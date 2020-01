Un proyecto ambicioso. En México, se construye una plataforma que se especializa en datos sobre atletas mexicanos con el fin de hacer de la información un recurso que ocupen los clubes deportivos para potencializar el rendimiento de sus atletas y evitar lesiones.

Clínica Recovery es una empresa con sede en Puebla, que trabaja en ello, al reconocer que se necesita información específica con las características del atleta mexicano.

“En una exploración en bases de datos fiables, no hay datos que tengan una población tan grande en el país”, indicó Jonathan Rodrigo, fisioterapeuta y encargado de la capacitación y supervisión de las sedes de la clínica.

“Los estudios publicados son de Europa o de la NCAA (la National Collegiate Athletic Association en Estados Unidos) que es una asociación muy extensa a nivel deportivo y a muy buen nivel estudiantil, en cambio en México todavía no se encuentran. Al buscar (la) incidencia de lesión en la población mexicana, alguna comparación con equipos mexicanos no existe, estamos archivando estos datos, tomando ciertas estadísticas para comparar las incidencias de lesiones por mil horas de entrenamiento, por eso no es tan rápido hacerlo”.

El test con el que distinguen las características del atleta consiste en una valoración kinesiológica y ortopédica, que incluye pruebas específicas de ortopedia, de flexibilidad, de estabilidad dinámica, de estabilidad estática, de fortalecimiento del core abdominal, de diferentes tipos de saltos.

“Hay datos de este test realizados en basquetbolistas, pero de la NCAA, no en basquetbolistas de la LNBP o de algún equipo mexicano; y aunque sean jugadores extranjeros es un nivel que se maneja más o menos homogéneo. El estudio es para darnos un parámetro de iniciación de cómo se encuentra el atleta, qué hace falta fortalecer en sus capacidades físicas. Pese a que los parámetros de los atletas mexicanos son más bajos comparados con deportistas estadounidenses o europeos según el test, es probable que haya atletas que se encuentren por encima de esos resultados. Un jugador de Ángeles de Puebla estuvo en algunos tests, por encima de los datos que publicó la NCAA”.

Desde hace un año, durante el torneo de invierno de la Liga MX, los especialistas de la clínica comenzaron a recabar datos sobre la incidencia de lesiones del club Puebla; para el verano, Jonathan Rodrigo aseguró que esta estadística se logró reducir en 45 por ciento.

“Eso a la directiva le fue sensacional, porque los gastos de rehabilitación disminuían, los tiempos de un chico inactivo disminuían y el rendimiento del equipo se mantenía más íntegro con menos jugadores lesionados”.

Entre el club Puebla y el club Alfa (fuerzas básicas) son alrededor de 1,500 futbolistas, desde los 13 años hasta la edad profesional. La base de datos captura información sobre el atleta que se lesiona: su nombre, la fecha de lesión, si fue en entrenamiento o en partido, en qué momento del partido, la localización de la lesión: cabeza, cuello, zona torácica, brazo, cadera, etcétera; después, el diagnóstico específico: esguince, contusión, desgarro, luxación u otro tipo de lesión ósea y de ahí se clasifica”.

Alrededor de 45 especialistas se encargan del estudio de deportistas profesionales en disciplinas como el futbol, el baloncesto y el futbol americano.

“Para el club Puebla tenemos a un especialista por categoría, entonces es un fisioterapeuta que se encarga meramente de esa población y llevar la parte de rehabilitación, incidencia de lesiones, protocolos de intervención y evaluaciones”.

Por el momento, el proyecto es financiado por Horkest, grupo mexicano enfocado en la creación y desarrollo de empresas y plataformas en la industria de la salud y educación, por lo que los servicios que ofrece la clínica se dan a manera de patrocinios con el objetivo de que, mediante el alcance de estas plataformas, puedan convertirse en “la parte pionera en México, en el sentido de poder desarrollar una plataforma de fisioterapia deportiva tan extensa en el país, que tenga tanta cobertura con demasiados atletas para poder publicar datos confiables”.

Actualmente, también se encuentran colaborando con una empresa de Israel en el desarrollo de una aplicación de evaluación funcional, Serona. La prueba piloto se lleva a cabo con el club Puebla, América, Toluca, Pumas, Cruz Azul y Pachuca.

Clínica Recovery trabaja con:

Puebla

• Club Puebla (Liga MX)

• Ángeles de Puebla (LNBP)

• Artilleros de Puebla (futbol americano)

• Lobos BUAP (futbol americano)

• Titanes de Club Alpha (soccer)

• Universidad Iberoamericana Puebla

CDMX

• Capitanes (LNBP)

• Mexicas (futbol americano)

• Mambas (baloncesto)

Aguascalientes

• Lobas de Aguascalientes (baloncesto)

