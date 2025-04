Con o sin aranceles: Los 5 empleos con mayor demanda en México

Los aranceles impuestos por Donald Trump, presidente de Estados Unidos, al acero y aluminio mexicanos, a los automóviles fabricados fuera de su país y recientemente a los jitomates cosechados en México, toman al mercado laboral local en un contexto de desaceleración de empleo y pueden afectar a industrias estratégicas en creación de puestos de trabajo: manufactura y agricultura. Sin embargo, hay sectores que mantendrán una fuerte oferta de vacantes en medio de la incertidumbre de las políticas comerciales.

Bajo ese contexto, datos del IMSS muestran que en marzo de 2025 se crearon 34,179 nuevos empleos formales, con esa cifra, el primer trimestre del año acumula una generación de plazas de 226,731 monto más baja por 38,228 puestos en comparación con el mismo periodo de 2024.

Otro dato que muestra una desaceleración en la creación de plazas es que, en febrero de este año se eliminaron de 276,937 puestos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

Sin embargo, a decir de especialistas en reclutamiento, existe una cantidad de puestos de trabajo que siguen mostrando una alta oferta de vacantes y que no se prevé que cambie esta tendencia para esos casos laborales.

Estos empleos seguirán presentando una alta demanda debido a que requieren habilidades difíciles de automatizar y más resistentes a interrupciones externas como los aranceles, como lo son el pensamiento crítico, análisis de dato, liderazgo, adaptación tecnológica y creatividad. Además de la necesidad de competencias digitales.

“Al hablar de resiliencia, es importante enfatizar que no se trata de una moda, es verlo realmente desde la parte de la empleabilidad, es una necesidad estratégica, y este tipo de cambios nos va a obligar a mirar más allá de lo evidente y anticipar lo que viene. Entonces esas habilidades seguirán reforzando en material laboral ciertas posiciones, incluso, aunque existan cambios como los aranceles”, resalta Jessica Cambray, especialista en reclutamiento.

Empleos en auge con o sin aranceles

1. Tecnología de la información y ciberseguridad

Cambray explica que los aranceles afectan mayormente el comercio físico y no de igual forma el digital, por lo que esos sectores serían de los menos afectados y con mayor demanda.

“En la actualidad, México se está posicionando como un hub tecnológico en América Latina, roles como desarrolladores, ingenieros en la nube, especialistas en ciberseguridad y analistas de datos, seguirán siendo altamente demandados e incluso, se están convirtiendo en perfiles que se consideran costosos”, comenta.

2. Los servicios financieros y las fintech

La especialista señala que a pesar del entorno económico, las soluciones tecnológicas para pagos, microcréditos y criptomonedas continúan creciendo de forma muy marcada. En ese sentido Finnovista, estima que las fintech generan alrededor de 60,000 empleos en México.

3. Salud mental, wellness y Recursos Humanos

Cambray apunta que, en épocas de incertidumbre, las empresas que sobreviven son las que genuinamente invierten en su personal como: psicólogos organizacionales, coach de liderazgo, especialistas de diversidad, y expertos en la fidelización del talento.

“Son posiciones clave para el estilo de organizaciones que están procurando el bienestar real y genuino de sus colaboradores”.

4. Infoproductos

La experta apunta que el área de infoproductos (artículos digitales que se venden por internet) va al alza, el aprendizaje en esos segmentos ya no son una tendencia, sino que las personas han identificado que es una estrategia de supervivencia para acceder a una ocupación.

5. Consultoría en estrategia comercial y cadenas de suministro

Cambray comparte que las empresas van a necesitar rediseñar routers, negociar nuevos tratados y reducir la dependencia de Estados Unidos ante los aranceles, por lo que especialistas en logística, procurement, comercio exterior, y transformación digital de cadenas de suministro, estarán en la primera línea para poder enfrentar el desafío que tiene México con EU.

