"Si no fuera por los días de quincena, yo no sería feliz en el trabajo"

Cuando llega la quincena, los viernes o las vacaciones, los colaboradores pueden sentirse contentos y hasta más motivados; sin embargo, eso no siempre se traduce en un estado pleno de felicidad, ya que existen factores que solo provocan ciertos momentos de alegría.

Para que un empleado pueda sentirse feliz en el trabajo existen diversas métricas que las organizaciones pueden realizar, además, los propios colaboradores deben tomar en cuenta el equilibrio que tienen entre lo laboral y lo personal.

De acuerdo con Gallup, el impacto del bienestar que puede ofrecer una empresa va más allá de cómo se sienten los empleados, ya que afecta la cantidad de días de baja por enfermedad, su desempeño laboral, el agotamiento y la probabilidad de que abandonen la organización.

En ese sentido, refiere que los empleadores que se preocupan por la salud y el bienestar de sus colaboradores ven diversos beneficios, desde mayor productividad y rentabilidad, hasta menor rotación y baja de incidentes de seguridad.

La felicidad en el trabajo, conectada con el propósito

Por otro lado, Tania Padierna, especialista en Felicidad Organizacional, refiere que sentir felicidad solo cuando llega la quincena es un fenómeno común y que se da cuando la persona no está conectada con su propósito.

“Es decir, cuando no hay una claridad de cuál es el propósito de mi trabajo, de lo que estoy haciendo y no veo en mi trabajo más valor que el dinero mismo. Entonces, cuando las personas ven la felicidad solo en el momento de quincena, es porque no están viendo más allá y no están conectando, ni con su propósito personal o profesional, ni con el propósito del trabajo mismo que están haciendo”, asegura.

Ante eso, la experta señala que en casos como los mencionados, es muy probable que exista un bajo nivel de compromiso, de engagement, poca o nula conexión con la empresa, y todo, porque es una relación únicamente transaccional. “Y es que sí es la realidad de muchos trabajadores mexicanos”.

A su vez, Rosario Ayala, coach de Liderazgo Consciente, comenta que muchas veces se confunde la felicidad con momentos de gozo y plenitud como el pago de la quincena.

“Para ser feliz, hay que cultivar cinco elementos del bienestar, el espiritual, físico, intelectual, relacional y emocional. Si entendemos la felicidad desde esta perspectiva, ahí es donde podemos decir que sí podemos cultivar felicidad en el trabajo, porque estamos hablando de que, para hacer feliz, no necesitamos estar en gozo o riéndonos todo el tiempo, sino cultivar un equilibrio”, explica.

Indica que, si bien las personas necesitan un cierto nivel de seguridad, en el que sean cubiertas las necesidades básicas, el salario es una pieza fundamental.

“Desde la perspectiva de la psicología positiva y las ciencias de la felicidad, identificamos el estar feliz versus ser feliz. Entonces, desde esta perspectiva, cuando tienes gozo porque te cayó la quincena o felicidad porque es viernes, esos son momentos de emociones placenteras, pero la felicidad va más allá de las emociones placenteras”, argumenta.

Añade que la felicidad tiene que ver con un equilibrio espiritual y físico, donde se pueda aprender y aportar bienestar intelectual, “que tengas buenas relaciones interpersonales, bienestar relacional y emocional".

Según Adecco, la felicidad en el trabajo es clave para crear un buen ambiente laboral, aumentar la productividad y conseguir los objetivos marcados, ya que los empleados felices son más productivos y eficientes.

Agrega que los empleados pueden sentirse satisfechos con su trabajo, tener un equilibrio positivo entre éste y la vida personal o sentirse parte de un equipo de apoyo.

“Los empleados felices están más comprometidos y son más productivos. También es más probable que permanezcan en la empresa y menos probable que cojan bajas por enfermedad común”, refiere.

En tanto, Tania Padierna apunta que, en la medida en que los colaboradores se sienten felices en su trabajo, evidentemente son más productivos.

“Cuando las personas tienen resueltas sus necesidades básicas, es decir, cuando sienten que su salario está bien, y están contentas con su retribución económica, se tienen condiciones que a la hacen feliz en su trabajo, evidentemente va a dar más”, comenta.

Añade que para encontrar la felicidad más allá de la quincena los empleados deben abordar la felicidad de manera personal, “porque cada persona necesita trabajar y construir su propia felicidad en su vida. Y en el trabajo, si existen esas condiciones positivas, entonces también voy a tener esa felicidad ahí”.

Es tarea de las empresas para fomentar la felicidad

Rosario Ayala comenta que es importante que las organizaciones también tomen medidas para fomentar la felicidad entre sus colaboradores.

“Las organizaciones pueden contribuir a la felicidad de sus trabajadores, porque a veces se confunde, y por eso las organizaciones son ajenas a este tipo de temas, porque dicen, ‘no venimos a divertirnos, no venimos a reírnos, venimos a trabajar’, y es verdad, pero es un mal entendimiento de que la felicidad es estar riéndose todo el tiempo”, indica.

Añade que todo es una corresponsabilidad y que las empresas deben ofrecer los mínimos indispensables para que en un entorno se pueda tener bienestar.

A su vez, Tania Padierna indica que, para fomentar la felicidad, las empresas necesitan generar condiciones de trabajo sanas, saludables y equilibradas.

“En la medida que las empresas o los empleadores crean esas condiciones, por ende, van a estar fomentando que haya más momentos de felicidad o que las personas se puedan sentir felices y que les dé ganas ir a trabajar”, afirma.