Pan francés con plátano caramelizado: El desayuno que en realidad es un postre para el Día del Padre

Porciones: 4

Tiempo de preparación: 20 minutos

Tiempo de cocción: 20 minutos

Ingredientes para el pan francés

8 rebanadas gruesas de brioche

4 huevos

1 taza de leche entera

½ taza de crema para batir

2 cucharadas de azúcar mascabado

1 cucharadita de extracto de vainilla

1 cucharadita de canela molida

¼ de cucharadita de nuez moscada

¼ de cucharadita de sal

3 cucharadas de mantequilla

Para el plátano caramelizado

3 plátanos firmes

3 cucharadas de azúcar mascabado

2 cucharadas de mantequilla

½ cucharadita de canela

1 pizca de sal

1 cucharada de ron oscuro, opcional

Para la crema de queso

190 gramos de queso crema a temperatura ambiente

⅓ de taza de crema para batir

2 cucharadas de azúcar glass

½ cucharadita de extracto de vainilla

1 pizca de sal

Para servir

½ taza de nueces tostadas y picadas

Jarabe de maple

Azúcar glass

Tocino crujiente, opcional

Cómo preparar el pan francés

1. Mezclar los ingredientes líquidos

Colocar los huevos en un recipiente amplio y batirlos con la leche, la crema para batir, el azúcar mascabado, la vainilla, la canela, la nuez moscada y la sal.

No es necesario batir enérgicamente ni incorporar demasiado aire. Sólo se busca una preparación uniforme, sin restos visibles de clara o yema.

Es recomendable utilizar un recipiente ancho y poco profundo, de manera que las rebanadas puedan colocarse completamente extendidas.

2. Preparar la crema de queso

Batir el queso crema hasta que adquiera una consistencia suave. Incorporar la crema para batir, el azúcar glass, la vainilla y una pizca de sal.

Continuar batiendo hasta obtener una crema espesa, pero fácil de untar. La sal ayuda a equilibrar el azúcar del caramelo, el maple y el propio brioche.

Reservar en refrigeración mientras se prepara el resto de la receta.

3. Hacer el plátano caramelizado

Cortar los plátanos en rodajas gruesas o a lo largo. Deben estar maduros, pero todavía firmes, para evitar que se conviertan en puré durante la cocción.

Derretir la mantequilla en un sartén a fuego medio. Agregar el azúcar mascabado, la canela y la sal. Mezclar hasta que el azúcar comience a disolverse y aparezcan pequeñas burbujas.

Incorporar los plátanos y cocinarlos durante uno o dos minutos por cada lado. No deben moverse constantemente, pues necesitan permanecer en contacto con el sartén para desarrollar una capa de caramelo.

Añadir el ron al final, si se utiliza, y cocinar durante unos segundos hasta que se evapore el alcohol. Retirar del fuego.

El remojo define la textura

Introducir cada rebanada de brioche en la mezcla de huevo durante aproximadamente 20 segundos por lado. El tiempo puede variar según qué tan seco y compacto sea el pan.

La miga debe absorber parte del líquido, pero conservar su forma. Cuando el pan se deja demasiado tiempo, el centro puede quedar aguado y romperse antes de llegar al sartén.

Si las rebanadas son muy gruesas, conviene presionar suavemente el centro con los dedos. Debe sentirse húmedo, no saturado.

Cocinar con fuego moderado

Calentar un sartén amplio a fuego medio-bajo y derretir una pequeña cantidad de mantequilla. Colocar las rebanadas sin amontonarlas.

Cocinar entre tres y cuatro minutos por cada lado. El fuego moderado permite que el huevo del interior se cocine antes de que el azúcar y la mantequilla oscurezcan demasiado la superficie.

Agregar más mantequilla entre cada tanda cuando sea necesario. No conviene presionar las rebanadas con una espátula, porque la miga pierde volumen y expulsa parte del líquido que absorbió.

Si se preparan varias porciones, las piezas terminadas pueden mantenerse calientes dentro del horno a 100 °C, colocadas sobre una rejilla. Así conservarán la superficie tostada y no acumularán vapor en la parte inferior.

Cómo servir el pan francés

Colocar una rebanada en el plato y cubrirla con una capa de crema de queso. Agregar plátano caramelizado y colocar otra pieza de brioche encima.

Terminar con más crema, plátanos, nueces tostadas, jarabe de maple y una ligera capa de azúcar glass.

Para intensificar el sabor tostado, se puede calentar una cucharada de mantequilla hasta que comience a adquirir un tono avellana y mezclarla con el maple antes de servir.

El tocino crujiente es opcional, pero aporta un contraste salado que evita que todos los componentes se perciban igual de dulces.