Lectura1:00 min
Receta: Pollo laqueado para lucirte sin complicaciones
Un pollo jugoso y brillante con glaseado dulce-salado, ideal para cenas navideñas pequeñas.
No todas las cenas de diciembre necesitan un pavo entero. Para mesas más pequeñas, el pollo puede ser una alternativa igual de vistosa, sabrosa y mucho más práctica. La clave está en el glaseado: un buen laqueado convierte una proteína sencilla en un plato festivo.
Esta receta toma inspiración de sabores orientales —soya, miel, especias— y los lleva al terreno navideño con notas dulces, saladas y aromáticas. El resultado es un pollo jugoso, brillante y con carácter, ideal para quien quiere lucirse sin pasar horas en la cocina.
Te puede interesar
Además, es una preparación flexible: funciona para Navidad, posadas o incluso como plato fuerte para el recalentado del día siguiente.
Ingredientes
- 1 pollo entero o piezas (muslos y pechuga)
- 3 cdas salsa de soya
- 2 cdas miel o piloncillo líquido
- 1 cda mostaza
- 1 cdita jengibre rallado
- 1 diente de ajo
- Pimienta y sal
- Jugo de naranja o mandarina
Preparación
- Mezcla soya, miel, mostaza, jengibre, ajo y jugo de cítrico.
- Salpimienta el pollo y barnízalo con el glaseado.
- Hornea a 180 °C durante 50–60 minutos, barnizando cada 15 minutos.
- Termina con gratinado ligero para lograr brillo y caramelización.