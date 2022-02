La cartelera del Abierto GNP Seguros de Monterrey se engalana con tres tenistas top 20, una de ellas, Emma Raducanu (número 13), la joven de 19 años campeona del US Open, además de las ex monarcas del certamen, la rusa Anastasia Pavlyuchenkova (14) y la ucraniana Elina Svitolina (15). Asimismo, regresará la vigente campeona, Leylah Fernández, quien también fue finalista en la última edición del US Open.

El Abierto WTA 250 de Monterrey se ha ganado un lugar especial entre las tenistas, cada año compite en el calendario con uno o dos torneos en el mismo periodo de tiempo, pero de entre estos es el que más jugadoras con mejor ranking recibe o a ganadoras de Grand Slam. Este año, 21 de sus jugadoras figuran en el top 100 y tres de ellas en el top 20; el año pasado lo encabezó la campeona del US Open en 2017, Sloane Stephens; en 2020 participaron dos top 15 y entre 2017 y 2019 tuvo a dos de las mejores 18.

Otras jugadoras de Grand Slam que han participado en el WTA 250 de Monterrey son Victoria Azarenka, Angelique Kerber, Garbiñe Muguruza y Caroline Wozniacki.

Esto a pesar de su complicado calendario. En 2021 se empalmó con el Abierto de Lyon, Francia, un torneo que comenzó a disputarse en 2020 y cuya corta trayectoria le ha permitido llevar a tenistas por arriba del top 30, la única top 10 que ha tenido es a Sofía Kenin en su edición inaugural. Este año el evento francés no ha anunciado a su cuadro de jugadoras. En ambos torneos se reparte una bolsa de 239,477 dólares.

En 2020 el certamen mexicano coincidió con el St. Petersburg Ladies Trophy, de Rusia, cuyas cabezas de serie se encontraban entre el puesto 33 y 58, y con el Oracle Challenger Series de Indian Wells. Previamente, la labor del Abierto de Monterrey para atraer a jugadoras mejor colocadas en el ranking era más difícil al empalmarse con el torneo WTA 500 de Charleston, que daba lugar al inicio de la temporada de arcilla.

“El sistema de inscripción de la WTA se hace a través del calendario de torneos y cada jugadora elige dónde jugar. En ocasiones hacemos invitaciones especiales a una o dos jugadoras Top 20”, compartió Hernán Garza, director del certamen, a este diario en 2021, añadiendo que dado el nivel del evento (WTA 250) la mayoría de las tenistas están dentro del Top 100 y la cancelación de alguna de ellas no llega a afectar al torneo.

Además de las 21 jugadoras ya anunciadas, habrá un torneo de calificación para ingresar al cuadro y se otorgarán dos wild cards.

La bolsa a repartir en esta edición del Abierto de Monterrey representa un aumento de 4,239 dólares respecto al año pasado, aunque no ha alcanzado los niveles que repartía antes de la pandemia, cuando llegó a ser de 265,000 dólares.

Del 26 de febrero al 6 de marzo, el Abierto de Monterrey celebrará su décimo cuarta edición consecutiva, incluso en un año difícil como 2021, el torneo logró salir adelante y en números negros pese a la reducción de hasta el 50% en el aporte de algunos de sus patrocinadores, según pudo saber este diario.

Garza confía en que este año el Club Sonoma, sede del evento, pueda estar entre el 70 y 100% de su capacidad, lo que califica de positivo tomando en cuenta que en 2021 se jugó sin público en las gradas debido a las restricciones de la pandemia de Covid-19, lo que representaba el 50% de los ingresos. La operación del evento pudo resultar en números negros debido a que también se redujo el gasto operativo hasta en 40% y el premio económico en 12%.

El costo de los boletos para este torneo irá de los 300 a los 3,500 pesos el primer día de actividades e irá incrementando a medida que se acerque a la final. Para el último día de competencia, los precios más bajos se ubicarán en 700 pesos y los más caros en 4,800. También hay posibilidad de comprar por abono, estos irán de los 3,140 a los 27,080 por los eventos de la semana completa.

