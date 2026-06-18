El secreto del sushi está en el arroz: La receta para que quede brillante, firme y no se deshaga

Cuando se habla de sushi, el pescado suele llevarse toda la atención. Salmón, atún, anguila y camarón aparecen como los ingredientes principales de las fotografías y las cartas de los restaurantes japoneses. Sin embargo, ninguno de ellos define por sí mismo esta preparación.

La palabra sushi se refiere a una familia de preparaciones elaboradas con arroz cocido y sazonado con vinagre. Puede acompañarse con pescado crudo o cocido, mariscos, vegetales, huevo, tofu o ingredientes encurtidos. Por esa razón, el sashimi no es un tipo de sushi: se trata de pescado o marisco cortado y servido sin arroz.

En la cocina japonesa, el arroz preparado para sushi recibe comúnmente el nombre de shari. Su textura debe permitir que los granos permanezcan unidos al formar una pieza, pero sin convertirse en una pasta. También debe conservar humedad, brillo y una acidez equilibrada que acompañe al resto de los ingredientes sin cubrirlos.

Día del sushiFreepik

Conseguir ese punto requiere algo más que cocer arroz y añadirle vinagre. La variedad elegida, el lavado, el reposo, la proporción de agua y la manera de mezclar el aderezo determinan si el resultado se mantiene firme o termina deshaciéndose al cortar el primer rollo.

El pescado no convierte una preparación en sushi

La asociación automática entre sushi y pescado crudo es una de las confusiones más extendidas fuera de Japón. Un rollo de pepino, un nigiri de huevo o una pieza cubierta con camarón cocido siguen siendo sushi porque se construyen sobre arroz avinagrado.

El sabor característico procede de una mezcla de vinagre de arroz, azúcar y sal. Este aderezo no solo aporta acidez. También equilibra el dulzor natural del grano y crea una base capaz de convivir con ingredientes grasos, salados, picantes o frescos.

El arroz debe sentirse suave al morderlo, pero conservar una resistencia ligera. Si está demasiado cocido, los granos se rompen y la preparación se vuelve pesada. Si queda seco, no se adhiere y las piezas pierden su forma.

La textura correcta no se obtiene presionándolo con fuerza. Surge del almidón natural de las variedades japonesas de grano corto o medio, siempre que se respeten el lavado y la cocción.

¿Qué arroz se debe comprar en México?

La opción más adecuada es el arroz japonés de grano corto, perteneciente al grupo de variedades japónica. Puede encontrarse en supermercados, tiendas de productos asiáticos y comercios especializados con etiquetas como "arroz para sushi", "arroz japonés" o "short grain rice".

También puede utilizarse un arroz japónica de grano medio. Al cocinarse, sus granos desarrollan la adherencia necesaria para formar rollos y nigiris, pero todavía pueden mantenerse separados visualmente.

El arroz mexicano de grano largo no ofrece el mismo comportamiento. Está pensado para quedar más suelto y seco, por lo que tiende a desprenderse del alga o a desarmarse cuando se intenta formar una pieza.