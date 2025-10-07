Morelos será sede del X Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana, que tendrá lugar del 7 al 9 de noviembre en el Centro Cultural Jardín Borda y la Plaza General Emiliano Zapata Salazar, en Cuernavaca. El anuncio fue realizado de manera oficial por la gobernadora Margarita González Saravia y representantes del gobierno federal.

La décima edición de este foro coincide con la celebración del 15 aniversario del reconocimiento de la cocina mexicana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. El evento reunirá a chefs, cocineras tradicionales, productores, artesanos, académicos y especialistas de todo el país, así como delegaciones internacionales de España, Italia, Estados Unidos y Asia.

El foro forma parte de la agenda cultural y turística Xochicalco, Tierra de Encuentros, para fortalecer la proyección nacional e internacional de Morelos y generará una importante derrama económica para los prestadores de servicios locales, expresó González Saravia.

“Quiero resaltar que los gobiernos debemos ocuparnos en conservar los elementos de la gastronomía tradicional, por eso nos enorgullece que el X Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana se realice en nuestro estado” agregó.

Daniel Altafi Valladares, secretario de Turismo de Morelos, informó que el foro incluirá conferencias magistrales, mesas redondas, experiencias culinarias y encuentros entre culturas, donde se resaltará la riqueza de las cocinas tradicionales y su vínculo con el territorio, la biodiversidad y la identidad cultural. Además, se presentarán productos emblemáticos de “La Primavera de México”, como el arroz, caña de azúcar, mezcal y cecina de Yecapixtla.

En esta edición, Michoacán participará como región protagonista, dada su afinidad con Morelos en el cultivo de arroz. Al respecto, Lucero del Rocío García Medina, subsecretaria de Desarrollo Turístico de dicha entidad, destacó la importancia de valorar y comprender la profundidad de la cocina tradicional mexicana.

Gloria López Morales, presidenta del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana e impulsora del reconocimiento de la cocina mexicana ante la UNESCO, agradeció al estado de Morelos por abrir sus puertas a este evento, en el que se exaltarán los valores culturales y las recetas de grandes cocineras tradicionales.