto goleador histórico del torneo, pero recortó distancias con el tercero, Robert Lewandowski, pues ya está a tres de diferencia. El delantero francés vive uno de sus mejores momentos con la escuadra merengue a sus 35 años, pues también es líder de goleo de LaLiga con 24 tantos, muy cerca de ganar el premio Pichichi de la temporada 2021-22.

“Como el vino, Benzema cada día es mejor. Es un jugador que está bien, cada día tiene más liderazgo, se siente importante y creo que esto marca la diferencia en él. Sabe que es un jugador importante y tiene un comportamiento ejemplar para todos”, reconoció el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, tras la victoria contra el Chelsea.

Real Madrid busca una segunda semifinal consecutiva en Champions tras su aparición en 2021, cuando fue eliminado justamente por el Chelsea con global de 1-3. Por su parte, los londinenses describen que tienen un panorama complicado para refrendar su título luego de esta derrota y también del tropiezo que tuvieron en la Premier después de la Fecha FIFA de marzo.

“Tenemos que recuperar nuestro nivel. No sé a dónde se ha ido desde el parón de partidos de selecciones, pero la primera parte hoy fue una repetición de la segunda que hicimos ante el Brentford (derrota por 4-1 en la Premier League). No podemos esperar un buen resultado jugando así. Ahora tenemos que pensar en el sábado y en el partido en Southampton, no en la vuelta en el Bernabéu, porque si no no conseguiremos ni un punto”, reflexionó el entrenador del Chelsea, Thomas Tuchel.

En el otro partido de cuartos de final del miércoles, Villarreal logró una gesta inesperada al vencer en su casa 1-0 al Bayern Múnich, uno de los candidatos a ganar la Champions y que tenía 22 partidos invicto en el torneo (17 triunfos y cinco empates). Además, fue el primer partido en más de tres años que el conjunto alemán no logró marcar un solo gol, pues eso no ocurría desde que enfrentaron al Liverpool en febrero de 2019 (pasaron 31 partidos).

“Bayern es un buen equipo, era nuestro rol molestarles, utilizar nuestros recursos para sacar el mayor brillo posible a nuestro juego, ser protagonistas y vivir una energía especial con nuestro estadio. Es un resultado bueno, pero insuficiente, estamos contentos pero a la vez prudentes. Quiero ganar al Bayern y, si no lo hago, quedaré frustrado, independientemente del buen partido de que hemos hecho hoy”, evaluó Unai Emery, entrenador del Villarreal.

El gol fue obra del delantero neerlandés Arnaut Danjuma desde el minuto 8, que fue el único tiro al arco que generó el conjunto español contra cuatro de los alemanes. Ahora buscarán cerrar la serie el martes cuando visiten el estadio Allianz Arena de Múnich.

En total, estos fueron los resultados de la ida de los cuartos de final de la Champions: Chelsea 1-3 Real Madrid, Villarreal 1-0 Bayern, Manchester City 1-0 Atlético de Madrid y Benfica 1-3 Liverpool. Los juegos de vuelta se resolverán entre el martes 12 y miércoles 13 de febrero.