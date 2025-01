Salario mínimo: ¿Qué tan cerca o lejos está de ser un ingreso digno?

A partir del 1 de enero del 2025 el salario mínimo general se ubica en 278.80 pesos diarios, mientras que la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) en 419.88 pesos, un aumento de 12 por ciento. Sin embargo, una de las principales dudas que es, ¿qué tan cerca o lejos está de representar un ingreso digno?

Rogelio Gómez Hermosillo, presidente de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP), expone que el salario mínimo debe cubrir las necesidades básicas y esenciales de la población.

“No, no alcanza todavía. Nosotros hemos venido insistiendo junto con otras organizaciones y analistas, que lo mínimo que debe cubrir el salario mínimo, es el costo de dos canastas básicas. Porque lo mínimo es que quien trabaja no sea pobre. Entonces no, no alcanza, al salario mínimo 2025 le faltan casi 1,000 pesos, aunque el precio de la canasta básica cambia de valor cada mes”, afirma.

Axel Eduardo González Gómez, coordinador de datos de México ¿Cómo vamos?, explica que una canasta básica en promedio se ubica en 4,628 pesos, y que al ponderar ese costo con el nuevo salario mínimo sería equivalente a 1.8 canastas básicas.

“Si pensamos en un hogar, de tamaño reducido, en el que solo sea por ejemplo, una madre con su hijo, y si esa mujer gana el salario mínimo, no recibe suficiente para adquirir los bienes y servicios más básicos tanto para ella como para la persona a su cargo. Entonces depende desde dónde se establece el análisis”, destaca.

El representante de la organización agrega que, si se trata de un hogar más amplio donde una persona gana entre dos y tres salarios mínimos, una persona más obtiene otro sueldo, y el hogar está conformado por cuatro integrantes, sería suficiente para adquirir bienes y servicios básicos.

“Entonces ahorita es equivalente para 1.8 canastas, y todavía no es suficiente para adquirir los bienes y servicios básicos para dos personas, pero el plan que se ha establecido en la política de salarios mínimos es que, a lo largo del sexenio se alcance el equivalente del salario mínimo a 2.5 canastas básicas”, comenta Axel Eduardo González.

Al ser cuestionado sobre si alcanzará el salario mínimo que tiene como meta el gobierno federal, Gómez Hermosillo indica que sería viable al término de la actual administración.

“Sí, de hecho, la meta (del gobierno) está formulada como 2.5 canastas básicas al terminar el sexenio. Entonces van a ser más de dos, y 2.5 yo creo que es una cantidad razonable. Lo gradual está bien, pero en 2025 todavía le falta. Lo ha expresado el sector patronal que participa en las discusiones del salario mínimo, que el monto suficiente para dos canastas básicas se va a alcanzar el año próximo, en 2026”, afirma.

Por otra parte, el especialista de México ¿Cómo vamos?, expone que con los procesos de incrementos anuales al salario, se ha recuperado el poder adquisitivo del salario mínimo de 111% en términos reales entre 2018 y 2024.

“La recuperación de los ingresos promedio ha sido lenta, ha sido paulatina, en términos generales los ingresos laborales promedios siguen siendo bajos, y sobre todo muy desiguales”, señala.

Gómez Hermosillo comenta que el salario mínimo en México perdió valor y sentido de referencia durante más de 30 años, por lo que debe continuar incrementándose hasta que se recupere.

“Por lo menos al costo de dos canastas básicas y la meta de 2.5 que fijó la presidenta está bien, es correcto, y sobre todo porque es gradual y en seis años. El siguiente gobierno ya no tiene que subir el salario mínimo, porque ya va a estar en el nivel más o menos adecuado o tiene que hacerlo con mucho cuidado”, opina.

Salario de la frontera norte, fuera de lógica

Gómez Hermosillo expone que el salario mínimo en la frontera norte no debe ser superior a la referencia salarial para el resto del país.

“Está fuera de toda lógica, y que ese ha seguido subiendo por esta tendencia política de aplicar porcentajes iguales a lo que es diferente, lo cual va abriendo cada vez más la brecha. No tiene ninguna justificación, y ciertamente está mal hecho, y es un problema”, indica.

Resalta que, para recuperar los salarios, es necesario realizar un cambio de modelo de prácticas empresariales, para que la competitividad de México no esté basada en pagar mal, sino en ser productivos.

“En nuestro reporte, más de la tercera parte de la gente con trabajo formal registrada en el IMSS tiene un salario de pobreza, no le alcanza para dos canastas básicas, más de la tercera parte 36%, casi 8 millones de trabajadores de los 22 que están registrados en el IMSS”, concluye.