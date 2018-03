Entre 150 a 180 millones de pesos están planeados para la creación de cinco Academias Conade, además de la que ya se mantiene en el basquetbol desde el año pasado. Claro, pensado al menos para lo que resta del sexenio presidencial ya que, de acuerdo con el titular de la dependencia, Alfredo Castillo, no hay nada garantizado si entra una nueva administración al gobierno.

El tenis, beisbol, volibol, boxeo, artes marciales mixtas serán las próximas Academias que tendrán como objetivo captar, formar talentos, comenzando este mes con la de beisbol que se ubicará en Culiacán. Mientras que la de Taekwondo y Natación podrían ser las siguientes si funciona este modelo, que además permite a la Conade ahorrar recursos.

No es tan caro. Lo que ha gastado la Olimpiada Nacional en 10 años son unos 6,000 millones de pesos. Ahora 30% de lo que puede ser el costo de la Olimpiada es lo que se invierte en las Academias. La iniciativa privada se suma como patrocinador por ejemplo, con transportación gratuita, bebidas en especie, pero por el momento, las reglas de operación de las Academias no les permiten pagar ciertas cosas, que quizá más adelante puedan , señaló Castillo.

La participación del sector privado es para la Conade una esperanza para que, si en el 2018 las Academias no se mantienen como política pública gubernamental, las empresas les den continuidad.

Para esto, fueron presentados ocho patrocinadores o aliados estratégicos que comenzarán en el proyecto, entre los que están la empresa de transportes Potosinos Express, Spalding que proporcionará parte del equipamiento para los seleccionados, la Universidad del Valle de México, que facilitará a los deportistas acceso a educación, Russell Athletic con los uniformes de beisbol, Gatorade, Epura, RenoBat que será el bat oficial de la Academia de beisbol.

Sobre todo, CMAS Athletes, que captará talento para llevarlos a las universidades de Estados Unidos, donde se les pueda otorgar una beca.

Fui muy criticado desde hace 15 años que empecé a apoyar el deporte, que gastaba mucho dinero en eso y la verdad es que el negocio ha crecido 137 veces de tamaño. Invito a los empresarios a que ayuden a través de la Academia, vamos a estar apoyados por las leyendas del deporte. Este vehículo será muy claro y limpio. Necesitamos más empresarios para hacer grande esta academia , señaló Carlos Bremer, presidente y director general de Value Grupo Financiero.

En relación con la Academia de volibol, que al menos hasta el año pasado destacó al disputar un Preolímpico después de 48 años de ausencia, el entrenador de la Selección Mexicana, Jorge Azair, comentó que este nuevo modelo remplaza a la Olimpiada Juvenil, el cual no era suficiente para captar talentos por los intereses extradeportivos involucrados.

La Olimpiada Juvenil se había vuelto excesivamente masiva porque se politizó, los institutos de los estados querían ganar medallas para que su gobernador le dieran más presupuesto. Eso presionaba a los entrenadores, no cumplía el objetivo real que era detectar talentos , dijo.

El entrenador aclaró que desconoce el presupuesto que se les destinará, pero le tranquiliza la idea de que sea la Conade quien administre el nuevo modelo.

Conade es la que tiene el dinero. Para mantener una Academia y tener 40 atletas alimentados becados, hospedados, no es de la varita mágica. Qué bueno que la Conade esté involucrada, tiene el dinero de nuestros impuestos, ahí no hay que la Federación no compró. Es dinero que va utilizar la misma Conade para sus Academias , explicó a El Economista.

Al menos para formar a un jugador de volibol se requieren 600,000 pesos de acuerdo al seleccionado mexicano José Manuel Rebollar, quien se acaba de graduar de la Universidad Tecnológica de Monterrey, institución que le proveía 90% de la beca académica de una colegiatura semestral de 90,000 pesos.

Para los jugadores que empiezan jóvenes, la Academia es buena opción. Para el tiempo cuando me desarrollé, ya no hubiera podido estar en una Academia. Me pude desenvolver ya estando en la Universidad donde empecé a jugar a un nivel competitivo , explicó.

Por otro lado, el medallista mexicano de bronce en Juegos Olímpicos de Río, Misael Rodríguez, comentó a este diario que la Olimpiada Nacional es un modelo agotado porque son talentos muy raros los que salen de ahí. Por lo regular, casi siempre el que está seleccionado es el que queda campeón. Así lo quiero, que no sea la sequía de 16 años que yo tuve, que con la Academia sea algo más rápido. Tienen todo el apoyo, patrocinadores, instalaciones , concluyó.