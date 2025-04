¡Handshake Speakeasy lo vuelve a hacer! Es el mejor bar de Norteamérica 2025

En una ceremonia celebrada en Vancouver, Canadá, la escena de la mixología norteamericana vivió un momento histórico: por segundo año consecutivo, Handshake Speakeasy, el bar oculto de la Colonia Juárez, fue nombrado el mejor bar de Norteamérica. México no solo repitió la hazaña, sino que reafirmó su papel como potencia creativa en el arte de la mixología.

La ceremonia de premiación de los North America’s 50 Best Bars 2025 se celebró este 29 de abril en el JW Marriott Parq Vancouver. Fue la primera vez que Canadá fue sede del evento, y también la segunda que México se corona con el primer lugar: Handshake Speakeasy, de la Ciudad de México, volvió a ocupar la cima del ranking, reafirmando que la hospitalidad, la precisión técnica y la creatividad mexicana no tienen comparación.

Este año, 14 bares de México fueron incluidos en la lista, marcando una presencia sin precedentes que abarca desde la capital hasta ciudades como Oaxaca, Tijuana, Guadalajara, Tulum y Playa del Carmen. La CDMX, por supuesto, encabezó la representación nacional con propuestas que han definido el nuevo lenguaje de la coctelería latinoamericana.

Un bar oculto con precisión milimétrica

El bar número uno de Norteamérica se esconde en la Colonia Juárez. Handshake Speakeasy ocupa hoy un espacio dentro del NH Hotel, donde ha sabido preservar su atmósfera clandestina y elegante. Su carta es breve, pero sus procesos son complejos: cada bebida puede tardar hasta dos días en elaborarse. El bartender responsable, Eric Van Beek y Rodrigo Urraca, impulsan un menú de cocteles por lotes que evolucionan constantemente y rompen los límites del sabor con una estética contenida, minimalista y profundamente sofisticada.

Este enfoque ha llevado a Handshake a dominar los listados más importantes del mundo. Además de liderar en Norteamérica, en 2024 también fue nombrado el mejor bar del planeta por The World’s 50 Best Bars. Su permanencia en la cima no es casualidad: es el resultado de una propuesta de hospitalidad que apuesta por lo sensorial, la técnica y el detalle absoluto.

Tlecān, Gallo Altanero y Limantour también hacen historia

La CDMX también celebra el tercer lugar en el ranking gracias a Tlecān, un bar que honra ingredientes mexicanos y técnicas ancestrales. Su bartender, Eli Martínez Bello, fue reconocida con el Altos Bartenders’ Bartender Award 2025, un premio votado por sus pares y que reconoce el liderazgo e impacto en la comunidad de coctelería. El Gallo Altanero de Guadalajara ocupó el octavo lugar, consolidando su identidad como uno de los bares más propositivos del occidente mexicano.

Licorería Limantour, un clásico de la escena capitalina y referente mundial, se colocó en el noveno puesto y recibió el Rémy Martin Legend of the List Award, un reconocimiento a su consistencia, legado y excelencia año tras año.

Listado completoCortesía

México mantuvo su protagonismo con Bar Mauro (#14), Baltra Bar (#20), Aruba Day Drink (#22) en Tijuana, Arca (#27) en Tulum, Selva (#29) en Oaxaca, Bijou Drinkery Room (#34), Hanky Panky (#35), Kaito del Valle (#40), Café de Nadie (#47), Bekeb (#49) en San Miguel de Allende.

De la lista del 51 - 100 destacaron: Sabina Sabe (#54), Brujas (#65), Zapote Bar (#74) en Playa del Carmen, Ticuchi (#82) y Casa Prunes (#94), estos últimos en la Ciudad de México. Esta notable distribución demuestra no solo el dominio de la capital en la escena coctelera, sino también el crecimiento sostenido de propuestas destacadas a lo largo del país.