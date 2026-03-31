Día del Taco: Taquerías en México mueven más de 200,000 millones de pesos al año

En México, el taco no solo forma parte de la cultura alimentaria: también sostiene una de las estructuras de consumo más amplias del país. El mercado de taquerías y antojitos supera los 200,000 millones de pesos al año, de acuerdo con Research Land, agencia de investigación de mercados, y datos del INEGI.

Dentro de ese universo, 40% de los mexicanos lo elige por una razón concreta: su accesibilidad. No es únicamente una cuestión de precio o de preferencia gastronómica, sino de presencia. El taco está cerca, disponible y resuelve una comida en casi cualquier punto de la rutina diaria.

La cifra proviene de una encuesta realizada por la agencia de investigación de mercados Research Land en el marco del Día del Taco, este 31 de marzo. El hallazgo central es cuatro de cada diez consumidores en México prefieren los tacos porque "están en todos lados", por encima de otros factores como la variedad, el costo o incluso el valor nutricional.

El dato ayuda a entender por qué el taco se mantiene como una pieza estable del gasto cotidiano y no solo como un platillo asociado a la tradición o al gusto. Una red que sostiene el consumo diario

Tacos de carnitas Los PanchosCortesía

La dimensión de esta presencia puede medirse en negocios. De acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del INEGI, en México existen más de 139,000 taquerías. Esa cifra incluye desde establecimientos formales hasta puestos tradicionales, y revela la profundidad de una red comercial que ha logrado instalarse en prácticamente cualquier entorno urbano.

Pablo Levy, director general de Research Land, explicó que los datos muestran que el taco se consolidó como una solución cotidiana. No compite solo por sabor, sino por disponibilidad, cercanía y por la facilidad con la que se integra a la rutina diaria del consumidor.

Su peso económico confirma esa dimensión. Según datos del INEGI, el gasto en fondas, taquerías y establecimientos similares representa alrededor del 26% del total que los hogares destinan a alimentos fuera del hogar.

La dimensión del negocio también está en su capacidad para llegar a distintos perfiles de consumidor. Levy señaló que se trata de una industria altamente pulverizada, pero con un alcance masivo. El taco logra algo poco común: estar presente en todos los niveles socioeconómicos y en múltiples momentos de consumo.

Ese alcance explica por qué el taco ha conservado su vigencia sin depender de una sola modalidad de servicio. Puede operar en un local establecido, en un puesto de lámina, en una cocina familiar o dentro de propuestas más especializadas. Su fuerza está en esa flexibilidad: un producto reconocible, adaptable y de consumo transversal.

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El pastor encabeza las preferencias

El estudio de Research Land ubica al taco al pastor como el favorito nacional con 29% de las menciones. Le siguen las carnitas con 23%, la barbacoa con 21%, los tacos de canasta con 18% y el suadero con 9%.

Aunque el ranking de favoritos sigue dominado por los tacos clásicos de taquería, el consumo real es más amplio. Research Land identificó que 39% de los mexicanos consume principalmente tacos tradicionales de taquería, pero 26% también recurre a versiones caseras, como los tacos de guisado o el placero. A ello se suman los tacos de asador con 14%, las propuestas gourmet con 13% y las vegetarianas con 8%.

La encuesta también permite ver que el taco no solo funciona como comida práctica. El 36% de los encuestados dijo preferir comer tacos en reuniones con familia o amigos, por encima de una comida rápida entre semana, que concentró 30%, y de su consumo después de una salida nocturna, con 12%.

Cuando se observa dónde prefieren comer tacos los mexicanos, la ventaja de la taquería de barrio es contundente. El 68% de los encuestados eligió los locales establecidos como su espacio predilecto para consumirlos. Después aparecen los puestos de lámina en la calle con 22% y los tacos hechos en casa con la familia con 8%.

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De acuerdo con la encuesta, 62% de los mexicanos considera clave que la carne esté bien servida y calientita, mientras que 19% valora que el taquero sepa qué va a pedir.

La encuesta de Research Land muestra que la experiencia del taco en México no se entiende sin sus complementos. La mitad de los encuestados, 50%, considera que un plato de tacos debe llevar limón, cebolla y cilantro. El 41% se inclinó por las cebollitas cambray bien asadas, mientras que 8% prefirió nopales preparados y 1% eligió pápalo o rabanitos frescos.

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En las salsas, el 44% dijo combinar salsa roja y verde en el mismo plato, 35% declaró preferencia por la verde y 20% por la roja. Más que un detalle accesorio, estos acompañamientos forman parte del sistema de decisión del consumidor. Definen intensidad, equilibrio, personalización y, en muchos casos, la identidad del lugar.