Lectura1:00 min
Cómo preparar caldo de camarón para Navidad, receta tradicional paso a paso
Reconfortante, profundo y ligado a la tradición, el caldo de camarón es uno de los platillos más constantes en la Navidad mexicana. Esta guía explica su lugar en la mesa decembrina y ofrece una receta para lograr un caldo equilibrado.
En muchas casas de México, la Navidad comienza con un plato caliente. Antes de los asados, los moles o los romeritos, aparece el caldo de camarón como un gesto de bienvenida: prepara el paladar, reconforta y reúne.
A diferencia de otros caldos, el de camarón tiene un carácter festivo sin ser ostentoso. Su sabor profundo se construye con pocos elementos y una técnica precisa, donde el respeto al producto es la clave.
La diferencia entre un caldo correcto y uno memorable está en las cáscaras y las cabezas. Ahí vive la esencia del camarón. Dorarlas ligeramente antes de hervirlas permite extraer aceites, color y aromas que dan como resultado un caldo rojo, fragante y con identidad, sin necesidad de concentrados ni atajos.
El chile seco —generalmente guajillo y un toque de ancho— aporta color y dulzor. No busca picar, sino acompañar. El equilibrio es fundamental: el mar debe sentirse limpio, nunca invasivo.
Te puede interesar
Ingredientes (6–8 personas)
1 kg de camarón mediano o grande, con cáscara
4 chiles guajillo, desvenados
1 chile ancho, desvenado
½ cebolla blanca
2 dientes de ajo
2 jitomates medianos
2 cucharadas de aceite
2 litros de agua
2 papas medianas, en cubos
2 zanahorias, en rodajas
1 rama de apio (opcional)
Sal al gusto
Pimienta negra al gusto
Epazote o cilantro (opcional)
Preparación paso a paso
Limpia los camarones. Pela los camarones y reserva por separado cuerpos, cáscaras y cabezas. Mantén los cuerpos refrigerados.
Dora el fondo. En una olla amplia, calienta el aceite y sofríe las cáscaras y cabezas hasta que cambien de color y desprendan aroma.
Hierve y cuela. Agrega el agua y cocina a fuego medio durante 20 minutos. Cuela y reserva el caldo.
Prepara la base de chile. Hidrata los chiles en agua caliente. Licúalos con jitomate, ajo y cebolla hasta obtener una salsa fina.
Sofríe la salsa. Cocina la mezcla en una olla limpia hasta que espese ligeramente y el color se intensifique.
Integra el caldo. Añade el fondo de camarón colado y mezcla bien.
Agrega las verduras. Incorpora papa, zanahoria y apio. Cocina hasta que estén suaves.
Termina con el camarón. Añade los cuerpos de camarón y cocina solo 3–4 minutos. Ajusta sal y pimienta. Añade epazote o cilantro si se desea.
Tips clave para un caldo perfecto
No sobrecuezas el camarón: entra al final para conservar textura y sabor.
Cuela siempre el fondo: evita amargor y residuos.
Reposo breve: 20–30 minutos bastan para que el caldo se asiente.
Menos es más: el protagonismo es del camarón, no del picante.