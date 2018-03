¿Consideras que México no está listo para un torneo como éste?, le cuestionaron al golfista Rory McIlroy. El jugador, que ocupa el tercer lugar en el ranking mundial respondió: Definitivamente está listo. No veo ninguna razón por la que no deberíamos estar aquí jugando . Desde ayer y hasta el domingo el campo del Club de Golf Chapultepec concentra a los 77 mejores golfista del orbe.

Lo anterior no significa una labor sencilla, ya que la organización del torneo requiere de por lo menos un año. En tanto, a Grupo Salinas le llevó dos años de negociación para lograr que el evento se realizara en México.

Por su parte, la PGA Tour realizó al menos 100 visitas para verificar distintas áreas en el campo sede. El jefe de operaciones del PGA Tour, Tyler Dennis, explicó que él realizó tres visitas. Entre el personal que visitó el campo también se encuentra un grupo de agrónomos, quienes se encargaron de que el campo estuviera en óptimas condiciones.

La planeación de la competencia, que se desarrolla durante cuatro días, involucra al menos a 50 personas de PGA Tour.

Desde el verano pasado, el PGA Tour ha tenido un equipo que se instaló en la Ciudad de México y trabajaron en conjunto con el Club de Golf Chapultepec, Grupo Salinas y autoridades locales, principalmente , mencionó Tyler Dennis.

Manuel Inman, director de campo del Club de Golf Chapultepec, comentó que la PGA Tour es muy meticulosa en la organización y saben qué funciona. Nosotros les ayudamos con la idiosincrasia. Ya que no puedes tratar igual a los socios de aquí, que a los de Estados Unidos. Nosotros le ayudamos a lo local . Asimismo, agregó que no fueron muchas las peticiones que realizó en relación con el campo.

Todo debe estar listo. La organización implica tener control de la llegada de los jugadores, transportación, alimentos, operación, montaje, transmisión, seguridad, entre otros, mientras que entre los elementos mínimos que se tomaron en cuenta para albergar la competencia son: los socios comerciales, un campo en óptimas condiciones y el apoyo de la comunidad.

Tyler Dennis puntualizó que han recibido opiniones positivas del campo por parte de los jugadores. Es un campo tradicional que combina una serie de elementos que lo hace muy retador y eso ha gustado muchos a los jugadores , añadió.

Por parte de PGA no existía una preocupación en especial al ser la Ciudad de México la sede del torneo, estábamos seguros de que tenían las condiciones, como cualquier ciudad, demanda mucha planeación .

¿En dónde se coloca México en la escena del golf?, se le cuestionó a Tyler Dennis. Sube al escalón más alto, ya que son cuatro campeonatos los que se juegan al año. México tiene uno de los nueve torneos más importantes que hay. No puede llegar otro evento más grande que éste , contestó.

La PGA Tour, con la organización de este torneo, considera que será un nuevo capítulo que va a enriquecer la historia de México.

Pero la PGA Tour también se encarga de aprobar los alimentos que se servirán durante el torneo, así, con tres meses de anticipación selecciona el menú propuesto por la compañía que se encarga de esta área, pero no sólo para el público sino también para los jugadores.

Ellos (PGA Tour) están metidos en todos los detalles del servicio y la comida , indicó José Luis Camacho, vocero de Vilaplana, firma que tiene experiencia en brindar el servicio de comida en 30 torneos de PGA en Estados Unidos.

El menú propuesto se compone de comida mexicana y tiene una variedad de al menos 500 platillos, lo cual incluye diferentes zonas del territorio mexicano, por día. Son aproximadamente 23 chefs.

Los alimentos se preparan durante toda la noche. Ya que no se puede tener varios sitios para la preparación de la comida, se cuenta con una cocina central. En este tipo de torneo hay reglas y no puedes mover comida , acotó Camacho.

