Prevalece incertidumbre laboral: 58% de los trabajadores cree que perderá su empleo

Ante un panorama complejo del mercado laboral para 2025, al menos 58% de los trabajadores está previendo que puede perder su empleo, cifra nueve puntos porcentuales mayor respecto a las de un año antes, revela el informe Estudio de Remuneración México 2024-2025 de Michael Page.

En ese sentido, destacó que la incertidumbre no solo afecta las modalidades de trabajo, sino la percepción de estabilidad laboral. “La confianza en la seguridad del empleo pasó del 58% al 49% en solo un año. Un descenso que refleja las tensiones económicas y la incertidumbre política, derivada de cambios en la administración pública y el entorno electoral”.

Destacó que esta es una contradicción relevante que observamos este año es un aumento en la incertidumbre que los empleados tienen sobre su puesto de trabajo. “Hoy, solo el 49% del talento confía en que no perderá su empleo. Esta diferencia de nueve puntos de un año a otro podría explicarse por la coyuntura electoral. El cambio de administración podría estar generando un movimiento significativo en el mercado laboral, particularmente en el sector público, que terminará de estabilizarse el año que viene”.

El documento reconoce el mercado tan volátil que estamos experimentando, por ello, no sorprende que entre el 70% y el 90% de los empleados estén dispuestos a cambiar de industria si encuentran mejores oportunidades salariales y de crecimiento. “Esto obliga a las empresas a reevaluar sus estrategias de retención de talento para no perder competitividad en un entorno económico que no da tregua”.

Cabe destacar que el crecimiento o contracción del PIB impacta directamente en la confianza de los empleados en su estabilidad laboral y en las decisiones estratégicas de las empresas para adaptarse a las nuevas realidades. “Navegar con éxito en este panorama económico requiere una visión integral que conecte las estrategias laborales con las realidades macroeconómicas, asegurando que las organizaciones puedan mantenerse competitivas y resilientes en medio de la incertidumbre económica.

En ese sentido, exponen que “En resumen, aunque hay optimismo sobre el futuro del mercado laboral y la economía, mejorar la satisfacción laboral y el equilibrio vida-trabajo es crucial para atraer y retener talento en un entorno competitivo”.

Por su parte, la Encuesta de Expectativa de Empleo de ManpowerGroup del primer trimestre de 2025, revela que al menos 16% de los empleadores prevé una reducción en sus plantillas de trabajadores, esto es 2 puntos porcentuales más que en el mismo periodo de 2024; y en el cuarto trimestre de 2024 la reducción de plazas era de 12%, es decir aumentó 4 puntos porcentuales para el arranque de este año.

Además, es importante considerar que muchos de los empleadores, al menos el 34%, no planea hacer ningún cambio, cuando un año atrás ese porcentaje era un punto porcentual mayor.

Pese a ello, aún se registran números positivos en la contratación de personal, con una tendencia neta de 32%, siendo México uno de los tres países de América que muestra mejores niveles de expectativa de contratación.