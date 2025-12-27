Receta: Pollo laqueado para lucirte sin complicaciones

No todas las cenas de diciembre necesitan un pavo entero. Para mesas más pequeñas, el pollo puede ser una alternativa igual de vistosa, sabrosa y mucho más práctica. La clave está en el glaseado: un buen laqueado convierte una proteína sencilla en un plato festivo.

Esta receta toma inspiración de sabores orientales —soya, miel, especias— y los lleva al terreno navideño con notas dulces, saladas y aromáticas. El resultado es un pollo jugoso, brillante y con carácter, ideal para quien quiere lucirse sin pasar horas en la cocina.

Además, es una preparación flexible: funciona para Navidad, posadas o incluso como plato fuerte para el recalentado del día siguiente.