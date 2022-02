Zapopan.- El deporte se ha convertido en una de las principales fuentes energéticas para la marca Akron, organización con 29 años de vida y 100% de capital mexicano, ya que a través de plataformas como el futbol o el golf ha logrado trazar proyectos más allá de las fronteras nacionales. Ahora su nueva apuesta es el tenis, con el que empezaron una relación en las WTA Finals de Guadalajara en 2021 y continúan consolidándose con el WTA 250 de Zapopan 2022.

En entrevista con El Economista, Fernando Rodríguez Pria, gerente de mercadotecnia de Akron, explica que la relación nació a finales de 2021 cuando Gustavo Santoscoy, director del Abierto de Zapopan, se acercó a la marca para ofrecerles el naming right de lo que en ese momento, pensaban, sería un Masters 1000 en el estado de Jalisco. Pero la talla del torneo fue todavía mayor cuando la WTA decidió dar la sede de las Finals 2021 ante la baja de Shenzhen (China) por la pandemia.

La negociación incluyó el naming right para el próximo torneo a celebrarse en la ciudad, el Abierto WTA 250 de Zapopan 2022 y también el de 2023. Además, en caso de que Jalisco reciba otro torneo a finales de este año, Akron mantendría el nombre. La visión de la marca es mantener el vínculo a largo plazo.

“A nosotros nos gustan las relaciones de largo plazo y ahorita el camino que venga hacia adelante sobre torneos mayores al nivel WTA 250 es todavía incierto, no hay un torneo arreglado, pero la idea y las pláticas continúan para seguir y capitalizar lo que ya empezamos desde el año pasado (con las Finals), es decir, para lo que venga, nosotros estaremos ahí para seguir apoyando al tenis y al deporte en México”, menciona Rodríguez Pria.

Las WTA Finals 2021 dieron un buen resultado para las métricas de Akron. Tras el torneo donde participaron las ocho mejores tenistas del mundo, la marca recibió estas cifras: 1,991 apariciones en notas nacionales, 2,649 en notas internacionales, 35,256 menciones en redes sociales, 180.43 millones de alcances también en redes y una valoración económica por cobertura mediática en México de 204.38 millones de pesos.

“(Los directivos de la WTA) quedaron extraordinariamente contentos con el resultado de nuestro patrocinio, honestamente no se lo esperaban, que tuvieran un evento tan bien organizado en un periodo de tiempo récord de ocho semanas y con un patrocinador extremadamente comprometido con el resultado, que a todo dijo que sí, como fue agarrar este patrocinio así, a quemarropa”.

Otro de los valores importantes para Akron tras las Finals 2021 fue una derrama económica estimada en 297.97 millones de pesos a través de una audiencia de cobertura mediática que llegó 2,701 millones de personas. Por todo esto, su retorno de inversión alcanzó una cifra de 654.84 millones de pesos, de acuerdo con cifras compartidas por la marca a este diario.

¿Cuál es la expectativa de impactos para Akron en el WTA 250 de 2022 después de lo obtenido en las Finals 2021?

“Este es un torneo menor en importancia contra unas Finals, aquí no vienen las ocho mejores tenistas del mundo, sin embargo tenemos presencia de tres o cuatro de las mejores jugadoras, como Emma Raducanu, Madison Keys o Sloane Stephens, entonces no podríamos esperar tener los mismos resultados que en el torneo pasado, sin embargo, en difusión seguimos con ESPN, con cobertura nacional con televisoras de renombre, con la misma actividad en prensa, entonces podría estimar que a lo mejor llegaremos a un 50 o 75% de los números del torneo pasado. Sigue habiendo gran entusiasmo y expectativa por el tenis en Guadalajara a pesar de que al mismo tiempo está el Abierto de Acapulco”, responde el directivo de la marca Akron.

El liderazgo de Akron entre los lubricantes del país se ha construido a través de su red de distribución, que es la más grande con 200 puntos, además de que generan 3,200 empleos de forma indirecta tanto en el plano nacional como internacional. Su presencia en el extranjero está en 11 países de Latinoamérica y en Estados Unidos, por lo que el deporte en este tipo de eventos mundiales es un vehículo para catapultarse a otras esferas.

“En primer lugar, queremos seguir siendo fieles a nuestra plataforma de comunicación con el consumidor y cliente final a través del deporte. En segundo, después de las Finals, queremos darle continuidad a la proyección de la marca a nivel internacional; vemos un posicionamiento de marca más allá de territorio nacional”.

Durante las Finals 2021, otra de las acciones de Akron fue la donación de 30,000 dólares en conjunto con la organización WTA Charities y Chris Evert (cada uno dio 10,000 dólares) para la Cruz Rosa de Guadalajara, dedicada al tratamiento contra el cáncer de mama. Esto fue parte de la iniciativa ACEing Cancer, nacida en 2019 y que intenta ayudar a las mujeres con este problema alrededor de las giras tenísticas en el mundo.

¿Cuál es el aprendizaje que ha tenido la marca Akron a través del tenis?

“Que quizás al tenis en México le hace falta un poco más de proyección, parecería que es un deporte elitista, pero lo que nos han dejado estas dos ediciones (WTA Finals 2021 y WTA 250 Zapopan 2022) es poder traer un espectáculo deportivo de primer nivel, de talla internacional, más accesible y cercano al bolsillo del mexicano sin tener que viajar al extranjero para ver tenis de calidad, ese es un gran aprendizaje, y también el seguir permeando la cultura del tenis no solo para las esferas socioeconómicas medias-altas y altas, sino dar acceso a la población en general”.

Fernando Rodríguez también menciona que a raíz del patrocinio generado en las WTA Finals, se acercaron a la marca representantes del Abierto de Tenis de Monterrey, sin ofrecerle el naming right (que pertenece a GNP Seguros), pero sí con un paquete atractivo para ser uno de sus sponsors. Sin embargo, este año no pudieron entrar porque ya tenían ajustado su presupuesto, pero no descartan ser parte de otro de los grandes eventos tenísticos de México en el futuro.

“Estamos abiertos, y si dentro de las posibilidades de patrocinio hay alguna que complemente, que nos ayude a reforzar alguna de las zonas donde estamos presentes, por supuesto que lo voltearemos a ver, ya sea en Monterrey o en Los Cabos, Acapulco no porque es un torneo ya muy antiguo y está muy bien armado (…) Nos interesa esta plataforma del tenis para complementar lo que estamos haciendo con el deporte y que esto también sirva para atraer a nuevas generaciones a voltear a ver el tenis en México, que no solo hay futbol, también hay otros deportes igual de bonitos y retadores para la juventud mexicana”, concluye el gerente de mercadotecnia.