Cómo hacer tamales de elote: La receta más reconfortante para los días fríos

Los tamales son una herencia viva de Mesoamérica. El término proviene del náhuatl tamalli, que significa “envuelto”. Desde hace más de 5,000 años, el maíz se cocina al vapor dentro de hojas, símbolo de protección y abundancia.

Durante la Colonia, los tamales se transformaron: se sumaron manteca, azúcar y rellenos que hoy definen su inmensa variedad. Pero el tamal de elote conserva la pureza del maíz tierno, ese sabor que reconforta cuando el frío aparece.

En los meses de otoño e invierno, preparar tamales de elote es una forma de traer el sol del campo a la mesa. Su dulzura combina perfecto con una taza de atole o chocolate caliente. Son sencillos, pero cargan siglos de historia y el cariño de quienes los preparan.