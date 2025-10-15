6 millones de personas se emplean en el gobierno

La fuerza laboral en el sector público ascendió a poco más de 6 millones de personas en 2024, de acuerdo con los Indicadores Macroeconómicos del Sector Público (IMSP) del Inegi. Esta cifra representa un crecimiento anual de 1.2%, el aumento porcentual más alto desde el 2021.

Entre 2023 y 2024 el sector público sumó a 73,988 empleados y con ello hiló cuatro años con alzas.

De toda la población ocupada en el sector público, el 92.8% se emplea en el gobierno general y otro 7.2% en empresas del Estado.

Los sectores que más emplean personas son el de actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales con 47.2 %; seguido de los servicios educativos, con 28.9 % y servicios de salud, con 15.3 por ciento.

En el comportamiento anual, los sectores que más aumentaron su nómina fueron el de actividades legislativas, gubernamentales y de justicia (+70,063) y los servicios de salud (+4,803).

Por otra parte, los servicios educativos eliminaron 2,037 puestos de trabajo en 2024 a tasa anual y sumó dos años consecutivos con recortes de empleo.

Cabe destacar que los puestos de trabajo reportados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a través del IMSP corresponden a trabajos remunerados y directos.

Gobiernos estatales y Ciudad de México

Entre 2023 y 2024 los gobiernos de los Estados crecieron en 3,458 puestos de trabajo y alcanzó 2 millones 463,893 plazas, en el caso de los gobiernos municipales el incremento fue casi el doble que el reportado por los poderes ejecutivos de las entidades.

El gobierno de la Ciudad de México, de acuerdo con el Inegi, mantuvo prácticamente sin cambios su plantilla y lleva cuatro años con crecimientos marginales en su fuerza de trabajo.

El Inegi también reporta en el IMSP las cuentas de producción y de generación del ingreso del sector público. En 2024, la cuenta de producción se ubicó en 7,054 640 millones de pesos corrientes.

Esta cuenta se integra por el Valor Agregado Bruto (VAB) del sector público, el cual representó en 2024 el 13.9 % del VAB del total de la economía del país.