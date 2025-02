El gran remordimiento: 33% reconoce que tomó una mala decisión al cambiar de empleo

Muchas veces las personas cambian de empleo con el objetivo de ascender en la carrera y mejorar sus ingresos; sin embargo, una mayor responsabilidad conlleva en casi todas las ocasiones una carga laboral más pesada y exhaustiva.

Pero esos cambios, especialmente cuando son abruptos, convierten el ascenso en un gran remordimiento por las diversas tareas que se asumen, ya sea por quedarse más tiempo o las presiones que puedan propiciar esos cargos.

De acuerdo con el Análisis de Tendencias y Salarios 2025: Navegando la incertidumbre, elaborado por Hays, las presiones en el lugar de trabajo están aumentando, y la insatisfacción laboral se está volviendo cada vez más prevalente.

La investigación señala que el 33% de los empleados que cambió de rol o puesto de trabajo el año pasado, ahora experimenta un remordimiento laboral; además, 34% de quienes permanecieron en sus puestos actuales, está descontento y buscando nuevas oportunidades; mientras que 54% de los empleados dispuesto a cambiar de trabajo, está actualmente insatisfecho.

En el informe Fuerza de Trabajo 2.0 Liberar el potencial humano en un mundo mejorado por las máquinas, realizado por Mercer, se señala que las organizaciones deben ofrecer capacitaciones para el ascenso, así como de las condiciones adecuadas para el bienestar de los colaboradores.

“Las largas jornadas laborales, la dependencia de personas clave, y los permisos por enfermedad, pueden ser señales de advertencia de que la fuerza laboral está distraída, no comprometida y agotada. Los empleados sanos, tienen más probabilidades de estar presentes y ser productivos, además de ser capaces de lidiar con el estrés y evitar accidentes costosos”, indica la firma.

Agrega que ofrecer buenas condiciones laborales se traduce en colaboradores con más interés para invertir en su crecimiento profesional, ya sea aprendiendo nuevas habilidades, asumiendo nuevas responsabilidades o replanteándose formas de trabajar que abran oportunidades y mitiguen riesgos.

“Garantizar la seguridad en el trabajo, es más que un imperativo legal y moral; un entorno laboral seguro forma parte de la cultura de atención que todo empleado debe esperar de su empleador”, señala.

Alejandra Toscano, directora general de DNE Consulting, comenta que muchas veces los trabajadores que cambian de puesto no analizan a profundidad las implicaciones de un nuevo cargo.

“A veces sentimos que nos deslumbra la nueva posición, sobre todo en términos económicos y de posición, pero muy pocas veces realmente analizamos lo que va a implicar el trabajo diario de esa posición. Incluso mucha gente se cambia a otras áreas donde no tienen ni experiencia, ni conocimiento para estar en esa posición”, indica.

Opina que un punto fundamental es el tiempo, ya que buscar regresar al puesto anterior sin haber pasado algunos meses, significaría que no se tomó en cuenta el periodo de adaptación.

“Tiene que ver mucho el tiempo en el que llevas en la nueva posición, no es lo mismo llevar un mes a llevar siete. Es un proceso de adaptación, y es un proceso en el que te tienes que darte la oportunidad, y ser muy claro de qué es lo que no te gusta de esa nueva posición”, comenta.

El reporte de Hays, resalta que actualmente los empleados están sintiendo los efectos de un mercado laboral estancado, además de que se sienten “atrapados” ante la falta de oportunidades de crecimiento profesional, donde el 48% de los colaboradores considera que sus roles actuales no ofrecen oportunidades de avance en su carrera.

Añade que la razón principal por la cual las personas quieren dejar sus trabajos es la falta de crecimiento profesional, el motivo que más renuncias generó el año pasado, incluso más que el salario.

Pamela Salas, coach de Carrera en The Career Counselors, considera que el trabajador debe tener claro los puntos en los cuales se realizarían los cambios en un nuevo puesto, y así poder partir de esas funciones sin pensar en el “hubiera”.

“El arrepentimiento puede venir del hubiera, ‘qué hubiera pasado si hubiera tomado esa oportunidad; qué hubiera pasado si hubiera aplicado esa vacante’. Los hubieras, el camino que pudimos haber tomado, lo que podríamos estar ganando, lo que dejamos no solo a nivel económico, pero también a nivel experiencia, aprendizajes, crecimiento”, señala.

Por otra parte, Toscano comenta que la motivación es el motor más importante, ya que genera productividad y satisfacción en una organización.

Hays expone que los indicadores actuales sugieren que una recesión es poco probable, sin embargo, el crecimiento en economías clave como México y Brasil están desacelerándose.

“Como resultado, las organizaciones y los empleados no están experimentando plenamente esta fortaleza, y la incertidumbre sigue dominando el mercado laboral. El último año de despidos e incertidumbre económica en LATAM ha llevado a una disminución en el porcentaje de empleados dispuestos a dejar sus puestos actuales, ahora en 46%”, refiere el estudio.

Agrega que, el mercado laboral en Latinoamérica está ensombrecido por las preocupaciones económicas y los temores de seguridad laboral, con solo un tercio de los buscadores de empleo confiando en las oportunidades laborales disponibles.

Desafío para las empresas

Pamela Salas indica que un desafío para las organizaciones es el constante monitoreo de la motivación de los colaboradores, y así lanzar iniciativas que mejoren la actitud y productividad de los trabajadores.

“Definitivamente un empleado que está a gusto, que está contento, es mucho más exitoso y por ende le va a mejorar la empresa y es un empleado más productivo y eficiente. Entonces, a todos les beneficia que alguien esté feliz”, comenta.

Toscano expone que el desafío es también para los jefes que se cambiaron de área y también para el equipo de Recursos Humanos.

“Qué hicimos o qué dejamos de hacer para mover a alguien que al final hoy no está a gusto, nos habla de que en nuestro proceso interno de movilidad y de reclutamiento interno algo no estuvo bien hecho. No clarificamos, no compartimos más información, pudieron haber sido muchas cosas que se nos fueron de las manos”, concluye.