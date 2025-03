"No me concentro": Las secuelas de Covid-19 en el trabajo cinco años después de la pandemia

Nadine Carmona es maestra, durante la pandemia de Covid-19 se enfermó en el regreso a las aulas; pese a tener neumonía tenía que seguir trabajando desde casa, así lo solicitaban sus empleadores. Uno de los efectos secundarios que sufrió durante esta enfermedad multisistémica fue perder la voz, fueron cinco meses en los que sufrió por ello, pero no sería lo único que perdería. Después de un tiempo, sus patrones decidieron desvincularla.

Tres años han pasado desde que Nadine enfermó de Covid-19 y aún presenta secuelas de la enfermedad, entre ellas, la que más le preocupa es la falta de capacidad para concentrarse, la cual de acuerdo con estudios que le han realizado, es progresiva.

“Yo no me concentro, me pierdo de las conversaciones, se me olvidan palabras”, refiere Nadine Cardona.

Hoy Nadine pese a que tiene trabajo, reconoce que al ser progresivo el deterioro de la capacidad para concentrarse está buscando la invalidez por incapacidad, pues su profesión requiere esta aptitud.

La falta de concentración, un problema persistente del Covid largo

De un total de 120 pacientes que sufrieron con Covid-19, al menos 30% presentó síntomas persistente, entre los cuales se encuentran la pérdida de memoria, confusión y dificultad para concentrarse, según un artículo publicado en la revista Neurology Clinical Practice por investigadores del NewYork-Presbyterian y del Columbia University Irving Medical Center.

No hizo diferencia si los pacientes fueron hospitalizados o sólo tuvieron síntomas leves, en ambos casos se informan problemas neurológicos, según la investigación.

“Sospechamos que esto podría deberse a la activación del sistema inmunológico, de modo que el sistema inmunológico libera moléculas que lo ayudan a funcionar y a combatir las infecciones, pero como efecto secundario, estas moléculas pueden afectar el sistema nervioso”, explica el neurólogo Mitchell Elkind a Health Matters.

Nadine Cardona refiere que hoy por hoy su vida requiere una gran organización “tengo que tener todos los horarios, todas mis actividades, las tengo que tener perfectamente registradas”, refiere mientras espera una respuesta sobre qué pasará con esta secuela.

“Dejé de trabajar porque no podía concentrarme”

Para Pamela Molina, gestora cultural, recordar si había comido, desayunado o realizado una actividad del día se convirtió en todo un reto, pues después de contagiarse de Covid-19 tuvo problemas con su memoria de corto plazo.

"Empecé a notar problemas en mi memoria a corto plazo. Esta sensación de cuando te levantas y que se te borra la cabeza, pero permanentemente todo el tiempo, entonces, no podía yo retener nada. No sabía si ya había comido, si ya había desayunado. No podía retener nada en mi cabeza como para planear mi día”, cuenta.

Para ser funcional Pamela comenzó a hacer listas que le permitían organizar su día. Este problema le duró un mes, pero, a su vez, esta situación le generó un cuadro de ansiedad.

“Me recuperé de mi asunto de la memoria, pero se me quedó el cuadro de ansiedad que me fue creciendo hasta llegarme a dar ataques de pánico y no poder salir de casa. Comencé a tomar terapia para atenderlo”, explica.

Refiere que todo esto le provocó no ser funcional, no tenía la capacidad cognitiva para hacer nada y dejó de trabajar por esta situación, afortunadamente su esposo la apoyó. Hoy ya no tiene falta de concentración.

"Soy instructora de yoga", Covid me dejó comprometida mi capacidad respiratoria

Aunque no tuvo un diagnóstico formal, Karina Benítez, instructora de yoga, dice que considera que enfermarse de Covid-19 dejó dos secuelas principales en ella: momentos de confusión y una capacidad respiratoria distinta.

"Hubo momentos de confusión. Notaba que se me olvidaban palabras muy básicas dentro del vocabulario que tenía que detenerme a pensar dónde, dónde estaban, en qué parte de mi historial cognitivo estaba esa palabra tan básica y me costaba encontrarlas”, platica.

Comenta que en su actividad profesional fue donde más resintió estas secuelas, pues como instructora de yoga al momento de guiar y dar la instrucción “se me iba como el rollo no, no tenía clara la instrucción, no estaba concentrada, pero sobre todo era una cuestión como de olvido”.

Y la segunda secuela fue a nivel vías respiratorias, indica, “la verdad es que me duró bastante, al principio era como muy seguidito y justamente por mi trabajo, suelo ser muy consciente de esta capacidad respiratoria, sobre todo, y notaba que me faltaba el aire, sobre todo dando clase en notaba que una cierta presión en la zona del pecho, de hecho, fui al médico en algún momento, pues me platicó sobre estas secuelas que se han generado, fibrosis en los pulmones era muy reciente, no había mucha información al respecto.”

Karina refiere que en general sentía una sensación de cansancio, pesadez, como que la mente estaba nublada e incluso como que la vista no era, no era tan tan clara como lo normalmente.

A cinco años de la pandemia de Covid-19, tal vez muchas personas no tienen un diagnóstico sobre que esos síntomas que tienen son secuelas del coronavirus, para muchos será pasajero y para algunos otros durará más lo que tenían contemplado, aún no tenemos datos concretos.

Los especialistas recomiendan llevar un estilo de vida saludable, hacer ejercicio físico y mantener la mente ocupada, ya sea con el trabajo o con rompecabezas.