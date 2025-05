Revés al home office, otra puerta más que se cierra para la maternidad en el trabajo

La flexibilidad laboral es uno de los esquemas que más ayuda a las madres para acceder, permanecer y crecer en el trabajo, por su impacto positivo en la conciliación entre la vida personal y laboral, sin embargo, después de la pandemia el home office se ha reducido considerablemente complicando más el equilibrio entre ambos mundos de las trabajadoras con hijos.

Poder realizar home office o contar con un esquema híbrido, genera entre las colaboradoras una forma ideal para organizar sus labores. La falta de esta alternativa, orilla a las madres trabajadoras trabajar en la informalidad.

De hecho, en términos generales la tasa de informalidad de las mujeres tiende a ser mayores. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), muestran que al cierre del 2024 la informalidad laboral abarcaba a 50.8% de la población ocupada, pero ese nivel se eleva al 54.1% entre las mujeres.

De acuerdo con el informe Mujeres en el Lugar de Trabajo, elaborado por McKinsey & Company, las mujeres realizan diariamente una cantidad desproporcionada de trabajo tanto en el cuidado infantil, en el hogar y así como en el trabajo.

En ese sentido añade que, el 38% de las madres con hijos pequeños que no cuentan con flexibilidad laboral, están dejado la empresa para la que trabajan o han reducido su jornada de trabajo considerablemente para poder cubrir todas las necesidades que conlleva ser madre.

Expone que la flexibilidad laboral permite a las mujeres perseguir sus ambiciones, ya que, una de cada cinco dice que esa modalidad de trabajo les ayuda a permanecer en su trabajo o a evitar la reducción de sus horas con el fin de tener mejores remuneraciones.

“Un gran número de mujeres que trabajan de forma híbrida o remota, señalan que sentirse menos fatigadas y agotadas es un beneficio principal para ellas. Y la mayoría dice tener más tiempo para concentrarse en su trabajo cuando laboran de forma remota”, indica el informe.

Fátima Masse, cofundadora de la firma Noubi Advisors, comenta que al convertirse en madre aumenta la demanda de cuidados no remunerados en el hogar, por lo tanto, su vida y sus decisiones están ligadas ahora a los hijos y al entorno en el que se desarrolla.

"Necesitas tiempo para a llevarlo a la escuela, estar disponible en caso de enfermedad, entre otras cosas. Por eso la flexibilidad es tan importante, y si queremos tener a más mujeres en el mercado laboral, se debe tener esta flexibilidad para responder a todas las eventualidades que llegan al ser madre”, resalta.

En ese contexto, indica que las jornadas laborales de ocho horas, no coinciden normalmente con los tiempos de las escuelas donde asisten los hijos, lo que se traduce en un problema para las madres, “porque las mujeres dicen, ‘cómo me voy a meter a trabajar, quién va a cuidar a la criatura mientras esas horas que no coinciden con mi horario de trabajo y el de la escuela’”.

“Por lo anterior, es que muchas mujeres terminan optando por trabajos en la informalidad, porque la informalidad es verdad que castiga las prestaciones, los salarios o los ingresos tienden a ser menores, pero te da toda la flexibilidad del mundo. Lo que un trabajo de tiempo completo muy probablemente no te va a dar”, resalta.

En tanto, Alix Trimmer, fundadora de la firma LAIN, señala la necesidad de la flexibilidad para las madres y las personas encargadas de los cuidados como una herramienta complementaria a través de sensibilizaciones para que las organizaciones que ofrecen ese esquema lo hagan de forma más consciente.

“Tener políticas hechas a la medida con una perspectiva de derechos humanos, por ejemplo, una madre trabajadora está haciendo uso de esa flexibilidad, también la propia política que la prevea que incluya otra serie de medidas que garanticen su pertenencia en la empresa”, refiere.

Añade que la flexibilidad laboral implica que no se debe acudir al centro de trabajo todos los días, “puedes hacer trabajo remoto, pero ese trabajo remoto se considerará igual de válido que el presencial, y por lo tanto que se asegure que va a recibir la misma remuneración y tener las oportunidades para un crecimiento tanto en la empresa como profesional”.

De acuerdo con el Termómetro Laboral de OCC, el 14% de las madres en México tiene diversas dificultades en su crecimiento profesional.

En ese sentido, agrega que el 30% de las mamás recibe apoyo de su familia, y solo el 4% dice priorizar su maternidad sobre su trabajo. Además, 14% asegura que su crecimiento profesional se ha visto obstaculizado por las responsabilidades de crianza.

Por otro lado, Fátima Masse, apunta que la flexibilidad depende mucho del tipo de trabajo, ya que, no es lo mismo un empleo en un área administrativa donde se puede prestar al home office, a las actividades que se realizan en el sector de las manufacturas, en el cual, se debe asistir a la planta.

“Se debe pensar en formas concretas de qué tipo de flexibilidad se le puede añadir a los tipos de empleo que tiene cada empresa, porque en realidad va a depender del tipo de trabajo, de la naturaleza de la posición, del lugar en donde estén”, asegura.

A su vez, Alix Trimmer, señala que durante la pandemia se observó "un rayito de esperanza” en términos de la flexibilidad laboral, así como del uso de las tecnologías de la información para poder realizar ese tipo de trabajos.

“Pero cuando terminó la pandemia, muchos espacios de trabajo regresaron a la presencialidad. Entonces a quienes más les pegó fue a las personas trabajadoras encargadas de toda esta tarea de cuidados. La informalidad suele ser un gran atractivo, no vas a tener seguro social, prestaciones, pero si estar en remoto. Suena como una mejor alternativa porque además seguimos en este punto en el que no hay un sistema nacional de cuidados”, destaca.

De acuerdo con Adecco, estas son algunas alternativas de flexibilidad laboral:

Teletrabajo : Permite a los empleados trabajar desde casa o desde cualquier otro lugar fuera de la oficina.

: Permite a los empleados trabajar desde casa o desde cualquier otro lugar fuera de la oficina. Horarios flexibles : Permite a los empleados elegir sus propios horarios de trabajo, siempre que cumplan con sus responsabilidades.

: Permite a los empleados elegir sus propios horarios de trabajo, siempre que cumplan con sus responsabilidades. Semanas laborales comprimidas : Permite a los empleados trabajar más horas en menos días.

: Permite a los empleados trabajar más horas en menos días. Trabajo a tiempo parcial : Permite a los empleados trabajar menos horas a la semana.

: Permite a los empleados trabajar menos horas a la semana. Trabajo compartido: Permite a dos empleados compartir un puesto de trabajo a tiempo completo.

Desafíos de la maternidad y el home office

Fátima Masse comenta que uno de los principales retos que detecta es transformar la mentalidad de que horas trabajadas no es igual a mayor productividad.

“El segundo reto más grande que veo es que hay muchas mujeres que primero renuncia antes de ir a tocar la puerta de recursos humanos a decir, ‘oye, necesito esto’, por el miedo y esto que viene como parte de las brechas de desigualdad en el mercado laboral”, comenta.

Por otro lado, Alix Trimmer, indica que se necesita un cambio ideológico entre quienes toman las decisiones de dentro del mundo patronal, ya que es necesario hacer un pensamiento consciente y flexible para poder cerrar estos espacios que hoy representan desventajas para las madres trabajadoras.

“Otro reto importante, es el que representa la parte gubernamental. Si no existe dentro de la legislación, estas consideraciones que favorezcan a las personas en materia de cuidados, no va a haber un cambio. Finalmente, toda la cuestión cultural e ideológica que se plasma eventualmente en las leyes”, subraya.