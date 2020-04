El torneo de Ascenso, como su nombre lo menciona, era una categoría previa para dar el salto a primera división, no sólo para clubes y jugadores, sino también para los árbitros. De los 38 silbantes registrados en la Comisión de Árbitros en la Liga MX, todos tuvieron experiencia previa en el Ascenso MX.

“Por supuesto que es necesario y fundamental el Ascenso MX para subir a Liga MX. Para cada árbitro es la antesala a la máxima división y donde se terminan de pulir todos los aspectos necesarios. De lo contrario, brincar de una Sub 20 o Tercera División generaría muchos problemas en desarrollo y experiencia”, mencionó un árbitro que pidió anonimato.

Los 38 árbitros registrados en primera división suman 2,771 partidos de experiencia en el Ascenso y tienen un promedio de 72 partidos previos a dar el salto a la Liga MX.

¿Qué pierde el arbitraje sin el Ascenso?

“La liga de Ascenso siempre fue muy desafiante porque había en juego un boleto a Primera División. Entonces una liguilla o final era un reto que forja al árbitro que lo haga; lo prepara para actuar en la Primera División. Por eso se considera un paso importante en nuestras carreras. No sé si la Liga de Desarrollo vaya a cumplir estas funciones, porque aún se desconoce cómo va a funcionar”, dijo a El Economista Eduardo Brizio, exárbitro con 10 años de carrera en el futbol mexicano.

El arbitraje en nuestro país se rige por la Comisión de Arbitraje de la Federación Mexicana de Futbol. Para formar parte de la comisión, los silbantes necesitan la acreditación de árbitro nacional que les permite arbitrar en cualquiera de las distintas categorías. Su desarrollo involucra experiencia en fuerzas básicas, hasta llegar a la Segunda o Primera División. Los ascensos o descensos de categoría son regulados por la comisión, que tiene la facultad de decidir dependiendo sus necesidades y la actuación de los silbantes.

Uno de los retos para los árbitros son los distintos niveles de dificultad que implican las categorías.

“En mi experiencia, los árbitros que fueron figuras en Ascenso, en Primera División les cuesta mucho trabajo. Sin menospreciar la categoría. Si había distancia en el nivel entre ambas categorías, ahora se notará más, al no tener el paso previo del Ascenso”, expresó a este diario, Marco Antonio Rodríguez, árbitro mexicano con experiencia en tres copas del mundo.

La distancia de nivel entre categorías también se hace notoria en los sueldos. En Liga MX, cada árbitro central cobra 38,000 pesos por partido y los asistentes 22,000. A los que cuentan con gafete internacional FIFA se les conoce como categoría A y perciben 33,000 pesos mensuales, sin tomar en cuenta si arbitran o no. Los que no tienen gafete, pero son de primera, son categoría B y reciben 27,400 pesos.

Los de Ascenso cobran 24,900 pesos por partido y los que se desarrollan en las divisiones menores cobran 18,600 pesos mensuales a la Comisión de Arbitraje y llegan a pitar más de 10 partidos al mes, según información del periodista David Medrano.

Sin aún conocer cómo funcionarán los sueldos y la estructura de trabajo para los árbitros de la Liga de Desarrollo, ellos se mantienen en el mismo esquema de trabajo.

“Continuamos trabajando física y teóricamente desde casa y estamos a la orden de recibir nuevas indicaciones. Para estar listos una vez que se dé a conocer de forma oficial la nueva temporada”, agregó la fuente anónima.

Actualmente el Ascenso tiene 54 árbitros registrados en la Comisión de Árbitros, con un promedio de edad de 30 años. Con 23 silbantes de entre 30 y 40 años, y el resto menores. Antes se tenía un límite de edad de 45 años para la profesión. Actualmente se quitó, aunque se utiliza como un margen de edad para retirarse.

“Se dará las gracias a árbitros del Ascenso que se establecieron en el borde de ascender a Liga MX y no lo lograron. Ya no tendrán cabida, porque de nada sirve tenerlos en la Liga de Desarrollo si ya no tienen edad para competir o hacer carrera en Primera División. La Comisión de Arbitraje se verá obligada a replantear su plantilla para dar oportunidad a los jóvenes”, mencionó Marco Antonio Rodríguez.

Los momentos clave del gremio de árbitros

1978

Guillermo Aguilar, ex presidente de la FMF instauró las comisiones que la componen, entre ellas, la de los árbitros.

1979

El gremio arbitral decretó un paro de labores para pedir la destitución de Guillermo Aguilar como presidente de la FMF y con ello, la renuncia del presidente de la Comisión de Arbitraje, Javier Arriaga. Sus exigencias no fueron resueltas.

La década de los 80

Rebelión de árbitros contra Javier Arriaga, señalado por dar trato preferencial a algunos árbitros no nacidos en México.

Torneo apertura 2006

Silbantes exigían la destitución de Aarón Padilla al frente de la comisión de arbitraje.

2012

La creación de la Liga MX trajo ajustes a las comisiones que integran a la FMF, como la designación de Rafael Mancilla, parte del equipo de trabajo de Aarón Padilla, al frente de la arbitral y un nuevo estilo de arbitraje con esquema de residencia en la Ciudad de México y sueldo fijo.

Noviembre 2014

A dos fechas de finalizar el torneo, medios mexicanos hablaban de una huelga de árbitros ante la exigencia de mejoras salariales, independencia de la FMF y una mejoría en la elección de los asesores, este movimiento dio origen a la Asociación Méxicana de Árbitros (AMA).

Marzo 2017

AMA entró en paro de actividades durante la Jornada 10 del torneo clausura 2017 en la búsqueda de una sanción ejemplar para Pablo Aguilar y Enrique Triverio al insultar e intentar agredir a los colegiados.

Enero 2017

Un conjunto de silbantes forzó la renuncia de Edgardo Codesal de la dirección de área técnica de la Comisión.

Junio 2017

Héctor González Iñárritu dejó la presidencia de la comisión de arbitraje ante el descontento de la AMA con su gestión.

Junio 2017

El ex silbante Arturo Brizio fue presentado como presidente de la Comisión de Árbitros de la FMF, su premisa fue velar por la capacitación del cuerpo arbitral, así como mejorar las relaciones con los directivos.

2018

La llegada de un nuevo comité directivo a la asociación, encabezada por César Ramos Palazuelos comenzó la desarticulación de la AMA.

Abril 2020

Desaparece el Ascenso MX, donde participan 54 árbitros, dando paso a una nueva liga (de desarrollo) aún sin estructura.

