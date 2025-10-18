Mujeres dedican el doble de horas que los hombres al trabajo del hogar

Aunque cada vez más mujeres participan en el mercado de trabajo y más hombres realizan tareas del hogar y cuidados, todavía existe una brecha de género importante en estas tareas.

Según cifras de la ENUT (Encuesta Nacional del Uso del Tiempo) del Inegi, las mujeres destinan 6 de cada 10 horas que tienen disponibles a tareas del hogar y cuidados.

Mientras que para los hombres esta cifra se reduce a 3 de cada 10 horas que tienen disponibles.

Está brecha no sólo pone de manifiesto cómo las oportunidades de las mujeres para el empleo remunerado podrían estar limitadas si no se ejecutan políticas públicas para descargarlas de estas tareas; así como para garantizar su acceso al tiempo libre, se recreación o de descanso.

Adicionalmente, esta sobrecarga del trabajo no remunerado se concentra mayormente en mujeres de ciertos estados del país donde la brecha de género en el uso del tiempo alcanza hasta 8.4 horas (como en el caso de Oaxaca).