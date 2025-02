Síndrome de Asperger: El mundo necesita todo tipo de mentes... y también el trabajo

“Calificar la habilidad a un pez por no saber volar es como calificar a un ave por no saber nadar”, esta frase resume las neurodivergencias en el trabajo, al final todos pensamos distinto y resolvemos de manera diferente los problemas a los que nos enfrentamos.

Ser neurodivergente significa tener un cerebro que funciona de una manera diferente a lo que se considera normal. De hecho, la comunidad autista dice que “los cerebros humanos son tan únicos como las huellas dactilares y que la diversidad es algo natural, valioso y positivo.

Bajo esta definición todos somos un poco neurodivergentes; sin embargo, existen individuos que tienen diagnósticos específicos como las personas con Síndrome de Asperger, ¿cómo es su incursión en el mundo laboral?

El mundo laboral de personas con Síndrome de Asperger

Este 18 de febrero se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Asperger que es parte del Trastorno del Espectro Autista (TEA), una condición que afecta la comunicación y el comportamiento social; las personas con esta condición presentan comportamientos y actividades repetitivas y tienen intereses intensos y específicos, también experimentan sensibilidad sensorial.

Antoni Camprubí y Francisco J. Vega refieren que el acceso a un empleo estable es uno de los grandes retos de la comunidad autista, independientemente de sus aptitudes o credenciales, esto en el artículo “Habilidades extraordinarias: el síndrome de Asperger en el mundo laboral”, de la Revista UNAM.

No obstante, dicen que, pese a que no existe sensibilidad de las habilidades y, además, del desconocimiento, es importante conocerlas, ya que están más o menos ocultas.

De acuerdo al estudio, las personas con Trastorno del Espectro Autista se encuentran entre los grupos que experimentan mayores desafíos para entrar al mercado laboral, también en lo que respecta a su permanencia en un puesto de trabajo.

“Las estadísticas sugieren que, a nivel mundial, el desempleo o el empleo precario afecta entre el 75% y el 90% de la población autista, lo que representa un desaprovechamiento significativo de un grupo laboralmente capaz y, en muchos casos, con un nivel de inteligencia superior al promedio”.

Y es que, si el mundo hoy valora y exige habilidades de comunicación y trabajo en equipo, y justo son el “talón de Aquiles” de las personas con Síndrome de Asperger, se descartarían desde el inicio, indica Emiser, Centro Especial del Empleo.

Sin embargo, dicen los autores del estudio de la UNAM, se debe ver al autismo desde una perspectiva positiva, más que de deficiencia.

“El autismo no es más que una forma diferente de pensar, actuar y percibir la realidad en comparación con la norma. No es necesariamente una discapacidad ni un superpoder. Las personas en el espectro autista no representan un riesgo para su empresa o institución, sino que, más probablemente, hasta los salvaran, si les dan la oportunidad”, afirman los autores.

"El mundo necesita todo tipo de mentes”

Antoni Camprubí y Francisco J. Vega explican que el primer desafío para las personas con Síndrome de Asperger es que no basta con que los empleadores tengan conocimiento sobre el autismo, también es fundamental que el ambiente de trabajo minimice los estímulos sensoriales y las distracciones.

“Se deben reducir al mínimo las reuniones, mantenerlas cortas y enfocadas en un orden del día concreto. La socialización debe ser genuinamente voluntaria y fuera del ámbito laboral. Las interacciones menores pueden manejarse a través del correo electrónico, en lugar de llamadas telefónicas”, explican.

También se debe considerar que las personas autistas pueden necesitar “un tiempo fuera” o tomar descansos. El uso de auriculares con cancelación de ruido, tapones para los oídos, lentes oscuros u otros dispositivos que reduzcan la sobrecarga sensorial son esenciales, refieren.

“La persona autista puede hablar poco (o demasiado, si el tema lleva a un interés especial), usar una prosodia o un léxico poco común, hacer un contacto visual escaso o ‘raro’”.

Los autores refieren que la flexibilidad de horarios y la opción de trabajar desde casa puede ser una mejor opción, en tanto que aumentan la cantidad y la calidad de su trabajo.

Las habilidades de las personas con Asperger y sus profesiones ideales

¿Por qué considerar la contratación de personas autistas o con otras neurodivergencias? Los autores refieren que algunas de las habilidades de éstos son:

Modo lógico de pensar Modo original de pensar Enfoque prolongado Capacidad de síntesis y pensamiento abstracto Atención a los detalles y reconocimiento de patrones Exhaustividad, precisión y rigor Veracidad, integridad y sentido de justicia

Por lo tanto, son buenos para las matemáticas y todas sus aplicaciones, la computación, las ciencias, y la investigación científica e ingeniería, la lingüística, la música, la lógica, y la catalogación (bibliotecología, biblioteconomía).

Además, la atracción espontánea de la persona autista hacia la naturaleza y la vida los orienta hacia carreras como las ciencias naturales, la veterinaria, medicina, jardinería, activismo ecológico y la agricultura.

“Los intereses especiales y la buena memoria a largo término permiten incursionar con éxito en cualquier labor o carrera y devenir profesionales altamente cualificados”.

El mundo no debe adaptarse ellos, pero sí ser suficientemente incluyente. La inclusión, a través de adaptaciones mínimas, permite a las personas autistas llevar una vida plena y saludable, mientras que las empresas e instituciones se benefician de una fuerza laboral poco aprovechada, consideran los autores de la UNAM.