Hace dos años, a las ocho de la noche el Abierto de Monterrey bajó su telón con Elina Svitolina como vencedora; mientras la campeona charlaba con Hernán Garza Echavarría, director del torneo, la tenista le mostró en su teléfono que las giras profesionales, WTA y ATP, empezaron a cancelar sus eventos alrededor del mundo debido al avance del coronavirus, comenzando con Indian Wells, el certamen inmediato al torneo mexicano y uno de los más importantes de la gira, “me pasó cerca la bala”, dijo Garza. Ese año se cancelaron 44 torneos de la WTA en todas sus categorías, incluido el Grand Slam de Wimbledon.

Un año después, a pesar de todas las dificultades que trajo la pandemia, el directivo se rehusó a cancelar el torneo que por 12 años se había realizado de manera ininterrumpida, aunque eso implicara no tener público en las tribunas y que los patrocinadores redujeran su presupuesto al 50%. La edición del 2021 salió “apenitas” en números negros.

En 2022, luego de que la canadiense Leylah Fernández se hizo del bicampeonato, Garza también celebró su propia victoria: aunque sufrió las bajas de tenistas top 20, el Abierto de Monterrey se recuperó con más patrocinadores, con la vuelta al 100% del público, con partidos altamente competitivos, abrió el camino a la Next Gen y fue el escenario en el que la ucraniana Svitolina levantó la voz para que la ATP, WTA e ITF implementaran acciones en contra de la nación rusa que desde el 24 de febrero invadió a Ucrania.

Uno de los principales temas que rodearon al evento fue el político. Días antes de la inauguración de la décimo cuarta edición del Abierto de Monterrey, estalló un conflicto entre Rusia y Ucrania que vendría a hacer eco a tierras mexicanas. En el mundo del deporte, la atención se fijó en particular en este certamen en el que, por cosas del azar, la primera sembrada del torneo, Elina Svitolina, se enfrentaría en primera ronda a la rusa Anastasia Potapova.

Svitolina llegó al torneo con la misión de unir a la comunidad del tenis a favor de la causa ucraniana. Un día antes de su debut, la tenista hizo un llamado a los organismos rectores del tenis mundial para que siguieran las recomendaciones del Comité Olímpico Internacional (COI) de retirar los símbolos nacionales de Rusia y Bielorrusia de todas sus competencias, pues se negaba a jugar contra tenistas de estas nacionalidades hasta que estas compitieran bajo una bandera neutral, causando rumores de una posible baja del torneo de la sembrada número uno. Los organismos hicieron caso a las demandas de los tenistas ucranianos y Potapova y las demás participantes rusas compitieron sin representar a su nación; una de ellas, Yana Sízikova, llegó a la final de dobles.

En 14 años de historia, Hernán Garza no recuerda que el Abierto de Monterrey se haya colocado en medio de una situación política equivalente. Entre las imágenes más importantes que dejó el torneo fue cuando Svitolina se acercó a Potapova a darle la mano tras ganar el partido de primera ronda; además de los aficionados que asistieron con banderas de Ucrania a apoyarla. La primera sembrada del torneo cayó en cuartos de final contra Camila Osorio, posterior finalista, recaudando 5,800 dólares de acuerdo a la página de la WTA, premio que donará al ejército de su país para combatir la invasión de Rusia.

—¿Qué lección se llevó de esta experiencia?

—“No desesperarnos, no tomar decisiones repentinas, urgentes. Creo que lo más urgente siempre pude esperar. Con paciencia analizamos toda la situación, no hicimos ningún comentario porque el balón estaba del otro lado, ella era la que tenía que venir aquí a hacer su withdraw, o sea, a bajarse del torneo y no lo hizo. Las cosas cuando se ponen así, muy álgidas, muy tensas, hay que tener paciencia siempre”, dijo Garza en entrevista con El Economista.

Esta edición del Abierto de Monterrey también sufrió el retiro de jugadoras importantes como la de Emma Raducanu, la tenista anunciada con el mejor ranking luego de su victoria en el más reciente US Open; la de Anastasia Pavlyuchenkova, la siguiente de mejor ranking y cuatro veces campeona del certamen y la de Sloane Stephens, que días antes se había coronado en el Abierto de Zapopan.

“Siempre he dicho que este es un torneo de 32 jugadoras y todas son importantes para nosotros. A mí es al que más me duele que no venga Raducanu, Pavlyuchenkova, pero en el caso de esta última, ha venido nueve veces a Monterrey, lleva cuatro campeonatos. (...) No pasa nada, el torneo sigue con otras jugadoras, afortunadamente está aquí la campeona del año pasado (Fernández); Svitolina, Heather Watson, otras de las campeonas; Marie Bouzková, semifinalista. Grandes jugadoras. (...) No pasa nada porque la calidad de la competencia aquí ha sido sumamente alta.

Al término de la competencia de la WTA, Garza comentó que esta edición del Abierto de Monterrey tuvo partidos como nunca antes. Ejemplo de ellos es que en una jornada histórica, tres de los cuatro partidos de cuartos de final se definieron hasta el tercer set y tuvo una duración de 11 horas con 44 minutos, terminando al día siguiente del que inició. El partido por la final también fue un duelo cerrado y de remontadas que se definió en el último set en el tie-break.

Para la campeona del 2022, el que dos tensitas de 19 y 20 años alcanzaran la final “enseña el nivel que la nueva generación trae”. De esta manera, la colombiana Camila Osorio, la mejor latinoamericana de la WTA, escaló nueve posiciones en el ranking, hasta el puesto 35. Fernández defendió sus puntos y permaneció en el 21.

La final fue un sold out en el que la afición arropó a ambas jugadoras como si fueran nacionales. En febrero la organización no sabía el aforo en el que iban a abrir, sin embargo, un día antes del banderazo inicial, las autoridades decretaron que los eventos regresarían al 100%.

“(Sobre la recuperación económica) no tengo cifras en la mano pero sí puedo decir que fue muy positiva. Una gran taquilla, la gente creo que tenía sed y hambre de salir a un evento deportivo y lo pudimos constatar”, dijo el director del Abierto y añadió que este año fue el que más patrocinadores reunió el evento (16) luego de que en la primera edición no tuvo a ninguno.

“Nuestros patrocinadores, el principal GNP Seguros y otros como Santander, Amstel, entre otros, le han apostado este año en esa situación que teníamos tan insegura hace un mes y han visto el resultado tan fantástico que tuvimos esta semana”, señaló Hernán Garza.

Numeralia del Abierto de Monterrey 2022

1° primer título de WTA para Catherine Harrison y Sabrina Santamaria, campeonas de dobles del Abierto GNP Seguros 2022.

2 títulos para Leylah Fernández en Monterrey.

9 posiciones en el ranking escaló Camila Osorio.

14 ediciones consecutivas del Abierto de Monterrey.

16 patrocinadores respaldaron el evento.

5,800 dólares premio del Abierto de Monterrey que Svitolina donará a su ejército y causas humanitarias en Ucrania.

35,000 dólares bolsa de premio total.

