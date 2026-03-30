Trabajo del hogar: Seguridad social ganada, cumplimiento pendiente

La afiliación de las trabajadoras del hogar al IMSS no termina de despegar a casi tres años de que la ley obligara a los empleadores a registrarlas a la seguridad social sin importar los días que laboren.

Este 30 de marzo se conmemora el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar y en el país su incorporación a la seguridad social se encuentra estancada e incluso registra una ligera caída.

En febrero pasado había 59,017 trabajadoras del hogar con seguridad social, 296 registros menos que en mayo de 2023 cuando se reportaron 59,313 afiliaciones —fecha en que entró en vigor la obligatoriedad—, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En términos porcentuales representa una disminución de 0.49%, pero en la vida cotidiana es la falta de acceso a salud y a la vivienda de este sector de la población ocupada en México.

La seguridad social del trabajo del hogar ya es exigible

El 16 de mayo de 2023 el Congreso mexicano aprobó por unanimidad una reforma a la Ley del Seguro Social que volvió obligatoria la afiliación al IMSS de las trabajadoras del hogar. Previamente, en 2019 operaba un programa piloto para su afiliación tras una sentencia de la Suprema Corte.

La afiliación da acceso a los seguros que ofrece el IMSS en su régimen obligatorio: cobertura médica, atención hospitalaria y farmacéutica, seguro de invalidez y vida ante una posible incapacidad derivada de enfermedad o riesgo de trabajo, cobertura por accidente en trayecto, acceso prestaciones sociales, seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, entre otros.

Sin embargo, pese a ser un derecho aún está lejos de que la totalidad de esta población ocupada cuente con él. En México, hay alrededor de 2.3 millones de personas ocupadas en el trabajo doméstico remunerado, lo que representa 3.8% de toda la fuerza laboral, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

Afiliación al IMSS de las trabajadoras del hogar

De acuerdo con el Inegi, 69.5% de las personas ocupadas en el trabajo del hogar no recibe ninguna prestación laboral.

“Sí me parece un gran acierto que se esté incluyendo a sectores de la población que antes eran no visibles. El trabajo doméstico es muy poco valorado por la mayoría de las personas. Creen que es muy fácil. Es un trabajo como cualquier otro que merece reconocimiento porque uno también va y entrega pues parte de su vida. Ojalá llegue a más personas para que puedan tener este derecho a la salud que es universal y obligatorio”, comparte Rosario, quien es trabajadora del hogar afiliada al IMSS y pidió omitir su apellido.

Rosario cuenta con IMSS desde 2014, antes del programa piloto de afiliación y de la obligatoriedad. Narra que su empleador la registró al IMSS en ese año porque necesitaba una cirugía. Sin embargo, en ese momento sólo pudo acceder a la afiliación voluntaria y esperó tres años para alcanzar la atención de tercer nivel que incluye operaciones.

Con este antecedente, el IMSS sólo migró el expediente de Rosario al programa de obligatoriedad y su empleador realiza sus aportaciones anualmente.

El trabajo del hogar remunerado es realizado en su mayoría por mujeres, pues nueve de cada 10 personas dedicadas a estas actividades son mujeres, de acuerdo con los datos del Inegi.

El 97% del total de las trabajadoras del hogar labora sin un contrato por escrito, 2.5% si lo tenían y 0.4% dijo no saber, de acuerdo con datos del Inegi.

"Desconocen que ya es una ley"

Rosario dice que las dos personas que conoce que realizan trabajo del hogar remunerado no están afiliadas al IMSS.

“No tienen seguro social. Aún hay mucho desconocimiento en que ya es una ley”, considera Rosario.

Desde su perspectiva, es necesario que se dé mayor difusión a este programa de afiliación y enfatizar que se trata de un cambio en la ley que les otorga este derecho.

“Yo creo que es sí más difusión como en medios de comunicación, como también de los patrones, es decir, les tienen que informar a sus trabajadoras porque muchas personas no no tienen ni idea”, sugiere.

¿Cuándo se conmemora el Día Internacional de las Trabajadoras Domésticas?

Desde su experiencia, Rosario considera que este programa es un acierto, con aspecto por mejorar, pero que da visibilidad a las trabajadoras domésticas y les otorga derechos como al resto de trabajadores.

“Yo he tenido buena atención, tardada, pero sí la tengo”, agrega.

Su afiliación al IMSS le ha permitido contar con atención médica especializada y medicamentos para una enfermedad crónica que le fue diagnosticada en el Instituto.

En 1988 se estableció el 30 de marzo como el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar con el objetivo de reivindicar los derechos de esta población, promover su trabajo en condiciones dignas y reconocer lo que aporta a la economía mundial.