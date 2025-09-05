¿Se pospone la reforma de la jornada laboral? Esto explicó Ricardo Monreal

La aprobación de la jornada laboral de 40 horas no está considerada en la agenda legislativa para este periodo ordinario de sesiones, dijo en conferencia de prensa el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, el diputado Ricardo Monreal Ávila.

“No ha sido motivo de la agenda legislativa, sí hay un compromiso de la Presidenta de la República de que la semana de las 40 horas pueda establecerse antes de termine su mandato, pero no sabría decirles si está considerado como él (Alfonso Ramírez Cuéllar) lo está diciendo. No sabemos (si en este periodo se discutiría)”, afirmó el legislador.

Monreal Ávila contestó a las declaraciones emitidas en agosto por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de la bancada, en las que afirmó que la reducción de la jornada laboral “sale en este periodo”.

Esta no es la primera vez que el también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados habla sobre la discusión de la jornada laboral de 40 horas, en octubre del año pasado, el legislador afirmó que era un tema prioritario e incluso, podía ser un “regalo de navidad” para los trabajadores.

“El otro dictamen que vamos a sacar, aunque es ley secundaria, es lo de las 40 horas. El hecho de haberlo mencionado, como prioridad dentro de sus 100 compromisos la presidenta Claudia Sheinbaum, para nosotros lo coloca o coloca esta minuta en un asunto prioritario y, obviamente…, (podría salir) este mismo año… Puede ser el regalo navideño”, dijo.

Hasta ahora, la Cámara de Diputados suma más de 10 iniciativas que buscan establecer la semana laboral de 40 horas y está en espera de la iniciativa que enviará la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), un proyecto que será elaborado retomando parte de las reflexiones compartidas en los foros convocados por la dependencia.

Mientras tanto, esta semana en la sesión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, los integrantes reiteraron el compromiso de mantener el diálogo y la escucha activa previo a la discusión de la reducción de jornada laboral.

Antes de finalizar el periodo ordinario anterior, la Comisión inició con la ‘Ruta por las 40 horas’, un proceso para recabar propuestas en torno a la semana laboral de 40 horas. En ese marco, se tiene contemplada una reunión con los presidentes de las comisiones de trabajo de todos los congresos locales.

El objetivo de este ejercicio es “tener un enfoque local, desde la perspectiva de lo que las cámaras empresariales locales les han externado”, dijo la diputada Maiella Gómez Maldonado, presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, en el podcast Coffee Break de El Economista.

Jornada de 40 horas: La cronología

El 1 de octubre del 2024, en su primer día de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la jornada laboral de 40 horas como parte de sus compromisos de su administración, enfatizó en diversas ocasiones que sería un cambio gradual y por consenso. La meta es alcanzarla en 2030.

En diciembre, la mandataria dijo que en 2025 la Secretaría del Trabajo y Previsión Social convocaría a mesas de trabajo para recabar propuestas y construir un proyecto de consenso. Estos ejercicios fueron realizados por la dependencia entre junio y julio en seis ciudades del país.

Entre las propuestas planteadas en esos foros destacan:

Reglas por sectores y funciones . Se ha pedido que la reforma contemple reglas diferenciadas para sectores y actividades, atendiendo las distintas realidades en organización del tiempo y del trabajo.

. Se ha pedido que la reforma contemple reglas diferenciadas para sectores y actividades, atendiendo las distintas realidades en organización del tiempo y del trabajo. Flexibilidad de la jornada . Una petición frecuente es la flexibilidad en la distribución de horas de trabajo desde una óptica semanal o mensual.

. Una petición frecuente es la flexibilidad en la distribución de horas de trabajo desde una óptica semanal o mensual. Regulación de nuevos esquemas de trabajo . En estas propuestas se han incluido el establecimiento de reglas para el modelo de trabajo por objetivo, reglamentación clara del pago por hora y el reconocimiento legal de los bancos de hora.

. En estas propuestas se han incluido el establecimiento de reglas para el modelo de trabajo por objetivo, reglamentación clara del pago por hora y el reconocimiento legal de los bancos de hora. Programa piloto . Se ha pedido la puesta en marcha de experimentos con empresas públicas y privadas para analizar el comportamiento de la productividad y los esquemas de implementación.

. Se ha pedido la puesta en marcha de experimentos con empresas públicas y privadas para analizar el comportamiento de la productividad y los esquemas de implementación. Diagnóstico sectorial . Previo a la reducción de la jornada de trabajo, se ha solicitado un análisis que permita identificar, entre otras cosas, sectores prioritarios, industrias que requieren reglas especiales, y actividades que deben estar excluidas.

. Previo a la reducción de la jornada de trabajo, se ha solicitado un análisis que permita identificar, entre otras cosas, sectores prioritarios, industrias que requieren reglas especiales, y actividades que deben estar excluidas. Tiempo extraordinario . Entre las propuestas hay peticiones para que se reduzca o elimine el pago de ISR de las horas extras, así como eliminar el tope máximo del tiempo extraordinario, y en algunos casos, disminuir el costo de la hora excedente.

. Entre las propuestas hay peticiones para que se reduzca o elimine el pago de ISR de las horas extras, así como eliminar el tope máximo del tiempo extraordinario, y en algunos casos, disminuir el costo de la hora excedente. Prima sabatina . Se busca que con la jornada de 40 horas se incorpore una prima sabatina del 25% de la remuneración ordinaria.

. Se busca que con la jornada de 40 horas se incorpore una prima sabatina del 25% de la remuneración ordinaria. Ajuste en la prima dominical . Se propuso que la prestación se otorgue únicamente cuando se trabaje en un día de descanso ordinario, independientemente si es o no domingo.

. Se propuso que la prestación se otorgue únicamente cuando se trabaje en un día de descanso ordinario, independientemente si es o no domingo. Excluir a los altos directivos . En los foros se ha propuesto que las personas en puestos de alta dirección no participen en el límite de 40 horas semanales.

. En los foros se ha propuesto que las personas en puestos de alta dirección no participen en el límite de 40 horas semanales. Programas de capacitación . Dada la escasez de mano de obra técnica en algunos sectores, también se ha puesto sobre la mesa la incorporación de programas de capacitación y rentrenamiento de la fuerza laboral.

. Dada la escasez de mano de obra técnica en algunos sectores, también se ha puesto sobre la mesa la incorporación de programas de capacitación y rentrenamiento de la fuerza laboral. Acompañamiento a mipymes . Principalmente con estímulos fiscales y asesoría técnica.

. Principalmente con estímulos fiscales y asesoría técnica. Observatorio de seguimiento . En algunos casos se ha planteado que sea tripartito y en otros, coordinado por ciudadanos, pero una coincidencia es la creación de un organismo que se encargue de supervisar la implementación de la jornada de 40 horas.

. En algunos casos se ha planteado que sea tripartito y en otros, coordinado por ciudadanos, pero una coincidencia es la creación de un organismo que se encargue de supervisar la implementación de la jornada de 40 horas. Protección al salario . Incorporar en la reforma la prohibición de disminuir el salario de los trabajadores a la par de la reducción del tiempo de trabajo.

. Incorporar en la reforma la prohibición de disminuir el salario de los trabajadores a la par de la reducción del tiempo de trabajo. Ley de Trata de Personas . Reformar la legislación sobre trata de personas que reconoce el exceso de tiempo extraordinario como delito de explotación laboral, esto para evitar ambigüedad en la interpretación.

. Reformar la legislación sobre trata de personas que reconoce el exceso de tiempo extraordinario como delito de explotación laboral, esto para evitar ambigüedad en la interpretación. Formalización. Dado que la mitad de la fuerza laboral se emplea en condiciones de informalidad, se ha solicitado que la reforma esté acompañada de mecanismos de formalización del empleo.

Y mientras se conoce el proyecto que impulsará el gobierno, el interés legislativo por reducir la jornada laboral no se ha detenido, en la LXVI legislatura la Cámara de Diputados suma 13 propuestas para la jornada de trabajo de 40 horas, la última iniciativa fue enviada por el Congreso de Baja California, se trata de la primera que contempla la prima sabatina y que permite la distribución del tiempo a lo largo de la semana.