Por otro lado, Nelson Gómez, director de Indeed en México, resalta que en la actualidad se están experimentando cambios en la demanda laboral debido a los avances tecnológicos que se están abriendo paso.

“Los empleos con mayor demanda y aumentos salariales en el último trimestre en México son de sectores como: contabilidad y finanzas, tecnologías de la información, logística, ventas, marketing y administración”, apunta.

Indeed expone los puestos que cuentan con una gran cantidad de oportunidades son:

Director comercial

Gerente regional

Gerente de Calidad -Analista de seguridad de TI

Gerente de cuentas clave -Gerente de cuentas senior

Contador Fiscal -Coordinador contable

Gerente de cadena de suministro

Ingeniero precontable

Por otro lado, Gómez expone que entre los principales desafíos que enfrentan las empresas y los buscadores de empleo, está la creciente desconexión que existe entre los empleadores y los candidatos.

“Una encuesta de Indeed, señala que el 31% de los solicitantes de empleo afirma que el mayor desafío para encontrar puestos de calidad es la falta de transparencia salarial, también, los largos procesos de solicitud, y los plazos de contratación”, indica.

El experto agrega que una de las conclusiones más interesantes que detectaron es que 30% de los solicitantes de empleo encuentra requisitos poco realistas para el puesto que buscan.

“Los empleadores deben ser más específicos en sus requisitos y definir las actividades para cada puesto. De esta manera, será más fácil encontrar al candidato ideal para el puesto, y los solicitantes de empleo valorarán la claridad para saber qué se espera o qué necesitan mejorar para esas vacantes”, comenta.

Empleos con mayor riesgo frente a los aranceles

Para Jessica Cambray muchos puestos de trabajo en industrias clave podrían estar en cierto riesgo ante los aranceles de Estados Unidos como, en la manufactura, comercio exterior y agricultura.

“Si hay personas que se encuentran en este escenario, lo primero que podría decir que no lo tomen de forma personal, pero sí con una estrategia. Los aranceles no son un juicio sobre su valor profesional, son decisiones macroeconómicas que escapan al control individual de cada uno. Lo que sí podemos controlar es nuestra capacidad de respuesta y eso comienza con hacer un plan para no entrar en pánico”, recomienda.

En ese sentido la especialista agrega que algunas personas que estén en una situación de riesgo de pérdida de trabajo pueden identificar habilidades transferibles.

“Por ejemplo, si han trabajado en alguna maquila, en operaciones logísticas o en exportación, pero preguntarse qué habilidades han desarrollado ahí y qué pueden aplicar en otro sector, como control de calidad, liderazgo equipo, entre otros para poder aplicar”, comenta.

Escasez de talento calificado

Existen empleos que presentan dificultad para encontrar perfiles con habilidades adecuadas para el trabajo, lo que comúnmente se conoce como escasez de talento, por lo que se deben tomar ciertas medidas en las empresas para atraer ese talento, y los colaboradores pueden especializarse en ciertas áreas.

De acuerdo con ManpowerGroup en 2025, el 74% de las organizaciones a nivel global reportó tener dificultades para cubrir puestos vacantes debido a la falta de talento calificado.

“En México el 70% de los empleadores tiene dificultades para encontrar los perfiles que necesita. A nivel mundial, la escasez de talento se siente más en las empresas medianas y pasa lo mismo en México con el 73%", refiere la firma.

En el territorio nacional las posiciones más difíciles de cubrir son:

Operaciones y Logística

Front Office y Atención al Cliente

Ventas y Marketing

TI y Análisis de Datos -Ingenierías

“El avance de la tecnología sigue transformando la forma de trabajar y crea puestos que requieren nuevas habilidades. Al mismo tiempo, en la era de la Industria 4.0, las organizaciones están haciendo frente a una escasez crítica de talento a nivel mundial en un contexto de inestabilidad geopolítica y desafíos ambientales y sostenibilidad”, destaca.