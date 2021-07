Argentina se consagró campeón de la Copa América 2021 y con ello renació su estirpe de potencia mundial, que se había apagado desde 1993, cuando ganaron su último título de selecciones mayores.

La deuda de la albiceleste no era solo por los años y su currículum de dos Copas del Mundo y 14 Copas América, sino también por la incongruencia de ser líder en exportación de futbolistas y no haber podido respaldarlo con campeonatos.

Desde aquel título en la Copa América 1993, Argentina tenía siete finales perdidas: las Copas América 2004, 2007, 2015 y 2016, el Mundial 2014 y las Confederaciones 1995 y 2005. Tres de ellas contra Brasil y en las cuatro últimas estuvo presente Lionel Messi, quien cobró su revancha.

“Muchas veces soñé con esto. Se lo dedico a mi familia, mi mujer, mis hijos, mis viejos, mis hermanos, que muchas veces les tocó sufrir, igual que yo o peor.

Siempre nos tocó irnos de vacaciones y pasar varios días tristes, sin ganar nada, y esta vez es diferente”, mencionó el capitán tras derrotar a Brasil 1-0 en el mismísimo Maracaná.

Su país tiene el sello de ser el más exportador de futbolistas de 2009 a 2019, el último año antes de la pandemia, de acuerdo con cifras de Football Player Exports de Euromericas Sport Marketing. El 85% de los 3,890 argentinos vendidos en ese lapso tuvieron como destino a Europa.

Eso se reflejó en el plantel campeón: de los 28 convocados por el entrenador, Lionel Scaloni para la Copa América 2021, solo tres no radican en Europa. En contraste, la última vez que la albiceleste jugó una final en este torneo (2016), seis de sus 23 jugadores militaban entre Argentina, México y China.

Varios de los seleccionados que ahora son figuras en Europa emigraron desde antes de los 20 años, pues esa ha sido la principal característica en la venta de futbolistas argentinos. “Cuando aterrizamos en Argentina, Ángel (Di María) se bajó de nuestro avión y se subió al que lo llevó a Europa. En serio, directo”, narró Hugo Tocalli, ex entrenador del combinado sub 20 que ganó el Mundial 2007 en Canadá.

Y es que, a nivel menor, Argentina tiene una historia diferente: de 1993 a la fecha, ha ganado un Campeonato Sudamericano sub 15, tres de sub 17, cuatro de sub 20 y dos preolímpicos (sub 23), además de cuatro mundiales sub 20, tres medallas de oro en Juegos Panamericanos y dos más en Juegos Olímpicos de manera consecutiva (2004 y 2008).

A nivel sub 20, no hay otra selección que haya ganado más títulos mundiales que Argentina (6 en total), los cuales sirvieron para catapultar a Europa a elementos como Di María, actualmente en el PSG, Javier Saviola, ex del Barcelona, y Fernando Gago, ex del Real Madrid.

En el roster actual se encuentran elementos menores de 23 años que ya son titulares en Europa: Cristian Romero en el Atalanta, Exequiel Palacios en el Bayer Leverkusen, Nicolás González en el Stuttgart, Nicolás Domínguez en el Bologna, Lisandro Martínez en el Ajax, Nahuel Molina en el Udinese y la estrella, Lautaro Martínez, en el Inter de Milán; González, por ejemplo, fue parte del equipo campeón en los Panamericanos 2019.

Pero, aunque Argentina se ha mantenido en el primer lugar de exportaciones, la presencia de sus jugadores en las principales ligas de Europa ha bajado. En la Serie A de Italia, los argentinos alcanzaron la cima con 54 embajadores en la temporada 2012-13, pero para la 2019-20 solo tuvieron a 26.

El efecto es similar en LaLiga de España: de tener a 23 elementos en la 2014-15, cayó a 17 en la 2019-20, mientras que en la Premier League de Inglaterra alcanzó un punto máximo de 39 en la 2018-19 y cayó a 25 en el año antes de la pandemia, de acuerdo con registros de Football Reference.

Aunque los argentinos no dejan de emigrar a Europa, su selección se está haciendo más veterana, pues en la Copa América 2021 fueron el tercer plantel con mayor promedio de edad con 27.6 años, solo superada por los 27.7 de Perú y los 28 de Colombia.

Los más longevos del plantel campeón fueron Lionel Messi, Sergio Agüero y Franco Armani de 34 años, así como la camada de 33: Ángel Di María, Nicolás Otamendi, Alejandro Gómez y Agustín Marchesín.

Pero la edad no importó para Messi, Agüero y Di María, quienes han jugado juntos desde 2005 en categorías inferiores y estuvieron al borde de renunciar a la selección mayor entre 2014 y 2016, cuando perdieron las finales del Mundial de Brasil y de la Copa América Centenario. Ahora, los tres descansan de forma diferente.

“Necesitaba sacarme la espina de conseguir algo con la selección, estuve cerquita muchísimos años, sabía que en algún momento se iba a dar. Creo que estaba guardando este momento para mí”, describió Messi, quien fue cargado y lanzado por sus compañeros durante el campeonato en Brasil. Después de todo, la última vez que la albiceleste le había ganado una final de Copa América a la verdeamarelha fue en 1937, hace 84 años.

