El tenis femenil en el Abierto de Monterrey es una puerta de entrada a uno de los mercados más atractivos de México. En entrevista con El Economista, directivos de la casa de apuestas Caliente y de la marca de cerveza Amstel Ultra Seltzer hablaron sobre sus objetivos de posicionamiento en el plano local e internacional, así como su asociación a un deporte premium.

El objetivo del patrocinio de Caliente en el Abierto de Monterrey ataca distintos frentes: poder entrar al tenis femenino, pues en su estrategia está acaparar el mercado deportivo; también hacerse visibles en un evento de talla mundial al que vienen tenistas de buen ranking (cuatro top 20 antes de las bajas de Emma Raducanu y Anastasia Pavlyuchenkova); hacer crecer su filosofía de apoyar al deporte femenil y tener presencia en una plaza como Monterrey.

“Es una ciudad que nos importa mucho, no solamente por la densidad de la población, sino porque tiene muy buen ingreso per cápita, es una ciudad empresarial y es muy fructífera. También tiene mucho deporte y grandes escuelas de tenis. Monterrey es una plaza en la que nos falta entrar, ahorita no tenemos aquí un patrocinio de soccer. De alguna manera entrar por el tenis para nosotros es muy importante para que la gente sepa que no solo somos nacional, que también jugamos de local y que nos gusta que nos conozcan”, dijo Fernanda Sainz, Marketing Director de Caliente.mx.

De acuerdo al INEGI, Nuevo León ocupaba el séptimo lugar a nivel nacional por su número de habitantes en 2020; el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señaló a finales de febrero que Monterrey es una de las mejores ciudades para trabajar en el país, donde el ingreso per cápita era uno de los más altos de México, según El Financiero, lo que propiciaba que la gente gastara más en eventos de recreación.

Tras seis años apoyando el Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco, por primera vez, Caliente.mx pudo entrar como patrocinador del Abierto de Monterrey, pues fue este año que la WTA le dio autorización al evento de categoría 250 de contar con el respaldo de una casa de apuestas. La especialista de Caliente.mx comentó que tienen acuerdo por este año, con la intención de moverse a un patrocinio mayor en el evento y renegociar por tres o cuatro años más.

“Antes la WTA, al ser una casa de apuestas, no nos dejaba entrar; eso es algo importante que ha cambiado mucho, la percepción del mismo deporte, de la misma gente. Sobre todo en lugares como Monterrey es donde todavía hay mucha mala información o prejuicio de nosotros como casa de apuestas, no nos ven con buenos ojos”, dijo Sainz y añadió que mientras más alta es la categoría en el deporte, las casas de apuestas tienen más apertura.

Además de los torneos de Acapulco y Monterrey, Caliente patrocina el Abierto de Los Cabos, el Abierto de Zapopan y en noviembre del año pasado las WTA Finals. Aunque mantienen una buena relación con la mexicana Renata Zarazúa, no cuentan con patrocinios individuales a tenistas, pues la WTA les restringe hacer publicidad con las jugadoras.

Por otra parte, Amstel Ultra Seltzer, una marca premium de Heineken, cuya base se ubica en Monterrey, patrocina al evento desde su lanzamiento en 2018, aunque ese año sólo lo hizo con el torneo ATP Challenger y para 2019 se incorporó también al evento de la WTA. Sin embargo, Nicolás Álvarez Schiano, gerente de la marca, indicó que el respaldo de la compañía al torneo ha estado desde años atrás con otras marcas.

El objetivo es estar presente en eventos de alta concurrencia y que son de interés para los consumidores de su marca premium. El tenis, como deporte, está dirigido a los niveles socioeconómicos más altos.

“Este tipo de competencias son organizadas por gente muy capaz que logra generar eventos sociales alrededor de la práctica del tenis, lo que termina siendo muy atractivo para los consumidores en las ciudades donde están sucediendo”, dijo Álvarez y añadió que también “es un deporte que va con la filosofía de la marca de buscar un estilo de vida activo, balanceado y con todo el premium que acompaña al tenis y Amstel Ultra, siendo una de nuestras marcas de portafolio premium, desde un montón de ópticas nos hace sentido estar ahí”.

Actualmente, el contrato que tiene la marca con el Abierto de Monterrey es multianual, aunque no especificó hasta cuándo tiene vigencia. Amstel Ultra también patrocina al Abierto de Acapulco y al WTA de Zapopan.

Amstel Ultra está corriendo la campaña “Es tiempo de vivir tus propósitos”, que busca motivar a los consumidores mayores de edad a cumplir sus metas de año nuevo, en los frentes del bienestar, conexión y las experiencias; en esta última, los invitan a participar para ganar viajes a los torneos de tenis de los que son parte. El único tenista al que la marca brinda patrocinio es a Rafael Nadal.

La compañía GNP Seguros posee los derechos del nombre del evento y cuenta además con otros 15 socios: Amstel Ultra Seltzer, Tane, Santander, Buick, Powerade, Christus Muguerza, AeroMéxico, Parvada, Terza, Manchester, Vinoteca, Caliente, Imagen Radio, San Rafael y el Gobierno de Monterrey.