No importa si es despido o renuncia, las vacaciones no disfrutadas deben pagarse

Uno de los derechos laborales más preciados por los colaboradores son las vacaciones, y ahora gracias a la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) del 2022 se tienen como mínimo 12 días al cumplir un año trabajado.

Una duda constante entre los trabajadores que piensan renunciar a su trabajo o que son desvinculados es ¿qué sucede con esas vacaciones si ya se tenía derecho a tomarlas?

Algunas ocasiones, cuando la decisión es del trabajador, este realiza un plan en el que pueda tomar ese periodo de descanso y después anunciar su retiro de la empresa, sobre todo pensando que por ley tendrá que esperar un año en otro empleo para disfrutar de este derecho.

Cuando la situación no está planeada, los colaboradores se preguntan, qué sucede con esas vacaciones a las que se tiene derecho pero no fueron tomadas ya sea por despido o por renuncia.

Qué dice la LFT sobre las vacaciones

Aunque sí hay una diferencia entre ser despedido y renunciar, en materia de liquidación y finiquito, en el rubro de las vacaciones la respuesta es la misma en cualquiera de los dos casos: las vacaciones no tomadas deben pagarse íntegramente.

La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece en el artículo 47 que la empresa deberá otorgar un finiquito al colaborador, esto es una compensación que incluye:

Parte proporcional de las vacaciones

Parte proporcional de la prima vacacional

Parte proporcional del aguinaldo

Prima de antigüedad (si trabajaste más de 15 años en la empresa)

Mientras que, si es una desvinculación, el trabajador deberá recibir la liquidación más el finiquito.

Esto es tres meses de salario por concepto de indemnización constitucional, más el finiquito que ya vimos que representa una parte proporcional de las vacaciones no tomadas, prima vacacional, aguinaldo, prima de antigüedad (no importa los años), así como prestaciones vigentes que no se hayan cubierto.

De esta manera, las vacaciones no disfrutadas deben pagarse, no importa si es renuncia o despido.

La consultora Ranstad recomienda que, en caso de renuncia, el colaborador anuncie con antelación al patrón su decisión para que comiencen a correr los procesos legales correspondientes, así como para que se tenga oportunidad de encontrar un reemplazo.

Los días de vacaciones caducan

Casi por tema cultural, los mexicanos toman pocas vacaciones, incluso pese a la reforma a la LFT de 2022. Según la Encuesta Work in Progress 2024 de Buk, en el último año, los trabajadores tomaron en promedio seis días, la mitad del periodo vacacional al que se tiene derecho en el primer año de antigüedad.

Además del tema cultural, en México es común que los colaboradores tomen sus días de vacaciones para atender temas personales, ya sea de salud, trámites o de otra índole, ya que en muchas empresas no existen permisos especiales.

Todo ello contribuye a que, en muchas ocasiones, los trabajadores pierdan la vigencia de sus días de vacaciones.

De acuerdo con el artículo 81 de la Ley Federal del Trabajo, al cumplir el aniversario de trabajo, el colaborador tiene seis meses, a partir de ese momento, para tomar las vacaciones.

En caso de que esto no suceda, tendrá un año para reclamarlas, de lo contrario, esas vacaciones se vencerán.

En ese sentido, y retomando el tema del despido o renuncia, los trabajadores no pueden solicitar que el empleador les pague, en el finiquito o la liquidación, las vacaciones que no tomaron pero que quedaron caducas.

Es importante señalar, que las vacaciones no pueden darse en especie, es decir, no se pueden pagar a cambio de no tomarlas.

Finalmente, los trabajadores deben recordar que, a partir de la reforma de la LFT, desde el 1 de enero de 2023, tienen derecho al siguiente número de días por año de antigüedad: