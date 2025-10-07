Millesime 2025 celebrará en noviembre el sabor y la elegancia de los años veinte en CDMX

El lujo, la alta gastronomía y el espíritu innovador regresan este noviembre con una edición que promete. Millesime GNP 1920 celebrará del 19 al 21 de noviembre en el Centro Banamex un homenaje a los llamados “locos años veinte”, una época de esplendor artístico, jazz y elegancia que ahora se traduce en una experiencia sensorial de otro tiempo.

“Bienvenidos a 1920”, anunció con entusiasmo Manuel Quintanero Jiménez, fundador y director general de Millesime GNP, al presentar la nueva edición ante cocineros, empresarios y medios de comunicación.

El evento se transformará este año en un viaje en el tiempo, con un montaje inspirado en íconos como Coco Chanel, Louis Armstrong, Charles Chaplin y Pablo Picasso, bajo la dirección creativa del arquitecto Mauricio Galeano, quien recreará el esplendor del Art Déco y la magia del cine silente.

El resultado será un escenario donde la alta cocina se mezcla con el arte, la moda y el hedonismo que definieron aquella década.

MillesimeGNP1920Cortesía

Durante el cóctel de presentación, los asistentes probaron un adelanto del menú que se servirá en Millesime 2025. Los sabores corrieron a cargo de Pepe Salinas (Taco Tasting Room y Balcón del Zócalo), Alexis Torres (Naakary, San Miguel de Allende) y Billy Maldonado (Fónico), quien fungió además como anfitrión del encuentro.

Jazz estilo New Orleans, coctelería de autor con Toki Whisky y vinos de casas premium acompañaron una velada que reunió a chefs, restauranteros, sommeliers y ejecutivos del sector.

Próximamente se revelará la lista completa de los cocineros y estudios de arquitectura que darán forma a los restaurantes efímeros, uno de los sellos distintivos del evento, donde diseño y gastronomía se integran en espacios irrepetibles.

Con una afluencia esperada de 5,000 asistentes —y un aforo controlado de 800 personas por día para garantizar una atención personalizada—, Millesime GNP se consolida como un punto de encuentro entre la gastronomía y el mundo empresarial.

Más que un festival, es un foro de networking de alto nivel, donde las compañías más influyentes del país estrechan lazos con clientes y aliados a través de experiencias gastronómicas exclusivas.

MillesimeGNP1920 - Pepe SalinasCortesía

Como cada año, el evento reunirá a marcas premium de vinos, destilados, productos gourmet, arte y estilo de vida, que encontrarán en este escaparate el escenario ideal para exhibir lo mejor de su portafolio.