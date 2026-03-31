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Receta de tacos al pastor caseros ¿Cómo hacerlos sin trompo?
Preparar tacos al pastor en casa sí es posible sin trompo ni equipo profesional. La clave está en un buen adobo y cocinarla a fuego alto para lograr bordes dorados.
El taco al pastor es uno de los sabores más reconocibles de la cocina mexicana, pero también uno de los que parecen más difíciles de replicar fuera de la taquería. La imagen del trompo girando frente al fuego, la carne rojiza apilada y la rebanada de piña coronando la parte superior ha convertido a este taco en un símbolo del oficio callejero. Sin embargo, llevarlo a la cocina de casa no es imposible.
Hacer tacos al pastor caseros sin trompo implica entender qué vuelve inconfundible a este platillo. No se trata solo de carne de cerdo marinada, sino de un equilibrio preciso entre chiles secos, achiote, especias, vinagre, ajo y un toque frutal que ayuda a redondear el sabor. Después viene la cocción: calor suficiente para dorar la carne, concentrar sus jugos y conseguir esa textura ligeramente caramelizada que hace que el pastor funcione.
La buena noticia es que no se necesita un asador vertical para acercarse a ese resultado. Una sartén amplia, una plancha o incluso el horno pueden resolverlo bien, siempre que la receta esté pensada para una cocina doméstica y no para imitar la técnica profesional.
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El primer paso: elegir bien la carne
Para hacer tacos al pastor en casa conviene usar carne de cerdo que tenga sabor, buena textura y algo de grasa. Los cortes que mejor funcionan son la pierna, la espaldilla o el lomo, aunque muchas recetas caseras mejoran cuando se combinan dos de ellos.
Ingredientes para 1 kilo de carne de cerdo
1 kilo de carne de cerdo en filetes delgados
4 chiles guajillo desvenados
2 chiles anchos desvenados
90 gramos de pasta de achiote
2 dientes de ajo
1/4 de cebolla blanca
1/2 taza de jugo de naranja
1/4 de taza de vinagre blanco o de manzana
1/3 de taza de jugo de piña
1 cucharadita de comino
1/2 cucharadita de orégano seco
2 clavos de olor
4 pimientas negras
1 cucharadita de sal
2 cucharadas de aceite vegetal
Para servir
Tortillas de maíz
1/2 cebolla blanca picada
Cilantro picado
Piña en cubos o en rebanadas
Limones
Salsa al gusto
Procedimiento:
Cómo hacer el adobo paso a paso
- El primer movimiento es hidratar los chiles en agua caliente durante unos 10 o 15 minutos. Deben suavizarse, no hervirse de más.
- Después se licúan con el ajo, la cebolla, la pasta de achiote, el jugo de naranja, el vinagre, el jugo de piña, las especias, la sal y el aceite.
- El resultado debe ser una mezcla tersa, espesa y de color rojo intenso.
Si queda muy densa, puede añadirse un poco del agua donde se remojaron los chiles. Si queda demasiado aguada, costará más trabajo que se adhiera bien a la carne.
El marinado
- Una vez listo el adobo, la carne debe quedar completamente cubierta. Lo mejor es acomodarla en capas dentro de un recipiente y asegurarse de que cada pieza tenga contacto directo con la mezcla.
- Luego se tapa y se refrigera entre ocho y doce horas. Ese tiempo permite que el sabor penetre y que la carne adquiera el tono, aroma y profundidad que caracterizan al pastor.
Cómo hacer tacos al pastor sin trompo
- La carne marinada debe cocinarse en una sartén amplia o plancha caliente con un poco de aceite. No conviene poner toda al mismo tiempo, porque soltará líquido y terminará cociéndose en sus jugos en vez de dorarse.
- Lo mejor es trabajar por tandas, dejar que tome color y moverla solo cuando ya haya desarrollado una costra ligera.
- Cuando esté bien cocida, se retira y se pica finamente. Ese picado final ayuda a que el taco se arme mejor y a que cada bocado tenga zonas más doradas, otras más jugosas y una distribución más equilibrada del adobo.
La piña también importa
- Lo mejor es cocinar unas rebanadas de piña aparte, en sartén o comal, hasta que se caramelicen un poco. Después se pican en cubos pequeños.
Calienta las tortillas en el comal. Sirve la carne sobre cada tortilla y termina con cebolla, cilantro, piña, salsa y limón.
Qué errores conviene evitar en casa
- Uno de los errores más frecuentes es cocinar la carne fría recién salida del refrigerador y en grandes cantidades. Eso baja la temperatura de la sartén y hace que la carne se cueza en lugar de dorarse.
- También conviene evitar un adobo demasiado líquido, porque se desprenderá con facilidad y no permitirá desarrollar buen color.
- Otro fallo común es usar solo cortes muy magros. El pastor necesita cierta jugosidad. Sin esa parte grasa, la receta puede quedar correcta, pero no especialmente antojable.