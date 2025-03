Monitor Laboral: Ley Vaso de Agua, permisos menstruales y descanso, los temas de marzo

En marzo la agenda legislativa en torno al trabajo siguió activa, en ambas Cámaras del Congreso de la Unión se presentaron 27 nuevos proyectos de reformas laborales. Entre los temas más destacados se encuentran el reconocimiento del acceso al agua como derecho laboral, la mejora del descanso en la jornada laboral y la incorporación de licencias menstruales.

También se presentaron proyectos vinculados con la prevención de riesgos psicosociales en el trabajo y el incremento de aguinaldo y días feriados, estos últimos dos temas se han mantenido constantes en la agenda desde que inició sesiones la LXVI legislatura.

Además de las iniciativas, en marzo la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado aprobó por unanimidad un dictamen que reconoce en la Ley Federal del Trabajo (LFT) los permisos por luto, para otorgar cinco días con goce de sueldo a los trabajadores por el fallecimiento de un familiar. La propuesta está a la espera de ser analizada por la Comisión de Estudios Legislativos, Primera para ser discutida en el pleno de la Cámara Alta.

Estas fueron las propuestas destacadas:

1. Ley Vaso de Agua

Es quizá la iniciativa que más ruido generó. La Ley Vaso de Agua es un proyecto que busca reconocer el derecho al agua en el trabajo. Actualmente, sólo los trabajadores del campo tienen garantizada esta prestación.

Para ello, la reforma presentada en el Senado plantea establecer como obligación para los empleadores otorgar agua potable a los empleados durante la jornada laboral. El proyecto contempla modificaciones a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; es decir, busca garantizar el derecho tanto para trabajadores del sector privado como el público.

El proyecto ya fue turnado a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para su análisis. La iniciativa es impulsada por la senadora Anabell Ávalos Zempoalteca (PRI).

2. Riesgos psicosociales

También en el Senado se presentó una iniciativa para reforzar la prevención de factores de riesgo psicosocial en el trabajo. La modificación a la LFT que se impulsa tiene como objetivo prohibir a los empleadores prácticas como:

Imponer cargas de trabajo que excedan la capacidad del trabajador

Negar el acceso a programas de prevención y atención de riesgos psicosociales

Vulnerar el derecho a la desconexión digital fuera de jornada laboral, exigiendo disponibilidad permanente

Utilizar mecanismos de control laboral que impliquen vigilancia excesiva, seguimiento digital sin consentimiento o prácticas que generen un entorno de presión psicológica constante.

Adicional a esto, la iniciativa busca que dentro de las condiciones laborales incluyan “medidas para la evaluación, prevención y mitigación de riesgos psicosociales, que aseguren la vida y salud de los trabajadores”.

Este proyecto es promovido por integrantes del Partido del Trabajo (PT) y ya fue turnado a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

3. Permisos menstruales

Los esfuerzos legislativos se concentraron en la Cámara de Diputados con dos propuestas presentadas para crear permisos menstruales. La iniciativa impulsada por el PRI pretende otorgar un permiso de dos días para las personas que requieran ausentarse por menstruación, la propuesta de Movimiento Ciudadano plantea garantizar tres días y hacer extensivo el derecho a personas trabajadoras del sector público.

Entre las reglas previstas para acceder a estos permisos se encuentra la acreditación través de un certificado médico expedido por personal especializado.

4. Extensión del descanso en la jornada laboral

Otra propuesta que se puso en la mesa en el Senado fue la ampliación del descanso durante la jornada laboral continua. Actualmente la LFT prevé un tiempo de reposo de 30 minutos, la iniciativa impulsada por la senadora Julieta Ramírez Padilla (Morena) pretende elevar a una hora ese periodo.

El objetivo de este cambio es garantizar la protección de su salud física y mental de los trabajadores, y mejorar la productividad.

5. Un día feriado más

En marzo también se impulsó una propuesta para reconocer el 2 de noviembre como día de descanso obligatorio para los trabajadores. El proyecto es promovido por el PAN y busca sumar el Día de Muertos a la lista de feriados oficiales.

La ampliación de los días festivos para los trabajadores se ha venido promoviendo desde el año pasado, esta es la tercera propuesta que plantea incorporar el 2 de noviembre a la lista de días de descanso obligatorio previstos en la Ley Federal del Trabajo.

Propuestas con más posibilidades

Por ahora el primer trimestre deja avanzada la reforma de permisos por luto, y es probable que el reconocimiento del derecho laboral siga avanzando en el Senado. Se trata de una prestación garantizada en economías similares en Latinoamérica.

Aunque la Ley Vaso de Agua no formaba parte de la agenda prioritaria, no podría descartarse que se sume a las propuestas con más posibilidades, siguiendo una tendencia similar a lo observado con la Ley Silla o el incremento de días de vacaciones; es decir, propuestas que abordaron aspectos humanos en el trabajo y que no estaban regulados o se encontraban rezagados en la legislación laboral.

Por otra parte, la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados ya aprobó su programa anual de trabajo, entre las prioridades legislativas se encuentran iniciativas:

Para la erradicación del hostigamiento y acoso en el trabajo

Permisos y licencias para las personas trabajadoras

Mejoras en condiciones de trabajo ya sea mediante jornadas especiales y o seguros específicos

Protección de madres trabajadoras

Medidas preventivas de salud en los centros de trabajo

Además de esto, están pendientes las mesas de diálogo para analizar la reducción de la jornada laboral, espacios que deberá convocar la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Si bien, es poco probable que en 2025 se apruebe una reforma, sí podría haber un escenario de mayor claridad sobre cómo se implementará el cambio.