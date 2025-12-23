Lectura1:00 min
Romeritos: Cómo preparar el platillo que define la Navidad mexicana
Verdes, intensos y profundamente ligados a la tradición, los romeritos son uno de los platillos más identitarios de la Navidad mexicana. Te explicamos su origen, su sentido en la mesa decembrina y te damos una receta para prepararlos correctamente.
Los romeritos no son un antojo improvisado. Son un plato ritual. Aparecen cada diciembre —especialmente el 24 y el 25— en mesas donde la tradición pesa más. Su sabor es complejo y, para muchos, adquirido: verde mineral del quelite, mole especiado, papa suave y el toque marino del camarón seco.
Su presencia está ligada a la cocina de vigilia y a una herencia que se remonta al periodo virreinal, cuando los quelites formaban parte esencial de la dieta cotidiana. Prepararlos exige paciencia y técnica; hacerlo bien es una forma de respeto a la memoria familiar.
Qué son los romeritos (y qué no)
Aunque su nombre confunda, los romeritos no tienen relación con el romero. Se trata de un quelite mexicano de sabor ligeramente amargo y textura delicada. El error más común es tratarlos como espinaca: sobrecocerlos o no limpiarlos correctamente.
El secreto está en blanquearlos lo justo y escurrirlos con cuidado para conservar su color, su estructura y su identidad vegetal.
Te puede interesar
Ingredientes (6–8 personas)
1.5 kg de romeritos frescos
500 g de mole poblano o almendrado
300 g de papa cambray
150 g de camarón seco, limpio
2 cucharadas de aceite o manteca
1 diente de ajo
½ cebolla
Caldo de camarón o pollo, el necesario
Sal al gusto
Preparación paso a paso
Limpia los romeritos. Retira raíces y tallos gruesos. Lava varias veces hasta eliminar tierra y arena.
Blanquéalos. Cuécelos en agua hirviendo con sal durante 5 minutos. Escurre y exprime suavemente para retirar el exceso de líquido.
Cuece las papas. Hiérvelas con sal hasta que estén suaves. Pela y reserva.
Fríe el camarón. En una sartén, sofríe el camarón seco con un poco de aceite hasta que esté aromático y crujiente. Reserva.
Prepara el mole. Disuelve el mole en caldo caliente hasta obtener una salsa espesa pero fluida. Cocina a fuego bajo 10–15 minutos.
Integra el platillo. Añade los romeritos al mole, incorpora las papas y finalmente el camarón seco. Mezcla con cuidado.
Reposo clave. Cocina 5 minutos más y deja reposar al menos 30 minutos antes de servir.
Errores comunes que arruinan los romeritos
No lavarlos bien: cualquier rastro de tierra se nota.
Sobre cocer el quelite: pierden color y textura.
Mole demasiado espeso: debe envolver, no ahogar.
Exceso de camarón: domina y rompe el equilibrio.