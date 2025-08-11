Ley Silla: ¿Por qué no todos pueden sentarse en su jornada laboral, aun con la nueva regulación?

La Ley Silla entró en vigor el pasado junio y con ello, el derecho al descanso durante la jornada laboral. Sin embargo, la aplicación ha generado una inquietud frecuente: ¿Por qué no puedo trabajar sentado si la legislación ya lo permite? Esto depende tanto del puesto como de la industria en la que se trabaja.

De acuerdo con las reglas emitidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), hay tres ubicaciones para las sillas: pueden colocarse en el punto donde trabaja la persona, cercana a la zona donde se realizan las actividades o en un área específica que la empresa destine para este fin.

¿De qué depende la ubicación de los asientos? Esta es la forma en cómo se determina, según las disposiciones de la STPS:

En el punto de trabajo : Cuando la actividad se pueda realizar sentado y el lugar cuenta con espacio para colocar el asiento.

: Cuando la actividad se pueda realizar sentado y el lugar cuenta con espacio para colocar el asiento. Cercano a la zona de trabajo : Se ubicará la silla así, cuando la actividad no permita que la persona esté sentada y el espacio no tiene las dimensiones suficientes para el asiento, pero el empleado sí pueda estar cerca del lugar de trabajo.

: Se ubicará la silla así, cuando la actividad no permita que la persona esté sentada y el espacio no tiene las dimensiones suficientes para el asiento, pero el empleado sí pueda estar cerca del lugar de trabajo. En un área especial: Las sillas se colocarán en una zona especial cuando la actividad no pueda realizarse sentado y la actividad no requiera que la persona esté cercana al lugar de trabajo.

Este es un análisis que deben realizar todas las empresas en cada uno de los puestos. En ese sentido, es probable que en algunos centros de trabajo haya un acceso diferenciado a las sillas; es decir, que algunos empleados puedan realizar sus tareas sentados y otros deban trasladarse a un punto específico para tomar una pausa.

Y también, hay un escenario en el que no haya posibilidad de sentarse. La reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) estableció que la regulación será aplicable en el sector industrial sólo cuando la naturaleza del trabajo lo permita.

Si bien la legislación no lo indica, esta disposición se agregó para evitar que las pausas puedan implicar un riesgo para la seguridad del centro de trabajo o de compañeros de trabajo, en aquellas actividades que sí requieren la presencia continua del empleado.

Además de lo anterior, las reglas emitidas por la STPS tienen otro criterio. Las disposiciones son aplicables cuando las personas están en bipedestación prolongada; es decir, cuando las personas trabajan de pie por más de tres horas continuas.

Sin embargo, Lockton advierte que la falta de claridad en los lineamientos, el poco entendimiento de la nueva regulación, el rezago en presupuestos e infraestructura en los centros de trabajo, complican la implementación de la Ley Silla.

El riesgo, alerta la firma de consultoría, es que el marco legal se aplique con un enfoque de cumplimiento documental, pero sin protocolos y políticas que eviten riesgos para la salud.

“No se trata solo de colocar una silla, sino de diseñar protocolos de uso adecuados y espacios que promuevan el descanso sin comprometer la operación. Sillas mal elegidas, mobiliario no ergonómico o ubicaciones inadecuadas podrían incluso agravar los riesgos que se buscan prevenir”, indica.

¿Hay sanción por incumplir con la Ley Silla?

Si la persona es sujeta de que la Ley Silla le aplique y el empleador incumple, la LFT contempla una sanción que va de los 28,285 a los 282,850 pesos (de 250 a 2,500 veces la Unidad de Medida y Actualización).

Como el resto de las sanciones, esta multa puede imponerse por cada trabajador afectado y no exenta a la empresa del incumplimiento, eso significa que además de pagarla, debe regularizarse con la disposición legal.

Pero más allá del incumplimiento legal, si la Ley Silla no se aplica hay riesgos para la salud de las personas. De acuerdo con Quirón Prevención, la bipedestación prolongada en el trabajo está asociada con problemas como:

Fatiga y tensiones musculares en piernas, espalda y cuello

Inflamación en venas

Problemas en articulaciones de columna, caderas, rodillas y pies

Daños en tendones y ligamentos

Trastornos reumáticos.

En ese sentido, el cumplimiento con un enfoque de prevención no sólo ayudará a las empresas a evitar sanciones, también contribuirá en la construcción de un entorno de trabajo más sano para las personas.