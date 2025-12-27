Buscar
Receta: Pollo laqueado para lucirte sin complicaciones

image

Un pollo jugoso y brillante con glaseado dulce-salado, ideal para cenas navideñas pequeñas.

Diego López

No todas las cenas de diciembre necesitan un pavo entero. Para mesas más pequeñas, el pollo puede ser una alternativa igual de vistosa, sabrosa y mucho más práctica. La clave está en el glaseado: un buen laqueado convierte una proteína sencilla en un plato festivo.

Esta receta toma inspiración de sabores orientales —soya, miel, especias— y los lleva al terreno navideño con notas dulces, saladas y aromáticas. El resultado es un pollo jugoso, brillante y con carácter, ideal para quien quiere lucirse sin pasar horas en la cocina.

Además, es una preparación flexible: funciona para Navidad, posadas o incluso como plato fuerte para el recalentado del día siguiente.

Pollo laqueado

Ingredientes

  • 1 pollo entero o piezas (muslos y pechuga)
  • 3 cdas salsa de soya
  • 2 cdas miel o piloncillo líquido
  • 1 cda mostaza
  • 1 cdita jengibre rallado
  • 1 diente de ajo
  • Pimienta y sal
  • Jugo de naranja o mandarina

Preparación

  • Mezcla soya, miel, mostaza, jengibre, ajo y jugo de cítrico.
  • Salpimienta el pollo y barnízalo con el glaseado.
  • Hornea a 180 °C durante 50–60 minutos, barnizando cada 15 minutos.
  • Termina con gratinado ligero para lograr brillo y caramelización.

