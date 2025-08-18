IA en el trabajo: Una adopción más informal que con estrategia

La buena noticia es que el temor al impacto de la inteligencia artificial generativa (GenAI, por sus siglas en inglés) en el trabajo se ha disipado, cada vez se percibe más como una herramienta que ayudará a mejorar y no como una amenaza. Pero hay un reto: su uso, hasta ahora, es más informal que con estrategia, en buena medida, por la cautela de las empresas.

De acuerdo con el Reporte sobre el futuro de los profesionistas 2025, de Thomson Reuters, sólo 22% de las empresas cuenta con una estrategia visible de adopción de GenAI, pese a que las organizaciones con un plan definido tienen 3.5 veces más probabilidades de obtener beneficios críticos de estas herramientas en comparación con quienes no cuentan con una hoja de ruta.

“La adopción de IA en muchas organizaciones se asemeja a una fiebre del oro corporativa: individuos y equipos exploran de forma independiente con sus propias herramientas y métodos. Si bien algunas encuentran hallazgos valiosos (como mejoras de eficiencia), carecen de la infraestructura, la coordinación y la experiencia necesarias para desarrollar minas sostenibles (valor transformador)”, se advierte en el informe.

Andrea Ziravello, vicepresidenta de Recursos Humanos para Latinoamérica de Thomson Reuters, afirma que el escenario actual se caracteriza por un uso individual alto, pero una baja inversión organizacional, lo que genera descoordinación y desperdicio de oportunidades. “A menos que las empresas construyan una estrategia transversal y alineada con sus metas, la adopción seguirá siendo parcial, impidiendo alcanzar beneficios como mayor eficiencia, reducción de errores y generación de ingresos sostenidos”.

El estudio IA y presencialidad: el nuevo panorama laboral, de PageGroup y WeWork, también refleja esta realidad. De todos los trabajadores que ya usan la IA, sólo el 6% lo hace por política de su empleador.

A medida que el acceso a la inteligencia artificial se ha democratizado, la percepción como amenaza ha disminuido, 44% de las personas considera que esta tecnología tendrá un impacto transformador en su trabajo, de todos los factores de cambio, este es el que tiene la mejor expectativa. Sin embargo, el 30% opina que su empresa avanza con lentitud en la adopción, según los hallazgos de Thomson Reuters.

“Esta falta de coordinación impide extraer todo el valor de la transformación estratégica proporcionada por la IA. Las organizaciones que invierten sin una hoja de ruta terminan con esfuerzos fragmentados y retorno de inversión limitado”, dice Andrea Ziravello.

La inteligencia artificial generativa, estima la firma, tiene el potencial de liberar en promedio 240 horas al año por cada trabajador, un tiempo que podría destinarse a actividades que agreguen más valor a los negocios.

“Lo que estamos viendo, es una adaptación más rápida del usuario que de las compañías, incluso hoy no hay suficientes empresas que ayuden a capacitar a las empresas para el uso de herramientas de inteligencia artificial”, asegura Javier Torre, managing director de PageGroup para México y Centroamérica.

Las personas están conscientes que por ahora, no se está aprovechando todo el potencial de las herramientas. La investigación de la firma de reclutamiento y la empresa de coworking indica que los trabajadores usan la IA para consultas sencillas y para el apoyo en algunas tareas, pero consideran que la tecnología puede automatizar entre 11% y 30% de su carga laboral.

La falta de estrategia clara en la adopción de la GenAI no sólo implica desaprovechar todos los beneficios, también puede generar un rezago frente a otras organizaciones. Los hallazgos de Thomson Reuters son contundentes: las empresas que no desarrollen un plan de acción corren el riesgo quedarse tres años atrás de sus competidores que sí lo hagan.

A eso hay que sumar que, la ausencia de una hoja de ruta y políticas en la adopción de la IA ponen en riesgo aspectos de seguridad, advierte Javier Torre. “Es importante que haya estrategia interna para el uso y fomentar un cuadro y reglas claras, porque si no, vamos a tener en un par de años casi el 100% de la población usando inteligencia artificial sin nada que nos proteja para su uso”.

Desarrollo de habilidades

La inteligencia artificial demanda el desarrollo de nuevas competencias, principalmente de habilidades blandas. La formación del talento será clave para aprovechar sus beneficios.

“La automatización de tareas repetitivas abre paso a un modelo donde los profesionales se concentran en funciones estratégicas, pensamiento crítico y toma de decisiones con apoyo de IA. Esta transformación exige nuevas habilidades tecnológicas, conocimientos de datos y adaptación constante, lo que redefine la competitividad”, señala Andrea Ziravello.

Sin embargo, la formación en IA está dándose de manera informal, por iniciativa de los propios trabajadores y no guiada por las organizaciones. En prácticamente todas las habilidades vinculadas con inteligencia artificial, más de la mitad del aprendizaje es voluntario.

“La capacitación en todos los niveles requiere un enfoque multifacético para el aprendizaje de la IA: combina formación formal, experimentación práctica, colaboración y una mentalidad de adaptabilidad. Los profesionales con IA obtendrán una ventaja competitiva, lo que aumentará tanto su impacto personal como el valor a largo plazo de su organización”, destaca Thomson Reuters.