Los 364 días que no son 8 de marzo

Empezamos nuevamente en la dinámica de los primeros días de marzo de cada año. Los correos se inundan de invitaciones e informes sobre iniciativas que han emprendido las empresas en el marco del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo).

Esta práctica se conoce como “purple washing”, es decir, una estrategia de marketing y de comunicación corporativa en la que a las compañías les gusta anunciar a los cuatro vientos sus estrategias para promover la equidad de género en sus organizaciones y garantizar los derechos de las mujeres. Se asocia al morado, que es el color emblemático de la conmemoración.

Claro, el término se aplica para aquellas empresas que lo hacen sólo como una estrategia de promoción y que después se olvidan del tema, principalmente porque hay que enfocarse en los días emblemáticos que siguen en el calendario. Porque sí hay compañías con programas permanentes en pro de la equidad de género y no son necesariamente los que lo presumen con grandes anuncios.

El problema es qué pasa los días que no son 8 de marzo, es decir, los otros 364 días del año en los que el foco no está puesto en los derechos de la mujer. Y como el mundo laboral no es la excepción, a continuación, algunos datos a manera de reflexión:

Participación : Actualmente, el 46% de las mujeres forma parte del mercado laboral, una proporción que ha crecido solamente tres puntos en la última década (en los hombres es de 75%). La cifra está lejos del promedio de 67% de los países que conforman la OCDE y del 54% de las naciones de América Latina. El IMCO estima que, sin políticas para hacerle frente a esta realidad, a México le tomaría 56 años alcanzar esos niveles.

: La fuerza laboral femenina gana en promedio 15% menos que las remuneraciones que reciben los hombres en el país; en la informalidad esta cifra aumenta a 20%. Esta relación se ha reducido únicamente 0.4 puntos porcentuales en 20 años. De acuerdo con los datos del Coneval, mientras el ingreso promedio de los hombres en el país es de 8,026 pesos mensuales, para las mujeres es de 6,432 pesos.

Brecha salarial : La fuerza laboral femenina gana en promedio 15% menos que las remuneraciones que reciben los hombres en el país; en la informalidad esta cifra aumenta a 20%. Esta relación se ha reducido únicamente 0.4 puntos porcentuales en 20 años. De acuerdo con los datos del Coneval, mientras el ingreso promedio de los hombres en el país es de 8,026 pesos mensuales, para las mujeres es de 6,432 pesos. Jerarquía adversa : McKinsey advierte que mientras más escala la mujer en la jerarquía de una empresa, mayor es la brecha en los sueldos. La diferencia de salarios entre géneros en México es, en promedio, de 8% en niveles de ingreso y ésta se amplía hasta 22% en los de CEO, esto porque en la gran mayoría de los casos la oferta salarial de las empresas es más baja para ellas, lo que de antemano limita cualquier negociación posible.

Jerarquía adversa : McKinsey advierte que mientras más escala la mujer en la jerarquía de una empresa, mayor es la brecha en los sueldos. La diferencia de salarios entre géneros en México es, en promedio, de 8% en niveles de ingreso y ésta se amplía hasta 22% en los de CEO, esto porque en la gran mayoría de los casos la oferta salarial de las empresas es más baja para ellas, lo que de antemano limita cualquier negociación posible. Representación directiva: En los consejos de administración de las empresas, los mayores órganos de decisión corporativa, la representación femenina es de 13%, de acuerdo con el IMCO, muy lejos del 40% que tienen en economías avanzadas y que es la meta incluso para las compañías que cotizan en bolsa en la Unión Europea para el próximo año.

Estos son solo cuatro datos representativos para hablar de los desafíos que se viven en el mercado laboral en la actualidad y que tienen una realidad en común: reflejan que las condiciones entre hombres y mujeres en el mundo del trabajo no son las mismas, en clara desventaja para ellas, y eso ocurre los 365 días del año, por más que pintemos de morado las compañías el 8 de marzo.

La realidad es que estos números se han movido poco en los últimos años y no hay que perderlos de vista.

De hecho, de acuerdo con el último Índice Global de Brecha de Género que elabora el Foro Económico Mundial, mientras en empoderamiento político femenino nuestro país ha escalado varias posiciones y ya se encuentra en el lugar 14 de 146 naciones, en participación económica y oportunidades para las mujeres –el renglón peor evaluado–, cae a la posición 109 del ranking mundial. De ese tamaño es el desafío.