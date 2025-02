Reducción de jornada laboral cada vez más cerca; prevén mesas de diálogo en marzo

La discusión de la reducción de la jornada laboral sigue viva y en marzo podrían comenzar las mesas de diálogo para evaluar las rutas de una implementación gradual en el país.

Durante el Séptimo Congreso Nacional Fiscal de Reformas y Cumplimiento 2025 realizado por Thomson Reuters, Fernando Yllanes, miembro titular del Consejo de Administración de la OIT por los empleadores, dijo que desde el sector empresarial esperan que las mesas de trabajo para analizar la semana laboral de 40 horas arrancarán en marzo.

Las mesas fueron anunciadas por la presidenta Claudia Sheinbaum antes de finalizar el 2024. En ese momento la mandataria prometió que durante su sexenio se alcanzará de manera paulatina la jornada laboral de 40 horas.

Estos espacios propuestos buscan alcanzar consensos y definir las condiciones que se necesitan para llegar a la meta, donde representantes empresariales y de trabajadores, así como especialistas, expondrán sus puntos de vista para llegar a un acuerdo que no afecte al trabajador ni a la productividad del país.

Fernando Yllanes señaló que, existe una tendencia mundial de ir reduciendo la jornada de trabajo, México es de los países que por el tamaño y la dimensión que tiene, aún continúa con jornadas de 48 horas.

"Se van a abrir unas mesas de trabajo con el sector patronal, hay la posibilidad de que arranquemos en marzo; y también la presidenta Sheinbaum dijo que se haría conforme a una recomendación que hay de la OIT para la reducción de la jornada que recomienda el equilibrio para los trabajadores”, afirmó.

Expuso que dentro de las recomendaciones de la OIT está formalizar consultas con los sectores productivos, es decir, con los trabajadores y empleadores, para que se analicen las distintas industrias y sus necesidades.

“Esperemos que el gobierno tenga la capacidad de distinguir a estas industrias porque si no la verdad va a ser inviable. Si nos vamos a 40 horas, necesitaríamos contratar un quinto turno de labores, lo cual ya francamente es inviable, o cubrir con tiempo extra, y el tiempo extra cuesta doble. Y el triple es delito. Y el otro concepto es que no tenemos mano de obra calificada, no hay mano de obra, hay mucha rotación en las empresas”, resaltó Yllanes.

En ese sentido agregó que otro de los requisitos es que el ajuste de la jornada laboral sea de manera gradual, “es lo que establece la recomendación de la OIT”.

Afirmó que los ajustes que se realicen a la jornada laboral no van a ir en función de las iniciativas que se hayan presentado, “estamos esperando que se abran las mesas de negociación. La otra consideración es que la meta del gobierno es que se haga este año, que se anuncie en diciembre, esperemos que no, es una discusión larga que esperemos que tenga cuando menos dos años”.

“Es una realidad la reducción de la jornada, vayan tomándolo en consideración también para sus costos, no sé en qué términos y en qué condiciones, pero creo que si no es este año, en el que sigue vamos a bajar de 48 a 47, no sé con qué meta, pero con toda seguridad en un plazo no mayor de dos años estaremos en esto, estamos afortunadamente en negociaciones”, aseveró.

La reforma que implica un límite de 40 horas de trabajo por semana es uno de los cambios que están estancados en el Congreso. En la legislatura pasada, el dictamen fue aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, sin embargo, su votación no llegó al pleno.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) tiene recomendaciones para que los países tengan una política pública que disminuya gradualmente el límite de horas de trabajo. La Recomendación 116 y el Convenio 47 del organismo son los instrumentos que enmarcan la semana de 40 horas de trabajo como el escenario ideal.

Fernando Yllanes señaló que los costos laborales deben ser competitivos, por lo que están realizando consultas con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y las industrias, “directamente estoy haciéndolas con la industria textil, ya tuvimos unos acercamientos informales, porque aún no empiezan las mesas”.

“Sí vale la pena que pensemos en generar estímulos. Yo creo que hay que ponerlo en la mesa, porque si vamos a ser competitivos a nivel de las jornadas de trabajo, también debemos de serlo en función de las obligaciones que tenemos del costo del empleo, porque de otra manera se va a seguir informalizando”, aseguró.

Contratos colectivos y retos

El titular del Consejo de Administración de la OIT por los empleadores refirió que la información de las autoridades en materia de contratos colectivos de trabajo es que se están revisando en el 10% y que eso está generando una presión con las organizaciones sindicales.

“Estamos a punto de terminar la primavera laboral, nos vamos a brincar el verano, el otoño y nos vamos a brincar al invierno laboral, porque vamos a tener muchísimas fricciones en los próximos años, y muchos problemas para realmente adecuar los contratos colectivos de trabajo”, destacó.

Añadió que debido al movimiento que trae los ajustes al salario mínimo, y asociado con el incremento de otros costos laborales, genera ciertas inquietudes en los sectores productivos del país.