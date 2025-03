La felicidad en el trabajo va más allá de ofrecer pizzas los viernes o clases de yoga dentro de la compañía. La satisfacción laboral abarca aspectos más profundos, y en buena medida, es una corresponsabilidad entre empleadores y trabajadores.

Diversas encuestas muestran que las personas no están felices en su trabajo. Una encuesta de Computrabajo indica que el 48% es infeliz con su empleo. Esta es una situación que si no se revisa puede generar tanto baja en la productividad como una mayor rotación de personal.

Por otra parte, el Índice de Felicidad 2025, elaborado por Ipsos, muestra que solamente el 15% de las personas encuentra felicidad dentro del trabajo, y expone que, la situación financiera es la parte con más probabilidades de hacer infelices a las personas.

Rosario Ayala, coach de Liderazgo Consciente y CEO de Key Leadership, refiere que la felicidad en el trabajo se debe abordar con un enfoque en una experiencia de bienestar integral dentro del ambiente laboral.

“No son clases de yoga, no son pizza después de las seis de la tarde, no son sesiones de mindfulness o meditación. Todo eso puede ayudar, pero no estamos hablando de team building y de estar todo el tiempo contento”, asevera.

La experta agrega que uno de los principales errores que se tienen al hablar sobre felicidad en el trabajo, tiene que ver con temas de gozo o salir temprano todos los días. “No, entendemos la felicidad como una experiencia de bienestar integral que no necesariamente está cargada de alegría, gozo y placer, sino un equilibrio dinámico”.

A su vez, Etna Hernández Torres, especialista en procesos de Bienestar y Felicidad Organizacional, refiere que la felicidad laboral es una percepción subjetiva que tiene el colaborador con relación a su entorno de trabajo, es decir, cómo percibe el ambiente y cómo se siente dentro de una organización.

“Esta percepción es el resultado de una estrategia, es decir, cuando una empresa define que la felicidad es parte de un valor, entonces la felicidad organizacional se convierte en una oferta de valor que da una empresa. Desde ahí están declarando que existe un interés genuino, te están diciendo, ‘me importas tú’ y ‘también me importa el negocio’”, resalta.

Comenta que en diversas ocasiones se confunde el término de la felicidad laboral con el diseño de espacios de trabajo. “Ese es un error grandísimo, la empresa no tiene por qué hacerme feliz, la empresa diseña condiciones, y yo decido como trabajador, si eso conecta conmigo y con mi felicidad, por eso es subjetiva”.

Las especialistas coinciden en que otro factor que determina la felicidad en el espacio de trabajo es el liderazgo. En ese sentido, el estudio Tendencias del Entorno Laboral en México 2024, realizado por Kelly, señala que 39% de los encuestados menciona que un mal desempeño de sus líderes es un factor clave en su decisión para buscar nuevas oportunidades.

Agrega que la lealtad de los empleados está estrecha mente relacionada con su felicidad en el trabajo. Por lo que un porcentaje significativo de trabajadores considera cambiar de empleo en el próximo año por el mal trabajo de los líderes.

Bajo ese contexto, Rosario Ayala comenta que es fundamental el impacto que tienen los líderes en la salud mental, en el bienestar integral de los colaboradores, y en la felicidad dentro de una organización.

“Uno de los elementos tendría que ser el liderazgo consciente, ya que los líderes van a impactar directamente en el desarrollo del potencial de los colaboradores, en el alcance de objetivos de la organización, en el bienestar y salud mental de los colaboradores directamente”, indica.

De acuerdo con BBVA, lograr la felicidad en el trabajo es responsabilidad tanto de los empleadores como de las propias personas que la conforman.

“La primera debe proporcionar el entorno y las condiciones para que sus empleados prosperen, revisando su propia cultura con frecuencia para ver si está funcionando como facilitadora de ese bienestar”, destaca.

En ese tenor, Etna Hernández señala que la organización debe ofrecer las condiciones operacionales efectivas, estas son los procesos enfocados desde la confianza y la autonomía del colaborador, y no a controlar al trabajador.

“Otro es la gestión de las personas en un sentido positivo; está el liderazgo firme y cercano; están las relaciones significativas; los planes de crecimiento personal y profesional; y las compensaciones justas y equitativas”, apunta.

¿Cómo gestionar a un empleado que no está feliz?

Rosario Ayala expone que cuando uno o varios colaboradores no están del todo satisfechos en el empleo, se debe indagar si están aplicando sus talentos en el puesto en el que se encuentran.

“Y quizá un cambio, no de trabajo, no de organización, sino otro puesto donde pueda aplicar sus fortalezas puede ser benéfico para esa persona. Además, hay que indagar, cómo está espiritualmente la persona, cómo está en su bienestar físico esta persona, porque el bienestar intelectual puede estar en el trabajo, es lo que históricamente hacemos, darles retos, darles reconocimientos, pero, cómo está lidiando con sus relaciones, cómo está gestionando sus emociones”, explica.

A su vez, Etna Hernández señala que el líder debe tener una escucha con el colaborador, porque en la empresa parte del modelo de felicidad organizacional podría no está funcionando correctamente.

“El líder tiene que acercarse y tener esa capacidad de escucha, de retroalimentación de lo que está pasando con el colaborador, porque el colaborador lo manifiesta en su desempeño y es cuando el líder debe tener esta capacidad de conversar y acordar ajustes”, comenta.