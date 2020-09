El basquetbol mexicano se tambalea, las selecciones nacionales en todas sus categorías están en riesgo de perder su participación internacional. La Asociación Deportiva de Basquetbol (ADEMEBA) mantiene una suspensión de parte de FIBA Mundo impuesta desde el 27 de marzo y una vez que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) desechó la apelación de ADEMEBA, la asociación civil cuenta con pocas alternativas para llevar a buen puerto el desarrollo del baloncesto nacional.

En charla con Carrot TV, Diego Martínez, periodista de Grupo Reforma y también licenciado en derecho indicó:

“Hay varios escenarios, uno sería que hagan las pases las dos partes y levanten la sanción que está complicado; el otro es que se vaya suspendida dos años o cuatro años nos quedamos sin basquetbol y a reestructurar todo (...). Creo que es el momio que va más para allá”.

La principal afectación de una sanción sobre ADEMEBA recaería en las selecciones nacionales, pues una suspensión afectaría el proceso de todas las categorías y su oportunidad de representar a México en los diferentes torneos. En la categoría mayor la participación más cercana es el repechaje rumbo a Juegos Olímpicos.

No así las selecciones de FIBA 3x3, donde México fungirá como una de las sedes del World Tour, pues no son regulados por ADEMEBA. Por su parte, hasta no haber una sanción de FIBA sobre ADEMEBA, las operaciones continúan con normalidad en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), en donde ADEMEBA reporta a FIBA del proceso de transferencias de los jugadores extranjeros que participan en la liga local, es una forma de proteger al basquetbolista de llegar a una liga pirata o defenderse en caso de un incumplimiento de contrato.

El conflicto con FIBA radica en que, durante la asamblea del 23 de marzo de 2019, en la que Xóchitl Lagarda fue electa presidenta de ADEMEBA, se realizaron cambios a los estatutos que ya había pre aprobado la FIBA. De dichos cambios, Diario AS destaca que en lugar de terminar su periodo al finalizar el ciclo olímpico 2020, la presidencia de Lagarda se extenderá hasta después de París 2024; además la presidencia tiene el poder de nombrar a algunos miembros del Consejo Directivo de la Ademeba sin la autorización de la asamblea.

El mismo medio detalló que los requisitos para que la Junta Central de FIBA accediera a regularizar la situación de Ademeba eran el registro de los estatutos de 2019, certificar que todo el personal que trabaja en Ademeba había sido nombrado de acuerdo a los estatutos aprobados por FIBA, levantar la suspensión de asociaciones estatales actualmente castigadas (Tamaulipas y Sonora), transparentar su información financiera, es decir, brindar los más recientes reportes de auditoría interna, detallar el presupuesto de 2020 y revelar los recursos obtenidos de Conade durante 2017 y 2018, y proveer sus contratos de colaboración vigentes con NBA y LNBP.

