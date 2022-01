Con suspenso. Así han sido los días del tenista serbio Novak Djokovic en su travesía al Abierto de Australia, competencia que significa una oportunidad para conseguir los 21 títulos de Grand Slam. El seguimiento de la historia deja un antecedente de cómo ser el número uno del mundo no es razón suficiente para incumplir las reglas de acceso a un país, aunque Novak estuvo muy cerca.

El tenista y sus entrenadores llegaron el miércoles por la noche a Melbourne, tras la supuesta autorización para jugar el Abierto de Australia con una exención médica. El jueves por la mañana ya había sido interrogado por las autoridades australianas, que no encontraron pruebas suficientes para permitirle la entrada. Novak tendría que haber comprobado que padece de anafilaxia a todas las vacunas contra la Covid-19 o que sufrió una reacción adversa grave a la primera dosis. Pero nada de eso ocurrió.

“La Fuerza Fronteriza de Australia (ABF) puede confirmar que el Sr. Djokovic no proporcionó pruebas adecuadas para cumplir con los requisitos de entrada a Australia, y su visa ha sido posteriormente cancelada. Los no ciudadanos que no tengan una visa válida a la entrada o que hayan cancelado su visa serán detenidos y expulsados de Australia".

The Age un medio de comunicación serbio, publicó que el padre de Djokovic dijo que su hijo estaba “alojado en una habitación y nadie puede entrar. Hay dos policías al frente” y agregó que a Djokovic no se le permitió usar su teléfono móvil. Poco tiempo después, el entrenador de Djokovic, Goran Ivanisevic, escribió en una publicación de Instagram: "no es el viaje más habitual a Australia". Ivanisevic apareció cerca del fisioterapeuta Ulises Badio.

Las reacciones

Djokovic recibió un fuerte apoyo público del presidente serbio Aleksandar Vučić:

“Acabo de hablar por teléfono con Novak Djokovic. Le dije a nuestro Novak que toda Serbia está con él y que nuestras autoridades están tomando todas las medidas para detener el acoso al mejor tenista del mundo en el menor tiempo posible. De acuerdo con todas las normas del derecho público internacional, Serbia luchará por Novak Djokovic, por la justicia y la verdad".

Mientras que el Primer Ministro de Australia, Scott Morrison declaró: "las reglas son las reglas, nadie está por encima de ellas. Nuestras estrictas normas fronterizas han sido decisivas para que Australia tuviera una de las mejores tasas del mundo de mortalidad relacionada con el Covid".

A Djokovic se le habría dado de plazo hasta el jueves para abandonar Australia.

Jaala Pulford, ministra de deportes en funciones de Victoria, afirmó que: “no proporcionaremos a Novak Djokovic asistencia para la solicitud de visa individual para participar en el Grand Slam del Abierto de Australia de 2022 (...) Siempre hemos sido claros en dos puntos: las aprobaciones de visas son un asunto del Gobierno Federal y las exenciones médicas son un asunto de los médicos".

Tennis Australia (TA) confirmó que la mayor parte de las 26 solicitudes de exención que se enviaron provenían de jugadores u oficiales que contrajeron Covid en los últimos seis meses. Djokovic se infectó de Covid-19 previamente en junio de 2020 durante el Adria Tour, pero no reveló públicamente que tenía un segundo caso en 2021. TA no reveló cuántas aplicaciones, además de la de Djokovic, habían sido aprobadas por un par de paneles independientes.

La información personal, incluido el nombre, el país de origen y la fecha de nacimiento, se excluyó cuando los paneles integrados por expertos en medicina general, inmunología y enfermedades infecciosas revisaron los detalles de la presentación. El problema surgió cuando se supo que el tipo de visa que solicitó Djokovic no autorizaba exenciones médicas por no estar vacunado.

El médico Stephen Parnis, exvicepresidente de la Asociación Médica Australiana, dijo que la decisión transmite un mensaje negativo a las personas que luchan contra la propagación de Covid-19.

"No me importa qué tan buen tenista es. Si él se niega a vacunarse, no debe permitirse su ingreso", sostuvo Parnis en Twitter.

Djokovic expresó su oposición a la vacuna contra el coronavirus en abril de 2020, cuando se planteó que podría ser obligatoria para reanudar los torneos.

"Personalmente no soy provacuna", declaró entonces Djokovic. "No quisiera que alguien me obligue a estar vacunado para poder viajar".

