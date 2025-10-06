Lectura1:00 min
Cómo hacer tamales de elote: La receta más reconfortante para los días fríos
Cuando baja la temperatura, nada abraza mejor que el aroma a maíz tierno al vapor. Aprende cómo hacer tamales de elote, dulces y muy tradicionales.
Los tamales son una herencia viva de Mesoamérica. El término proviene del náhuatl tamalli, que significa “envuelto”. Desde hace más de 5,000 años, el maíz se cocina al vapor dentro de hojas, símbolo de protección y abundancia.
Durante la Colonia, los tamales se transformaron: se sumaron manteca, azúcar y rellenos que hoy definen su inmensa variedad. Pero el tamal de elote conserva la pureza del maíz tierno, ese sabor que reconforta cuando el frío aparece.
En los meses de otoño e invierno, preparar tamales de elote es una forma de traer el sol del campo a la mesa. Su dulzura combina perfecto con una taza de atole o chocolate caliente. Son sencillos, pero cargan siglos de historia y el cariño de quienes los preparan.
Ingredientes (para 12 tamales):
12 elotes tiernos (con todo y hojas)
100 g de azúcar (ajusta al gusto)
100 g de mantequilla derretida
½ taza de leche
1 cucharadita de sal
1 cucharadita de polvo para hornear (opcional, para mayor esponjosidad)
Procedimiento:
- Deshoja los elotes y reserva las hojas más grandes para envolver los tamales.
- Desgrana los elotes y licúa los granos con la leche, el azúcar, la mantequilla, la sal y el polvo para hornear hasta obtener una mezcla espesa.
- Arma los tamales: coloca dos hojas cruzadas, agrega tres cucharadas de mezcla y envuelve firmemente.
- Cocina al vapor durante 45 minutos o hasta que la masa esté firme y se desprenda fácilmente de la hoja.
- Sirve calientes, con crema, queso fresco o un toque de canela si los prefieres más dulces.