Día del Taco 2026: ¿Pastor, adobada o regio? La batalla por el mejor taco de cerdo en México

En México, el taco no es solo un antojo: es una estructura alimentaria. De acuerdo con datos del INEGI, más del 90% de los hogares consume tortilla de manera habitual, con promedios cercanos a 65 kilogramos por persona al año, lo que convierte al taco en uno de los vehículos más extendidos de consumo en el país. Bajo esa lógica, el cerdo —como proteína accesible y versátil— se ha consolidado como protagonista en múltiples versiones que, aunque parecen iguales, no lo son.

Aunque en el imaginario colectivo se confunden, el taco de adobada, el taco al pastor y el llamado “pastor regio” responden a tres lógicas distintas dentro de la gastronomía mexicana: técnica de cocción, composición del adobo y perfil de sabor. No es una diferencia menor: es una lectura regional del cerdo como producto urbano.

Técnica: el trompo define la experiencia

La diferencia más contundente está en la técnica. El taco al pastor en la Ciudad de México depende del trompo vertical: capas de carne marinada que se cocinan lentamente y se van dorando en la superficie. Este proceso permite una caramelización progresiva de grasas y azúcares, generando jugosidad y capas de sabor que se intensifican con cada corte.

En contraste, la adobada —particularmente en el norte y noroeste del país— puede prescindir del trompo. Se cocina en plancha o asador, lo que acelera el proceso y genera un dorado más directo, con notas ahumadas más evidentes pero menos profundidad en capas. Aquí la técnica prioriza intensidad sobre complejidad.

El “pastor regio”, aunque en algunos casos utiliza trompo, no lo asume como eje identitario. En Monterrey, el trompo es una herramienta más que una tradición, lo que se traduce en una carne menos caramelizada y con menor intervención del marinado.

TACO FRESA . FOTO : HUGO SALAZAR / EL ECONOMISTAHSS

El adobo: la verdadera línea divisoria

Si hay un punto crítico para entender estas diferencias es el adobo. En el taco al pastor de la CDMX, el uso de achiote es fundamental: aporta color, notas terrosas y un ligero dulzor que, combinado con piña, genera un perfil equilibrado entre ácido, dulce y especiado. Es un sabor diseñado para ser amplio y repetible.

En la adobada, el achiote puede desaparecer o reducirse. Aquí dominan los chiles secos, el vinagre y el ajo, con un resultado más agresivo en boca: mayor acidez, picante más evidente y menor dulzor. No busca balance, busca impacto.

El pastor regio simplifica aún más la ecuación. En muchos casos, el marinado es ligero, funcional, pensado para sazonar sin transformar. El protagonismo recae en la carne y su grasa, no en la mezcla de especias.

Perfil sensorial: tres formas de entender el sabor

En términos sensoriales, las diferencias son claras. El taco al pastor de la CDMX es jugoso, ligeramente dulce, con una integración de sabores que lo hace accesible y masivo. Es un producto urbano, optimizado para alto volumen y consumo constante.

Taco de adobadaFreepik

La adobada es más intensa: acidez marcada, picante más presente y una textura menos jugosa. Es un taco de carácter, menos complaciente, pero con mayor definición en cada mordida.

El pastor regio, por su parte, se acerca a la lógica de la carne asada norteña: sal, grasa y fuego. Es menos complejo en capas, pero más contundente en su base cárnica. No busca equilibrio, busca resaltar el ingrediente principal.

Más allá del taco: una diferencia de mercado

Estas variaciones no solo son culinarias, también responden a dinámicas de consumo. La Ciudad de México ha construido el taco al pastor como un producto estandarizado y replicable, lo que explica su presencia dominante en taquerías urbanas.

En el norte del país, donde la cultura de la carne asada tiene mayor peso, los marinados complejos pierden protagonismo frente al sabor directo del fuego. Por eso la adobada y el pastor regio se inclinan hacia perfiles más simples y menos dulces, alineados con el gusto regional.