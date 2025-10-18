Ley de Cuidados CDMX…¿En qué consiste la propuesta de Brugada y a quiénes beneficia?

La Ciudad de México próximamente podría contar con su propio Sistema Público de Cuidados, iniciativa de ley presentada por el Gobierno capitalino con el objetivo de priorizar la atención a las primeras infancias, las personas adultas mayores, con discapacidad y en situación de calle.

Fue el martes 14 de octubre cuando la jefa de Gobierno Clara Brugada anunció cinco propuestas que envió al Congreso CDMX, entre estas la Ley del Sistema Público de Cuidados

De acuerdo con la mandataria, se busca hacer justicia a las mujeres y consolidar a la capital como la primera entidad del país en contar con una legislación integral en la materia, en cumplimiento del Artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México y en concordancia con la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que reconoce tres dimensiones:

Ser cuidado

Cuidar

Autocuidado

La iniciativa, explicó la mandataria, obliga a las autoridades a crear un sistema con servicios universales, accesibles y de calidad, además de promover la redistribución equitativa de las tareas de cuidado entre géneros, instituciones y sectores sociales.

En este tenor, adelantó que se considerará una reforma para sancionar las lesiones por razones de género, con el fin de prevenir y castigar la violencia antes de que escale a feminicidios.

“No vamos a esperar al feminicidio para actuar; hay distintos tipos de violencia de género que deben clasificarse y sancionarse”, subrayó Clara Brugada.

A su vez, la secretaria de Bienestar, Araceli Damián González, destacó que la Ley del Sistema Público de Cuidados contempla la creación de una Junta de Gobierno encabezada por la Jefa de Gobierno e integrada por las dependencias del Ejecutivo capitalino y organismos descentralizados como el DIF. ¿La misión?, delinear y aplicar un plan sexenal de acción del sistema de cuidados.

Reiteró que de aprobarse, se establecerá un presupuesto al Sistema Público de Cuidados, el cual no podrá ser menor al del año previo y cuya meta es alcanzar la cobertura universal de atención en 2050.

Por su parte, la consejera jurídica, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, explicó que el paquete de reformas al Código Penal busca fortalecer la protección a las víctimas y sancionar con mayor severidad delitos como la suplantación de identidad y el despojo, especialmente cuando las víctimas sean adultos mayores, mujeres solteras, personas con discapacidad o integrantes de comunidades indígenas.