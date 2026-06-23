Gallina pinta: El caldo sonorense que nació para alimentar vaqueros

Cuando se habla de los grandes caldos mexicanos, casi siempre aparecen el pozole, el caldo tlalpeño o el menudo. Sin embargo, en el noroeste del país existe una preparación que ha acompañado durante generaciones a ganaderos, agricultores y familias enteras: la gallina pinta, uno de los platillos más emblemáticos de Sonora.

A pesar de lo que su nombre podría sugerir, la receta no lleva gallina. La confusión forma parte de las historias populares que rodean a este platillo cuya base está compuesta por maíz cacahuazintle, frijol y carne de res. El resultado es un caldo robusto, nutritivo y profundamente ligado a la identidad sonorense.

La historia de la gallina pinta se remonta a las antiguas cocinas rurales del norte de México. Diversos investigadores gastronómicos coinciden en que nació de la necesidad de preparar comidas abundantes capaces de alimentar a familias numerosas y a trabajadores que pasaban largas jornadas en ranchos y campos agrícolas. La combinación de maíz y frijol, heredada de las tradiciones indígenas, se encontró con la abundancia ganadera de Sonora, dando origen a un platillo que podía cocinarse durante horas y rendir para muchas personas.

El origen de un nombre peculiar

Existen varias versiones sobre el origen de su nombre. Una de las más aceptadas señala que el contraste visual entre los granos de maíz blanco y los frijoles oscuros recordaba el plumaje moteado de una gallina pinta. Otra teoría apunta a que el caldo, al mezclarse durante la cocción, adquiere una apariencia similar a las manchas características de estas aves.

Más allá de la explicación exacta, el nombre se ha convertido en parte del patrimonio culinario sonorense y es reconocido en ciudades como Hermosillo, Guaymas, Ciudad Obregón y Navojoa, donde cada familia presume tener la mejor receta.

Un platillo que cuenta la historia de Sonora

La gallina pinta refleja como pocos platillos la identidad económica y cultural del estado. Sonora es una de las regiones ganaderas más importantes de México y también una zona donde históricamente se cultivó maíz y frijol para el autoconsumo.

Por ello, este caldo representa la unión de tres ingredientes fundamentales de la alimentación norteña: la carne de res, el maíz y las legumbres. No es casualidad que se prepare en reuniones familiares, fiestas patronales y celebraciones comunitarias donde compartir la comida es tan importante como el propio platillo.

En muchas comunidades todavía se cocina en grandes cazos durante varias horas, permitiendo que la carne libere sabor y que el maíz alcance una textura suave y cremosa. El resultado es un caldo de sabores profundos que suele acompañarse con cebolla, chile verde, cilantro, limón y tortillas de harina recién hechas.

El secreto está en la paciencia

A diferencia de otros caldos mexicanos, la gallina pinta no busca la intensidad del picante ni la complejidad de múltiples especias. Su grandeza radica en la cocción lenta.

El maíz debe cocerse durante varias horas hasta abrirse completamente, mientras que la carne de res aporta colágeno y profundidad al caldo. Los frijoles completan la mezcla y transforman la preparación en una comida completa que puede servirse como plato único.

Por eso muchos sonorenses la consideran más que una sopa: es una muestra de la cocina de paciencia que caracteriza al norte del país.