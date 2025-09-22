Restaurantes 24 horas en CDMX: tacos, pozole y alta cocina sin límite de horario

La Ciudad de México es un universo gastronómico que nunca se detiene. Entre calles históricas, avenidas modernas y colonias llenas de vida, se encuentran rincones donde la cocina es protagonista sin importar la hora. En esta metrópoli, comer a cualquier hora no es un lujo, sino una tradición que combina sabores, historias y experiencias para todos los presupuestos.

Desde templos de alta cocina francesa hasta fondas populares que ofrecen caldos, tacos o pozole a medianoche, los restaurantes 24/7 son una muestra de la diversidad culinaria capitalina. Esta es la primera de varias entregas que publicaremos en Bistromie de El Economista, donde exploraremos los espacios que hacen de la CDMX un destino gastronómico sin horario.

Taco Naco

En la Condesa, Taco Naco se ha ganado un lugar especial entre los amantes de los taquitos a cualquier hora del día. Ubicado sobre Insurgentes, este sitio recibe a los comensales las 24 horas con un espectáculo que inicia desde la entrada: un enorme trompo de pastor que nunca descansa, pues se renueva constantemente para asegurar tacos jugosos y bien servidos. Aunque el pastor es la estrella indiscutible, el menú también presume suaderos bien dorados, gringas, costras y una variedad que convierte cada visita en un festín de sabor callejero con calidad.

El atractivo se completa con sus aguas frescas, que son casi tan famosas como los tacos. Destaca el agua Naca, creación de la casa que sorprende a quienes la prueban y se convierte en el acompañante perfecto para la experiencia. Sea desayuno, comida, cena o madrugada, Taco Naco está siempre listo para recibir a los citadinos con el sabor inconfundible de un buen taco al pastor en plena Condesa.

Avenida Insurgentes 411, Colonia Condesa, Ciudad de México.

Au Pied de Cochon

La Ciudad de México presume con orgullo uno de los templos de la cocina francesa abierto las 24 horas del día: Au Pied de Cochon. Ubicado dentro del Hotel Presidente Intercontinental en Polanco, este restaurante es sinónimo de elegancia y tradición. Desde hace décadas, su propuesta ha sido celebrar la gastronomía gala con un menú que combina lo clásico y lo sofisticado. De la 1 de la tarde a las 6 de la mañana, la experiencia gira en torno a la comida y la cena, con platos emblemáticos como los caracoles y la sopa de cebolla que han conquistado a generaciones de comensales.

Sin embargo, el lugar también sorprende en las mañanas con desayunos que hacen justicia a su reputación, demostrando que el sabor francés puede disfrutarse a cualquier hora. Au Pied de Cochon es, en definitiva, un punto de encuentro para quienes buscan celebrar a lo grande, sin importar el momento del día, y donde el presupuesto se convierte en una inversión en sabor y experiencia.

Campos Elíseos 218, Polanco, Ciudad de México.

Au Pied de CochonCortesía

Caldos de Gallina Los Dos Carnales

En Coapa, sobre Canal de Miramontes, se encuentra Caldos de Gallina Los Dos Carnales, un clásico que no descansa nunca: abre las 24 horas del día, los 365 días del año. Su menú es fiel a la tradición y no necesita cambios para conquistar, ya que aquí se puede desayunar, comer, cenar, curar la desvelada o incluso prolongar la fiesta. La especialidad son los caldos de gallina en todas sus versiones: de alita, piernita, patita o molleja, aunque la estrella indiscutible son los de pechuga, siempre servidos humeantes y reconfortantes.

El atractivo no termina ahí. En este espacio también se disfrutan quesadillas generosas, con la de chicharrón con queso como insignia, además de enchiladas verdes y enmoladas que completan la experiencia con sabor casero. La combinación de un caldito con unas enchiladas es, sin duda, una tradición que se disfruta a cualquier hora, convirtiendo a este lugar en una parada obligada para quienes recorren el sur de la capital.

Canal de Miramontes 2545, Coapa, Ciudad de México.

Caldos de gallinaCortesía

La Casa de Toño Parque Delta

Ubicada en la Narvarte, La Casa de Toño de Avenida Cuauhtémoc es un auténtico refugio para los trasnochados de la Ciudad de México. Abierto las 24 horas, este lugar ofrece su menú completo a cualquier hora del día: desde desayunos y tacos, hasta antojitos que reconfortan el alma. Sin embargo, el verdadero protagonista es el pozole, servido generoso y calientito, que se ha convertido en el sello de la casa y en el platillo que atrae tanto a locales como a visitantes.

La experiencia cambia según la hora: de madrugada, el acceso es ágil y sin filas; pero conforme avanza el día, es necesario armarse de paciencia, ya que la demanda no conoce descanso. Pese a ello, la espera siempre vale la pena, porque este espacio se ha consolidado como un must para los capitalinos que buscan buena comida a precio justo, sin importar la hora ni el día de la semana.

Avenida Cuauhtémoc 439, Colonia Narvarte, Ciudad de México.

Foto: Cortesía La Casa de ToñoFoto: Cortesía La Casa de Toño

La Pagoda

En pleno corazón del Centro Histórico, sobre la calle de Cinco de Mayo, se encuentra La Pagoda, un lugar que ya forma parte de la historia cultural de la Ciudad de México. Con más de medio siglo de tradición, este espacio se distingue por estar abierto las 24 horas, ofreciendo café con leche y pan fresco en una barra que recibe tanto a solitarios como a grupos de amigos. La esencia del lugar se mantiene intacta: hospitalidad sencilla, precios accesibles y una atmósfera antigua que evoca al México de antaño.

Pero La Pagoda es mucho más que una cafetería nocturna: es desayunador, comedor y cenaduría donde los platillos mexicanos son los protagonistas en cualquier momento del día. Chilaquiles, enchiladas, tortas y guisados caseros se sirven con la misma generosidad a cualquier hora, convirtiendo a este espacio en un referente de convivencia y sabor en la capital. Su vigencia radica en ser ese punto de encuentro eterno que siempre está listo para atenderte.

Calle Cinco de Mayo 10, Centro Histórico, Ciudad de México.