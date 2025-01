¡Otra vez a la oficina! Consejos para retomar la rutina luego de unas vacaciones

El regreso al trabajo después de algunos días de descanso como la temporada decembrina, Semana Santa o el verano, son pesados para algunos los trabajadores, ya que retomar los pendientes después de la desconexión siempre cuesta más.

Normalmente los colaboradores retornan cansados de las fiestas, desvelados o mal alimentados, por lo que regresar y dar el 100% en el trabajo es más complicado de lo que se puede imaginar. En ese sentido, es importante contar con una estrategia para retomar las actividades.

“Hay tres cosas clave como empresa: uno, tiene que ver con la planificación en general de la estrategia de regreso, que exista un plan de reincorporación, y esto implica cosas simples como comunicación, que tengamos la información necesaria preparada para poder informar sobre fechas clave, necesidades, estrategias, etcétera”, indica Alex Ureña, director de Innovación y cofundador en Evolutive Agency.

En entrevista con El Economista el experto indica que, si un jefe o encargado ofrece y manda un mensaje de bienvenida a los trabajadores, puede ser una buena idea, ya que todo el tema de comunicación es totalmente importante.

“Otra cosa que pueden hacer las empresas tiene que ver con esta famosa cultura del bienestar, no importa si tienes una operación de fábrica, el promover momentos de salud es adecuado; venimos enfiestados, de repente con una dieta no tan positiva durante un mes al menos, entonces es bueno poner un programa de cuidado”, comenta.

Nefris Ventura, CEO de la firma Más Humanos, señala que las empresas deben ofrecer actividades, como gestos que acompañen a la colectividad para que las personas no extrañen la desconexión, y se enfoquen en un propósito mediante la contención y el apoyo.

“Qué pasa cuando las personas regresamos de un periodo de descanso, por ejemplo de dos semanas, prácticamente es como: 'tengo que volver únicamente a desarrollar una parte de mí, y la otra se queda guardada', de alguna manera lo interrumpo, es decir, cuidar en el grado necesario la parte de la independencia de la persona y la interdependencia"

Algunas medidas, ejemplifica la experta, incluyen realizar reuniones con los trabajadores para hablar sobre qué viene al regreso como equipo de trabajo, lo anterior con el objetivo de ofrecer solidez y tranquilidad a los colaboradores.

“Porque luego cometemos el error de, alguien ya regresó de vacaciones y como la maquinita, eres la parte independiente y quién sabe cómo te fue. Los líderes son un factor clave, es cómo dar esta conexión nuevamente humana, que las personas sepan que pueden contar profundamente con la conexión”, indica.

Alex Ureña expone que revitalizar el espacio de trabajo es una idea positiva, ya que, al renovar, generar motivación, propiciar un ambiente más fresco, alguna acción que eleve el ánimo, puede ser una gran idea en las compañías.

“Creo que lo que no hay que hacer es tratar de correr, tratar de ir y acelerar cosas que no están claras, básicamente tiene que ver con avanzar sin haber priorizado antes. Entonces creo que el realinear a dónde vamos es fundamental. Y otra cosa que creo que no hay que hacer es, olvidarnos de que la gente necesita un proceso de transición, y ese proceso puede ser una semana, pero, sí es necesario”, afirma.

Nefris Ventura agrega que una de las cosas que las empresas deben hacer al regreso de las vacaciones de los colaboradores es dar un tiempo para que las personas empiecen a conectarse poco a poco.

“Porque queremos llenar la agenda al 200%, es ir de a poco en algún momento. Yo creo que el regreso debería de ser así: primeramente, sondear cómo está la persona, hasta incluso preguntar. Porque muchos dicen, no me pude cambiar de trabajo, ya no me gusta, ya no me siento bien, etcétera, sondear y atrevernos a hablar de estas conversaciones incómodas como jefes como o líderes de equipos”, apunta.

Situaciones como las multitareas laborales, la sobrecarga cognitiva, el estrés, la ansiedad entre otros, actualmente la padecen millones de trabajadores y aumenta en los centros de trabajo, lo anterior sumado a temas económicos, cierre de año e inicio de otro, afectan a los colaboradores, sobre todo al regresar de las vacaciones.

Tomar medidas al regreso, la corresponsabilidad

Un trabajador que está a punto de regresar de un periodo de descanso también puede hacer más fácil la reincorporación a la jornada laboral.

En ese sentido Alex Ureña recomienda que los colaboradores planifiquen la semana antes de su regreso, revisando pendientes, correos, mensajes, entre otros más.

“Si lo planificaron desde antes, es ir ajustando el horario de sueño, eso es algo simple, pero de repente ya nos acostumbramos a acostarnos tarde y a levantarnos tarde, entonces tener un par de días al menos antes para ajustar el horario. He visto que gente que hace home office ordena el espacio de trabajo, el simple hecho de dónde están mis cosas, quitar archivos, dedicar un rato a personalizar el área de trabajo, eliminar el desorden, renovar, puede ser una gran idea”, comenta.

Nefris Ventura destaca que un colaborador puede iniciar a buscar sus líneas de fuga, “este equilibrio entre tu independencia como ser humano y como un ser profesional, es decir, cómo vas alimentando en el día a día, porque eso es responsabilidad de cada uno de nosotros”.

“No cometer el error individualmente de decir 'ah, ya tengo que regresar al trabajo' y aislarnos, al contrario, buscar siempre esa red de apoyo que tenemos, y si no construirla, y empezar siempre con aquello que te gusta", dice la experta.