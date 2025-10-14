Paso a paso para tramitar tu Constancia de Situación Profesional de manera efectiva

La Constancia de Situación Profesional es un nuevo documento que emite la Secretaría de Educación Pública (SEP), su objetivo es validar los estudios, desarrollo de competencias e historial académico de las personas El trámite es gratuito y en línea.

Este documento tiene una vigencia de 15 días y se puede tramitar las veces que se requiera. Esta consulta la puede realizar cualquier persona, sólo se necesita el nombre completo y CURP, o bien el número de cédula profesional.

Estos son los pasos para tramitar la Constancia de Situación Profesional:

Paso 1. Ingresar a la página del Registro Nacional de Profesionistas.

Paso 2. Colocar en el buscador interno el nombre, apellidos y CURP del profesionista, o elegir la opción de ingresar el número de cédula profesional.

Paso 3. Seleccionar en los resultados de búsqueda el profesionista del que se desea validar su historial académico.

Paso 4. Seleccionar la opción de descargar la Constancia de Situación Profesional

La Constancia de Situación Profesional contiene, entre otros datos, historial académico, afiliación a un colegio de profesionistas, certificados de competencias avalados por Conocer, y sanciones.

¿Qué pasa si no tengo cédula profesional?

La Constancia de Situación Profesional sólo se puede tramitar si se cuenta con cédula profesional, de lo contrario, el sistema no arroja ningún resultado. Es decir, si el profesionista cuenta con título de licenciatura, pero no con cédula, deberá primero hacer el trámite de este último documento.

El trámite de cédula profesional también se puede realizar en línea. Se necesita la CURP y la e.firma del SAT. A partir del 1 de octubre del 2018, los títulos son electrónicos y el trámite de la cédula es más amigable, y el pago se realiza a través de la plataforma de la SEP.

Si el título fue expedido antes de esa fecha, se requiere realizar la solicitud de expedición de cédula profesional, ese formato se descarga y firma, posteriormente se adjunta en un archivo .zip en formato PDF, anexando identificación oficial vigente y título profesional (el nombre del archivo es la CURP del solicitante), esta información se envía al correo electrónico dgp.usb@nube.sep.gob.mx con el asunto ‘Estudios en México + nombre completo’, se recibe un correo de confirmación de la recepción de los documentos y posteriormente, la Dirección General de Profesiones de la SEP se pone en contacto con la institución educativa para la atención del trámite.

La SEP también cuenta con un portal en línea para aclarar dudas e inconvenientes con el trámite, a través de esa plataforma, los profesionistas pueden solicitar apoyo en situaciones como: problemas con el pago, ausencia de registro electrónico del título, inconvenientes con la CURP, entre otros motivos.