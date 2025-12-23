Buscar
Cómo preparar caldo de camarón para Navidad, receta tradicional paso a paso

Reconfortante, profundo y ligado a la tradición, el caldo de camarón es uno de los platillos más constantes en la Navidad mexicana. Esta guía explica su lugar en la mesa decembrina y ofrece una receta para lograr un caldo equilibrado.

Miriam Lira

En muchas casas de México, la Navidad comienza con un plato caliente. Antes de los asados, los moles o los romeritos, aparece el caldo de camarón como un gesto de bienvenida: prepara el paladar, reconforta y reúne. 

A diferencia de otros caldos, el de camarón tiene un carácter festivo sin ser ostentoso. Su sabor profundo se construye con pocos elementos y una técnica precisa, donde el respeto al producto es la clave.

La diferencia entre un caldo correcto y uno memorable está en las cáscaras y las cabezas. Ahí vive la esencia del camarón. Dorarlas ligeramente antes de hervirlas permite extraer aceites, color y aromas que dan como resultado un caldo rojo, fragante y con identidad, sin necesidad de concentrados ni atajos.

El chile seco —generalmente guajillo y un toque de ancho— aporta color y dulzor. No busca picar, sino acompañar. El equilibrio es fundamental: el mar debe sentirse limpio, nunca invasivo.

Caldo de camarón para Navidad

Ingredientes (6–8 personas)

1 kg de camarón mediano o grande, con cáscara

4 chiles guajillo, desvenados

1 chile ancho, desvenado

½ cebolla blanca

2 dientes de ajo

2 jitomates medianos

2 cucharadas de aceite

2 litros de agua

2 papas medianas, en cubos

2 zanahorias, en rodajas

1 rama de apio (opcional)

Sal al gusto

Pimienta negra al gusto

Epazote o cilantro (opcional)

Preparación paso a paso

Limpia los camarones. Pela los camarones y reserva por separado cuerpos, cáscaras y cabezas. Mantén los cuerpos refrigerados.

Dora el fondo. En una olla amplia, calienta el aceite y sofríe las cáscaras y cabezas hasta que cambien de color y desprendan aroma.

Hierve y cuela. Agrega el agua y cocina a fuego medio durante 20 minutos. Cuela y reserva el caldo.

Prepara la base de chile. Hidrata los chiles en agua caliente. Licúalos con jitomate, ajo y cebolla hasta obtener una salsa fina.

Sofríe la salsa. Cocina la mezcla en una olla limpia hasta que espese ligeramente y el color se intensifique.

Integra el caldo. Añade el fondo de camarón colado y mezcla bien.

Agrega las verduras. Incorpora papa, zanahoria y apio. Cocina hasta que estén suaves.

Termina con el camarón. Añade los cuerpos de camarón y cocina solo 3–4 minutos. Ajusta sal y pimienta. Añade epazote o cilantro si se desea.

Tips clave para un caldo perfecto

No sobrecuezas el camarón: entra al final para conservar textura y sabor.

Cuela siempre el fondo: evita amargor y residuos.

Reposo breve: 20–30 minutos bastan para que el caldo se asiente.

Menos es más: el protagonismo es del camarón, no del picante.

Miriam Lira

Periodista gastronómica. Ha colaborado en medios como Reforma, Uno Tv, Revista Fortuna, Contralínea, El Universal, Food and Travel y El Heraldo de México, en donde fundó en 2017 Gastrolab, ganador de Mejor Medio de Comunicación gastronómica en 2023 por Vatel Club México. Ganadora de la beca Women Deliver 2019.

