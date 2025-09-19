SIQAL, el incumplimiento laboral cada vez más visible

Una queja laboral está al alcance de unos clics, literalmente. El SIQAL ya está en operaciones, el nuevo sistema de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) permite a las personas reportar violaciones en derechos y accidentes en una plataforma en línea. A decir de especialistas en derecho laboral, esta herramienta hará aún más visible las culturas de incumplimiento en centros de trabajo.

Katia Everardo, consultora especializada en Relaciones Laborales de la firma Abarca y Asociados, reconoce que hay una falta de cultura de cumplimiento, en buena medida motivada por la “poca normalización de la inspección”. Sin embargo, la nueva herramienta de la STPS puede colocar en la lupa de la autoridad a cualquier empresa y eso refuerza la importancia de gestionar con un enfoque preventivo.

“Un patrón que quiere seguir caminando en las malas prácticas, será la peor estrategia, el mejor aliado en este momento es cumplir, alinearse y tener cómo comprobar que lo está haciendo”, afirma.

El Sistema de Quejas y Accidentes Laborales (SIQAL), es una plataforma en la que los trabajadores pueden reportar de manera anónima vulneraciones a derechos laborales, incumplimientos en contratos individuales y colectivos, y accidentes de trabajo.

En el SIQAL, la persona podrá darle seguimiento a su reporte, eso incluye conocer los datos del servidor público que atiende su queja.

Para Vanessa Díaz, fundadora de LaboralMX, este sistema añade más visibilidad al incumplimiento laboral y es una forma de obligar a las empresas a tener un buen compliance con la legislación de trabajo.

“Es una herramienta muy poderosa porque le da a las personas trabajadoras la guía de derechos laborales elementales, que muchas veces se desconocen”, expone.

Las especialistas en derecho laboral coinciden en que el SIQAL es un llamado a que las empresas evalúen su nivel de cumplimiento y tomen acción en las áreas de mejora.

La posibilidad de presentar una queja siempre ha existido, indica Katia Everardo, pero antes las personas tenían que asistir a una oficina o enviar una carta. “Pero hoy con esta plataforma, se da un acceso más a los trabajadores y se garantiza la confidencialidad, y con ello, obliga a los empleadores a decir: me van a inspeccionar, me van a multar”.

Por otra parte, Vanessa Díaz destaca que este tipo de herramientas son un recordatorio de que los recursos destinados al cumplimiento nunca serán un gasto, sino una inversión, incluso pueden ser montos menores a los de una multa.

SIQAL: Confidencialidad y presupuesto, claves del éxito

Si bien el SIQAL es una buena apuesta en la mejora de la cultura de cumplimiento, las especialistas señalan que hay aspectos que van a determinar el éxito de la herramienta, entre estos puntos se encuentran: garantizar la confidencialidad de las quejas y la capacidad de las autoridades para darle seguimiento a los casos.

“El SIQAL tiene dos opciones para hacer el reporte, la primera es crear una cuenta, en la cual se solicita la CURP e información sensible, y la otra opción es vía correo electrónico o por llamada telefónica, es un método más tradicional. Aunque ahí mismo indican que la autoridad no revelará la identidad de la persona que realiza la queja, la realidad es que sí tienen esa información. La experiencia nos dice que hay ocasiones en las que sí se sabe quién realiza la queja y esa es un área de oportunidad porque por miedo a represalias, muchos no se atrevan”, dice Vanessa Díaz.

En esas claves de éxito, la especialista también considera los mecanismos para asegurar que las personas que reportan un incumplimiento realmente laboran en el centro de trabajo denunciado. “También es algo que puede suceder, que la denuncia sólo sea para afectar a una empresa”.

Desde la perspectiva de Katia Everardo, es importante que se garantice la capacidad de la autoridad para dar seguimiento a las quejas, si las personas perciben que sus casos no son atendidos, podría convertirse en un desincentivo para reportar los incumplimientos, advierte.

“Necesitamos materializar lo que está previsto en la Ley y asegurar que se cumpla y eso lo vamos a lograr a través de las inspecciones de trabajo. Se celebra la plataforma, la accesibilidad y la evolución a medios digitales, pero funcionará en la medida que tengamos la misma capacidad y presupuesto para atenderlo, de nada nos servirá que se registren quejas si no hay inspectores para atender”, puntualiza la especialista.